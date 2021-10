Il turno principale di Women’s Futsal EURO inizia il 20 ottobre

Le quattro squadre che parteciperanno alla fase finale di UEFA Women’s Futsal EURO verranno decise dai mini tornei del turno principale, in programma dal 20 al 23 ottobre.

Tra le 13 squadre che entrano in gara a questo turno c'è la Spagna campione in carica, a cui si affiancano Belgio, Olanda e Slovacchia (vincitrici al turno preliminare). Le quattro vincitrici dei gironi si qualificano per la fase finale a eliminazione diretta del 24 o 25 e 26 o 27 marzo 2022, ospitata da una delle nazioni qualificate.

Gruppi

Le quattro vincitrici dei gironi si qualificano per la fase a eliminazione diretta, che si disputerà a fine marzo (in linea di principio in una delle nazioni qualificate).

Gruppo 1: Russia, Ungheria, Bielorussia (nazione ospitante), Olanda

Gruppo 2: Portogallo, Croazia (nazione ospitante), Polonia, Slovenia

Gruppo 3: Ucraina (nazione ospitante), Finlandia, Repubblica Ceca, Belgio

Gruppo 4: Spagna (campione in carica), Italia, Svezia (nazione ospitante), Slovacchia