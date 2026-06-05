Quinta giornata qualificazioni europee per la Coppa del Mondo femminile 2027: vittoria per l'Italia, Germania qualificata

L'Italia batte la Serbia nella penultima giornata delle qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027. La prima squadra a qualificarsi è la Germania.

Ecco la situazione dopo le partite della quinta giornata.

Cosa è confermato? QUALIFICAZIONI COPPA DEL MONDO Qualificate Germania Confermate agli spareggi Lega A: Austria, Islanda, Norvegia, Polonia, Serbia, Slovenia, Svezia, Ucraina Lega B: Belgio, Cechia, Finlandia, Israele, Irlanda del Nord, Portogallo, Scozia, Svizzera, Türkiye, Galles Lega C: Grecia, Ungheria, Kosovo, Romania Non possono qualificarsi Lega B: Lussemburgo, Malta Lega C: Andorra, Armenia, Bulgaria, Cipro, Georgia, Gibilterra, Liechtenstein, Moldova, Macedonia del Nord PROMOZIONE/RETROCESSIONE ﻿Retrocesse dalla Lega B Lettonia, Lussemburgo, Malta Promosse dalla Lega C Grecia, Ungheria, Romania

Classifiche gironi

Lega A

Gruppo A1

Valentina Bergamaschi e Benedetta Glionna Getty Images

Italia - Serbia 3-0

L'Italia ha segnato tre volte nell'ultima mezz'ora per ottenere la vittoria e rimanere in corsa per la qualificazione diretta, confermando la retrocessione della Serbia, al debutto in Lega A. Le ospiti, che avevano perso 6-0 in casa contro l'Italia ad aprile, hanno tenuto testa agli avversari prima dell'intervallo. Ma dopo che Cristiana Girelli si è vista negare il gol da due splendide parate di Milica Kostić, l'Italia è passata in vantaggio al sessantesimo minuto con un colpo di testa di Valentina Bergamaschi su cross di Giada Greggi. Poi un tiro di Manuela Giugliano è stato deviato sulla traversa, prima che la subentrata Barbara Bonansea servisse Arianna Caruso per il raddoppio, con un tiro al volo. Il tris lo ha calato la stessa Bonansea, con una conclusione che ha ingannato Kostić.

Danimarca - Svezia 2-1

Gruppo A2

La Francia vince in Polonia Getty Images

Polonia - Francia 0-2

Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi 3-2

Gruppo A3

Alexia Putellas festeggia il suo gol AFP via Getty Images

Ucraina - Islanda 0-1

Spagna - Inghilterra 4-0

Gruppo A4

Marie Mueller esulta dopo la sua rete AFP via Getty Images

Austria - Slovenia 1-0

Germania - Norvegia 2-0

Lega B

Gruppo B1

Cechia - Albania 1-1

Montenegro - Galles 1-1

Gruppo B2

Turchia - Irlanda del Nord 2-1

Svizzera - Malta 6-1

Gruppo B3

Slovacchia - Finlandia 0-4

Portogallo - Lettonia

Gruppo B4

Scozia - Israele 6-0

Belgio - Lussemburgo

Lega C

Gruppo C1

Bosnia ed Erzegovina - Lituania 0-0

Liechtenstein - Estonia 0-5

Gruppo C2

Bulgaria - Gibilterra 3-1

Kosovo - Croazia 0-1

Gruppo C3

Azerbaigian - Ungheria 1-2

Andorra - Macedonia del Nord 0-1

Gruppo C4

Georgia - Isole Faroe 2-3

Gruppo C5

Moldavia - Romania 0-0

Gruppo C6

Armenia - Kazakistan 1-1

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificheranno automaticamente per la fase finale in Brasile, mentre altre 32 nazioni accederanno agli spareggi di fine anno (12 dalla Lega A, 12 dalla Lega B e 8 dalla Lega C). Le squadre qualificate agli spareggi si contenderanno altri sette posti in Brasile e un ulteriore posto agli spareggi interconfederali di febbraio 2027.

Sono in palo anche le promozioni e le retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League. Le qualificazioni si concluderanno con le ultime due tornate di incontri a giugno.