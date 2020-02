La seconda edizione di UEFA Women’s Futsal EURO inizia con il sorteggio del turno di qualificazione, in programma il 13 febbraio alle 13:30 (CET) e trasmesso in diretta su UEFA.com. Fra le 24 squadre in gara figurano le esordienti Gibilterra e Bosnia-Erzegovina.

La Spagna ha vinto la prima edizione nel 2019 in Portogallo, secondo classificato davanti alla Russia e all’Ucraina. L’edizione 2021 si concluderà con una fase finale a quattro squadre a febbraio.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights finale 2019: Spagna - Portogallo 4-0

Calendario



Sorteggio qualificazioni: 13 febbraio 2020, 13:30 (CET)

Turno preliminare: 5–10 maggio 2020

Turno principale: 1–6 settembre 2020

Sorteggio fase finale: da conf.

Fase finale: 11/12 e 13/14 febbraio 2021

Come funziona il sorteggio

Turno preliminare: 5–10 maggio 2020

Le prime 13 nazioni nel Ranking UEFA per nazionali di futsal sono qualificate di diritto al turno principale.

Le altre 11 squadre partecipano al turno preliminare.

Il sorteggio formerà un girone da tre squadre e due da quattro, da disputarsi come minitornei in sede unica.

Le squadre sono divise in tre fasce in base al coefficiente.

Lituania, Moldavia e Gibilterra sono state prescelte come nazioni ospitanti e saranno estratte dall’urna 1, quindi inserite nei Gruppi A e B in base alla loro fascia (Gibilterra o Moldavia occuperanno la posizione 4 del Gruppo A anziché la 3 se estratte per prime).

L’urna 2 è formata dalle ultime tre squadre con il ranking più basso, che saranno inserite nella posizione 3 (o 4 se disponibile) nel Gruppo A o C, non considerando i gironi che hanno già assegnato un posto in quella posizione.

L’urna 3 è formata dalle squadre di seconda fascia. Slovacchia e Belgio occuperanno la posizione 2 dei gironi nei quali non è stata sorteggiata la Lituania.

L’urna 4 è formata dalle squadre che occuperanno la posizione 1.

Le tre vincitrici dei gironi si qualificano al turno principale, dove troveranno le 13 squadre qualificate di diritto.

Urna 1 (nazioni ospitanti)

Lituania (posizione 2)

Moldavia (4 se nel Gruppo A, 3 se nel Gruppo B o C)

Gibilterra (4 se nel Gruppo A, 3 se nel Gruppo B o C)

Urna 2 (posizione 3, oppure 4 nel Gruppo A se disponibile)

Slovacchia

Irlanda del Nord

Bosnia-Erzegovina

Urna 3 (posizione 2)

Armenia

Belgio

Urna 4 (posizione 1)

Kazakistan

Serbia

Olanda



Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights 2019: Russia terza contro l’Ucraina ai rigori

Turno principale: 1–6 settembre 2020

Le 13 squadre qualificate di diritto e le tre vincitrici al turno preliminare formeranno quattro gironi da quattro squadre, da disputarsi sotto forma di minitornei.

Quattro squadre sono state prescelte come nazioni ospitanti e saranno estratte dall’urna 5. Quindi, verranno inserite nei gironi in base alla loro fascia.

L’urna 6 è formata dalla Slovenia e dalle tre vincitrici al turno preliminare, che occuperanno la posizione 4 di ogni girone.

Le urne 7, 8 e 9 sono composte dalle squadre che occuperanno rispettivamente le posizioni 3, 2 e 1, escluse le nazioni ospitanti.

Le quattro vincitrici dei gironi si qualificano per la fase a eliminazione diretta, ospitata da una delle nazioni in gara a metà febbraio.

Urna 5 (nazioni ospitanti)

Ucraina (posizione 1)

Croazia (2)

Svezia (3)

Bielorussia (3)

Urna 6 (posizione 4)

Slovenia

3 vincitrici al turno preliminare

Urna 7 (posizione 3)

Repubblica Ceca

Polonia

Urna 8 (posizione 2)

Ungheria

Finlandia

Italia

Urna 9 (posizione 1)

Spagna (nazione ospitante)

Portogallo

Russia