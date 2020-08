Spagna e Portogallo si sfidano in finale

La prima fase finale di UEFA Women's Futsal EURO è iniziata venerdì in Portogallo con quattro squadre in lotta per il titolo.

Sede: Pavilhão Multiusos di Gondomar, Oporto

Biglietti in vendita presso l'impianto sportivo

Squadre: Portogallo, Russia, Spagna, Ucraina

Le quattro finaliste hanno vinto i gironi del turno principale a settembre

La competizione è iniziata ad agosto con il turno preliminare

CALENDARIO



Semifinali: 15 febbraio

Russia - Spagna 0-5:

Ucraina - Portogallo 1-5



Domenica 17 febbraio:

Finale terzo posto: Russia - Ucraina (17:00CET/16:00 ora locale)

Finale: Spagna - Portogallo (19:30CET/18:30 ora locale)

ARBITRI

Raquel González Ruano

REGOLAMENTO

Scarica il regolamento ufficiale della competizione