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Qualificazioni europee la Coppa del Mondo FIFA femminile FIFA 2027: anteprima terza e quarta giornata

venerdì 10 aprile 2026

Presentiamo in anteprima le prossime due giornate delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Jess Park (a sinistra) ha segnato il gol della vittoria dell'Inghilterra contro la Spagna di Mariona Caldentey (a destra) l'anno scorso in UEFA Women's Nations League.Getty Images
Jess Park (a sinistra) ha segnato il gol della vittoria dell'Inghilterra contro la Spagna di Mariona Caldentey (a destra) l'anno scorso in UEFA Women's Nations League.Getty Images

La fase a leghe delle qualificazioni europee femminili prosegue con la terza e la quarta giornata, in programma martedì 14 aprile e sabato 18 aprile.

Le quattro squadre qualificate direttamente alla Coppa del Mondo FIFA femminile 2027 in Brasile saranno decretate al termine della Lega A il 9 giugno, ma le tre leghe mettono in palio anche 32 posti agli spareggi che si disputeranno in autunno.

Inoltre, le squadre si contenderanno la promozione e la retrocessione in vista della prossima UEFA Women's Nations League.

Calendario e risultati della fase a leghe

Gironi delle qualificazioni europee femminili

Orari CET

Lega A

Gruppo A1

Martedì 14 aprile
Serbia - Italia (18:15)
Svezia - Danimarca (19:00)

Sabato 18 aprile
Danimarca - Italia (15:00)
Svezia - Serbia (16:00)

Svezia e Danimarca sono prime a quattro punti, tre in più di Italia e Serbia, e si affronteranno martedì. Avendo giocato entrambe le partite di marzo in trasferta, le svedesi saranno impegnate due volte in casa e dovranno fare a meno del capitano Kosovare Asllani per infortunio al ginocchio: il Ct Tony Gustavsson ha affermato che la sua leadership e la sua esperienza mancheranno molto alla squadra.

La Svezia ha battuto la Danimarca tre volte nel 2025: due volte in Women's Nations League (con un 6-1 in casa) e 1-0 a UEFA Women's EURO 2025. La Serbia, all'esordio in Lega A, ha invece fermato la Svezia il mese scorso dopo la sconfitta contro la Danimarca, che poi ha pareggiato in Italia. Danimarca e Italia, avversarie alla quarta giornata, si sono incontrate anche in Women's Nations League lo scorso anno, vincendo le rispettive gare in trasferta.

Highlights Women's EURO 2025: Danimarca - Svezia 0-1

Gruppo A2

Martedì 14 aprile
Polonia - Repubblica d'Irlanda (18:00)
Paesi Bassi - Francia (20:45)

Sabato 18 aprile
Repubblica d'Irlanda - Polonia (16:00)
Francia - Paesi Bassi (21:10)

Highlights Women's EURO 2025: Paesi Bassi - Francia 2-5

Gruppo A3

Martedì 14 aprile
Inghilterra - Spagna (20:00)
Islanda - Ucraina (20:30)

Sabato 18 aprile
Spagna - Ucraina (16:00)
Islanda - Inghilterra (18:30)

Highlights finale Women's EURO 2025: l'Inghilterra batte la Spagna

Gruppo A4

Martedì 14 aprile
Norvegia - Slovenia (18:00)
Germania - Austria (18:15)

Sabato 18 aprile
Slovenia - Norvegia (17:00)
Austria - Germania (18:00)

La Germania ha vinto le prime due partite, imponendosi 4-0 in trasferta contro la Norvegia.
La Germania ha vinto le prime due partite, imponendosi 4-0 in trasferta contro la Norvegia.Getty Images

Lega B

Martedì 14 aprile

Gruppo B1
Cechia - Montenegro (17:30)
Galles - Albania (20:15)

Gruppo B2
Svizzera - Turchia (19:00)
Irlanda del Nord - Malta (20:00)

Gruppo B3
Finlandia - Slovacchia (17:30)
Lettonia - Portogallo (19:00)

Gruppo B4
Israele - Lussemburgo (19:15)
Scozia - Belgio (20:30)

Sabato 18 aprile

Gruppo B1
Montenegro - Cechia (16:00)
Albania - Galles (18:00)

Gruppo B2
Turchia - Svizzera (18:00)
Malta - Irlanda del Nord (19:00)

Gruppo B3
Slovacchia - Portogallo (16:00)
Lettonia - Finlandia (19:00)

Gruppo B4
Lussemburgo - Israele (18:00)
Belgio - Scozia (20:30)﻿

Lega C

Martedì 14 aprile

Gruppo C1
Estonia - Liechtenstein (17:00)
Lituania - Bosnia ed Erzegovina (17:00)

Gruppo C2
Bulgaria - Kosovo (16:00)
Gibilterra - Croazia (19:00)

Gruppo C3
Macedonia del Nord - Ungheria (16:00)
Andorra - Azerbaigian (19:00)

Gruppo C4
Isole Faroe - Grecia (18:00)

Gruppo C5
Moldavia - Cipro (16:00)

Gruppo C6
Armenia - Bielorussia (14:00)

Sabato 18 aprile

Gruppo C1
Estonia - Lituania (16:00)
Liechtenstein - Bosnia ed Erzegovina (16:00)

Gruppo C2
Croazia - Gibilterra (16:30)
Kosovo - Bulgaria (18:00)

Gruppo C3
Ungheria - Macedonia del Nord (15:00)
Azerbaigian - Andorra (15:00)

Gruppo C4
Isole Faroe - Georgia (18:00)

Gruppo C5
Romania - Cipro (15:00)

Gruppo C6
Bielorussia - Kazakistan (14:00)

Quando si gioca la fase a leghe di qualificazione?

Prima giornata martedì 3 marzo
Seconda giornata: sabato 7 marzo
Terza giornata: martedì 14 aprile
Quarta giornata: sabato 18 aprile
Quinta giornata: venerdì 5 giugno
Sesta giornata: martedì 9 giugno

Come funzionano le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile?

La UEFA ha diritto a 11 posti in Coppa del Mondo FIFA femminile 2027. Un'altra squadra potrebbe qualificarsi tramite gli spareggi intercontinentali.

Al termine della fase a leghe, la classifica dei gironi e la classifica generale determineranno:

Qualificazione diretta per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027  

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A.

Qualificazione e status di testa di serie/non testa di serie agli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi:

Percorso 1: le quattro seconde classificate e le quattro terze della Lega A giocano contro le sei prime classificate e le due migliori seconde della Lega C.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime della Lega B giocano contro le quattro seconde e le quattro terze della Lega B.

Al primo turno, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio.

Percorso 1: le otto squadre della Lega A sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime classificate della Lega B sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Le vincitrici del primo turno di spareggio si qualificano al secondo turno di spareggio.

Al secondo turno di spareggio, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio. Le squadre del percorso 1 del primo turno sono teste di serie al sorteggio e le vincenti di questi incontri giocano le gare di ritorno del secondo turno in casa.

Le sette migliori vincitrici del secondo turno di spareggio, in base alla classifica generale delle Qualificazioni Europee femminili del 2026, si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo 2027. L'ultima vincitrice del secondo turno si qualifica per gli spareggi intercontinentali.

Promozioni e retrocessioni per il prossimo ciclo di competizioni, 2027-29

Verranno promosse le quattro vincitrici dei gironi della Lega B e le sei vincitrici dei gironi della Lega C.

Retrocedono le quattro quarte classificate in Lega A e B, nonché le due terze con la peggiore classifica (27ª e 28ª posto nella classifica generale).  

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