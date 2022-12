Mead, Bonmatí, Popp, Pajor, Kalma, Arcangeli, Kroese, Matejić: quali sono state le migliori marcatrici del 2022?

Fenna Kalma, attaccante del Twente e dei Paesi Bassi, è la miglior marcatrice dei primi dieci campionati europei considerando i gol a livello di club e in nazionale. La giocatrice conclude il 2022 davanti a Tessa Wullaert, mentre Sam Kerr è terza.

Kalma, 23 anni, ha segnato 31 gol in 22 partite di Eredivisie, sei nelle coppe nazionali, sei in Europa e due con i Paesi Bassi nelle prime quattro presenze. Nella carriera da professionista ha segnato quasi un gol a partita (145 su 148).

I suoi sei gol in UEFA Women's Champions League nel 2022, però, sono stati superati alla fine della fase a gironi, quando Aitana Bonmatí (Barcellona), Cloé Lacasse (Benfica) ed Ewa Pajor (Wolfsburg) sono arrivate a quota sette. Tuttavia, le prime classificate in tutte le competizioni femminili UEFA sono tre giocatrici delle competizioni per nazionali giovanili: Nicole Arcangeli (Italia Under 19), Fieke Kroese (Paesi Bassi U17) e Nina Matejić (Serbia U17/U19)

Chi è stata la miglior marcatrice in tutte le competizioni UEFA femminili (per club e nazionali) nel 2022?

9 Nicole Arcangeli (Italia U19)

9 Fieke Kroese (Paesi Bassi U17)

9 Nina Matejić (Serbia U17/U19)

8 Aitana Bonmatí (Barcelona e Spagna)

8 Iuliana Colnic (Moldavia U19)

8 Beth Mead (Arsenal e Inghilterra)

8 Carla Vanessa (Portogallo, futsal)

7 Ava Baker (Inghilterra U17)

7 Chiara Beccari (Italia U19)

7 Laura Berry (Scozia U17)

7 Cloé Lacasse (Benfica)

7 Ewa Pajor (Wolfsburg)

7 Vanessa Sotelo (Spagna, futsal)

Sono indicate solo le squadre con le quali la giocatrice ha segnato (prima squadra o nazionale maggiore se non diversamente indicato). Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile non incluse.

I gol di Beth Mead a Women's EURO

Quali sono state le migliori marcatrici di ogni competizione UEFA femminile nel 2022?

UEFA Women's Champions League: Aitana Bonmatí (Barcelona), Cloé Lacasse (Benfica), Ewa Pajor (Wolfsburg) 7

UEFA Women's EURO: Beth Mead (Inghilterra), Alex Popp (Germania) 6

Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile: Nicole Arcangeli (Italia) 9

Campionato Europeo Under 17 UEFA femminile: Fieke Kroese (Paesi Bassi) 9

UEFA Women's Futsal EURO: Carla Vanessa (Portogallo) 8

Migliori marcatrici del 2022 tra club e nazionale

45 Fenna Kalma (Twente e Paesi Bassi)

39 Tessa Wullaert (Anderlecht/Fortuna Sittard e Belgio)

38 Sam Kerr (Chelsea e Australia)

36 Romée Leuchter (Ajax e Paesi Bassi)

35 Kadisha Shaw (Manchester City e Giamaica)

31 Ewa Pajor (Wolfsburg e Polonia)

29 Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain e Francia)

26 Beth Mead (Arsenal e Inghilterra)

26 Georgia Stanway (Manchester City/Bayern e Inghilterra)

25 Esther González (Real Madrid e Spagna)

25 Vivianne Miedema (Arsenal e Paesi Bassi)

25 Lea Schüller (Bayern e Germania)

25 Amalie Vansgarard (Linköping e Danimarca)



Le statistiche per club includono solo i primi dieci campionati secondo il ranking femminile UEFA, più le coppe nazionali ma non le amichevoli. Le statistiche per nazionali maggiori includono tutte le competizioni e le amichevoli.