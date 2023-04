Inghilterra - Brasile, anteprima Finalissima femminile 2023: dove guardarla, orario, probabili formazioni

L'Inghilterra, campione in carica di UEFA Women's EURO 2022, affronterà il Brasile, vincitore della Coppa America femminile CONMEBOL 2022, giovedì 6 aprile nella Finalissima femminile 2023.

Riepilogo Finalissima femminile 2023 Quando: giovedì 6 aprile (20:45 CET, 19:45 ora locale, 15:45 in Basile)

Dove: Wembley Stadium, Londra

Cosa: Inghilterra (campione d'Europa) contro Brasile (campione del Sud America)

In breve

Dopo la vittoria dell'Argentina sull'Italia nella prima Finalissima maschile giocata lo scorso giugno a Wembley (e dopo il riscatto dell'Europa a Buenos Aires col successo del Portogallo nell'analoga competizione di Futsal), adesso tocca al calcio femminile decretare la vincitrice tra la migliore nazionale europea e la migliore sudamericana nell'iconico stadio inglese.

Probabili formazioni

Inghilterra: Earps; Bronze, Willamson, Greenwood, Carter; Walsh, Stanway; Kelly, James, Hemp; Daly

Brasile: Luciana; Bruninha, Lauren, Rafaelle, Tamires; Ana Vitória, Ary Borges, Kerolin, Adriana; Geyse, Bia Zaneratto

Le parole delle allenatrici

Sarina Wiegman, Ct Inghilterra: "Per noi, come staff tecnico, questa sarà l'ultima occasione per vedere le calciatrici in Inghilterra prima di riunirci per prepararci al Mondiale di giugno. Questo è un trofeo nuovo e importante, e giocare in un Wembley tutto esaurito sarà speciale sia per noi come squadra che per i nostri tifosi".

Pia Sundhage, Ct Brasile: "Credo che l'Inghilterra abbia una grande intesa di squadra. Non dirò cosa, ma ci sono cose che siamo molto brave a fare e che vedrete in partita. Dovremo contrastare le loro calciatrici più forti e bloccare la loro manovra offensiva. Dobbiamo impedire loro di entrare nella nostra area di rigore. Se ci riusciremo, avremo buone possibilità di vincere".