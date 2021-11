Turno principale di Women’s Futsal EURO: Portogallo, Russia, Spagna e Ucraina qualificate

Portogallo, Russia, Spagna e Ucraina hanno prenotato un posto alla fase finale di UEFA Women’s Futsal EURO vincendo i propri gironi.

Tra le 13 squadre che sono entrate in gara al turno principale ci sono state la Spagna campione in carica, il Portogallo, la Russia e l'Ucraina, a cui si affiancano Belgio, Olanda e Slovacchia (vincitrici al turno preliminare). Le quattro vincitrici dei gironi si qualificano per la fase finale a eliminazione diretta del 24 o 25 e 26 o 27 marzo 2022, ospitata da una delle nazioni qualificate.

La Russia è stata la prima a prenotare il proprio posto in finale, superando il Gruppo 1 con una partita d'anticipo dopo aver battuto Olanda e Ungheria, e poi battendo i padroni di casa della Bielorussia. I campioni in carica della Spagna si sono uniti a loro con la terza vittoria nel Gruppo 4, contro i padroni di casa della Svezia; anche il Portogallo si è qualificato con nove punti battendo la squadra di casa nel Gruppo 2, la Croazia. Nel Gruppo 3, l'Ucraina si è imposta sulla Finlandia dopo i successi delle prime due partite.



Le quattro vincitrici dei gironi si qualificano per la fase a eliminazione diretta, che si disputerà a fine marzo (in linea di principio in una delle nazioni qualificate).

Gruppo 1

Qualificata alla fase finale: Russia

Altre squadre del girone: Olanda, Ungheria, Bielorussia (nazione ospitante)

Gruppo 2

Qualificata alla fase finale: Portogallo,

Altre squadre del girone: Croazia (nazione ospitante), Polonia, Slovenia

Gruppo 3

Qualificata alla fase finale: Ucraina (nazione ospitante)

Altre squadre del girone: Finlandia, Belgio, Repubblica Ceca

Gruppo 4

Qualificata alla fase finale: Spagna (campione in carica)

Altre squadre del girone: Italia, Svezia (nazione ospitante), Slovacchia