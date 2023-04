Dove guardare la Finalissima femminile 2023: TV, streaming

L'Inghilterra campione d'Europa sfida il Brasile campione di Sudamerica nella Finalissima femminile il 6 aprile a Wembley

Dove guardare la Finalissima femminile in TV e online in Europa

UEFA.tv trasmetterà la partita in streaming in tutti i territori ad eccezione del Sud America e di tutti i territori in cui la UEFA ha nominato un'emittente partner (come elencato di seguito). Si prega di notare che i partner sudamericani seguiranno a breve.

Andorra: Canal+

Cechia: AMC Sport

Danimarca: TV2 Sport

Finlandia: YLE

Francia: Canal+

Ungheria: AMC Sport

Islanda: Vodafone

Israele: Charlton

Italia: RAI

Principato di Monaco: Canal+

Paesi Bassi: ESPN

Norvegia: TV 2

Polonia: TVP

Portogallo: Sport TV

Repubblica d'Irlanda: ITV

Romania: Antena

Slovacchia: AMC Sport

Spagna: RTVE

Svezia: SVT

Svizzera: SRG, SRF2, RTS, RSI, Canal+

Turchia: Saran

Ucraina: Megogo

Regno Unito: ITV

Dove guardare la Finalissima femminile nel resto del mondo

America Centrale: ESPN

Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama

Territori francesi d'oltremare: Canal+

Guyana francese, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Nuova Caledonia, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna

Haiti: Canal+

Africa sub-sahariana: Canal+

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Isole di Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Socotra, Somalia, Sud Sudan, St Helena e Ascension, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zanzibar, Zimbabwe

Stati Uniti e territori US: Univision (diritti in lingua spagnola)

Samoa Americane, Guam e tIsole Marianne, Midway, Porto Rico, Isole Vergini US