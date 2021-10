Portogallo, Russia, Spagna, Ucraina: guida alle finaliste di Women's Futsal EURO

Proprio come nella prima fase finale del 2019, Portogallo, Russia, Spagna e Ucraina si affronteranno nella fase finale di UEFA Women's Futsal EURO del prossimo marzo.

Le quattro nazioni hanno vinto il proprio girone del turno principale di ottobre come accaduto per la fase finale del 2019 a Gondomar, quando la Spagna ha vinto il titolo battendo il Portogallo in finale e la Russia ha superato l'Ucraina nella finale del terzo posto. Anche questa volta il format prevede partite a eliminazione diretta con le semifinali che si giocheranno il 24-25 marzo e con la finali per il terzo e primo posto che si giocheranno due giorni dopo. La fase finale in linea di principio si giocherà in casa di una delle squadre partecipanti. La data del sorteggio deve ancora essere decisa.

Come si è qualificato

Vincitore Gruppo 2 turno principale (Karlovac, Croazia): V6-0 - Slovenia, V7-2 - Polonia, V16-1 - Croazia

Miglior marcatrice qualificazioni: Sara Ferreira 6

Fase finale 2019: vice campione

Semifinale: W5-1 - Ukraine

Finale: S0-4 - Spagna

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 1 turno principale (Minsk, Bielorussia): V2-1 - Olanda, V3-0 - Ungheria, V9-0 - Bielorussia

Miglior marcatrice qualificazioni: Viktoriia Lebedeva 4

Fase finale 2019: terzo posto

Semifinale: S0-5 - Spagna

Finale terzo posto: V2-2, 3-2dcr - Ucraina

Highlights semifinale: Russia-Spagna 0-5

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 4 turno principale (Halmstad, Svezia): V12-2 - Slovacchia, V2-0 - Italia, V7-0 - Svezia

Miglior marcatrice qualificazioni: Irene Córdoba 6

Fase finale 2019: campione

Semifinale: V5-0 - Russia

Finale: V4-0 - Portogallo

Highlights semifinale: Ucraina-Portogallo 1-5

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 3 turno principale (Lviv, Ucraina): V5-4 - Repubblica Ceca, V7-0 - Belgio, V4-1 - Finlandia

Miglior marcatrice qualificazioni: Anna Shulha 5

Fase finale 2019: quarto posto

Semifinale: S1-5 - Portogallo

Finale terzo posto: S2-2, 2-3dcr - Russia