Qualificazioni europee la Coppa del Mondo FIFA femminile FIFA 2027: anteprima terza e quarta giornata

La fase a leghe delle qualificazioni europee femminili prosegue con la terza e la quarta giornata, in programma martedì 14 aprile e sabato 18 aprile.

Le quattro squadre qualificate direttamente alla Coppa del Mondo FIFA femminile 2027 in Brasile saranno decretate al termine della Lega A il 9 giugno, ma le tre leghe mettono in palio anche 32 posti agli spareggi che si disputeranno in autunno.

Inoltre, le squadre si contenderanno la promozione e la retrocessione in vista della prossima UEFA Women's Nations League.

Calendario e risultati della fase a leghe

Gironi delle qualificazioni europee femminili

Orari CET

Lega A

Gruppo A1

Martedì 14 aprile

Serbia - Italia (18:15)

Svezia - Danimarca (19:00)

Sabato 18 aprile

Danimarca - Italia (15:00)

Svezia - Serbia (16:00)

Svezia e Danimarca sono prime a quattro punti, tre in più di Italia e Serbia, e si affronteranno martedì. Avendo giocato entrambe le partite di marzo in trasferta, le svedesi saranno impegnate due volte in casa e dovranno fare a meno del capitano Kosovare Asllani per infortunio al ginocchio: il Ct Tony Gustavsson ha affermato che la sua leadership e la sua esperienza mancheranno molto alla squadra.

La Svezia ha battuto la Danimarca tre volte nel 2025: due volte in Women's Nations League (con un 6-1 in casa) e 1-0 a UEFA Women's EURO 2025. La Serbia, all'esordio in Lega A, ha invece fermato la Svezia il mese scorso dopo la sconfitta contro la Danimarca, che poi ha pareggiato in Italia. Danimarca e Italia, avversarie alla quarta giornata, si sono incontrate anche in Women's Nations League lo scorso anno, vincendo le rispettive gare in trasferta.

Highlights Women's EURO 2025: Danimarca - Svezia 0-1

Gruppo A2

Martedì 14 aprile

Polonia - Repubblica d'Irlanda (18:00)

Paesi Bassi - Francia (20:45)

Sabato 18 aprile

Repubblica d'Irlanda - Polonia (16:00)

Francia - Paesi Bassi (21:10)

Highlights Women's EURO 2025: Paesi Bassi - Francia 2-5

Gruppo A3

Martedì 14 aprile

Inghilterra - Spagna (20:00)

Islanda - Ucraina (20:30)

Sabato 18 aprile

Spagna - Ucraina (16:00)

Islanda - Inghilterra (18:30)

Highlights finale Women's EURO 2025: l'Inghilterra batte la Spagna

Gruppo A4

Martedì 14 aprile

Norvegia - Slovenia (18:00)

Germania - Austria (18:15)

Sabato 18 aprile

Slovenia - Norvegia (17:00)

Austria - Germania (18:00)

La Germania ha vinto le prime due partite, imponendosi 4-0 in trasferta contro la Norvegia. Getty Images

Lega B

Martedì 14 aprile

Gruppo B1

Cechia - Montenegro (17:30)

Galles - Albania (20:15)

Gruppo B2

Svizzera - Turchia (19:00)

Irlanda del Nord - Malta (20:00)

Gruppo B3

Finlandia - Slovacchia (17:30)

Lettonia - Portogallo (19:00)

Gruppo B4

Israele - Lussemburgo (19:15)

Scozia - Belgio (20:30)

Sabato 18 aprile

Gruppo B1

Montenegro - Cechia (16:00)

Albania - Galles (18:00)

Gruppo B2

Turchia - Svizzera (18:00)

Malta - Irlanda del Nord (19:00)

Gruppo B3

Slovacchia - Portogallo (16:00)

Lettonia - Finlandia (19:00)

Gruppo B4

Lussemburgo - Israele (18:00)

Belgio - Scozia (20:30)﻿

Lega C

Martedì 14 aprile

Gruppo C1

Estonia - Liechtenstein (17:00)

Lituania - Bosnia ed Erzegovina (17:00)

Gruppo C2

Bulgaria - Kosovo (16:00)

Gibilterra - Croazia (19:00)

Gruppo C3

Macedonia del Nord - Ungheria (16:00)

Andorra - Azerbaigian (19:00)

Gruppo C4

Isole Faroe - Grecia (18:00)

Gruppo C5

Moldavia - Cipro (16:00)

Gruppo C6

Armenia - Bielorussia (14:00)

Sabato 18 aprile

Gruppo C1

Estonia - Lituania (16:00)

Liechtenstein - Bosnia ed Erzegovina (16:00)

Gruppo C2

Croazia - Gibilterra (16:30)

Kosovo - Bulgaria (18:00)

Gruppo C3

Ungheria - Macedonia del Nord (15:00)

Azerbaigian - Andorra (15:00)

Gruppo C4

Isole Faroe - Georgia (18:00)

Gruppo C5

Romania - Cipro (15:00)

Gruppo C6

Bielorussia - Kazakistan (14:00)

Come funzionano le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile?

La UEFA ha diritto a 11 posti in Coppa del Mondo FIFA femminile 2027. Un'altra squadra potrebbe qualificarsi tramite gli spareggi intercontinentali.

Al termine della fase a leghe, la classifica dei gironi e la classifica generale determineranno:

Qualificazione diretta per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A.

Qualificazione e status di testa di serie/non testa di serie agli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027.

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi:

Percorso 1: le quattro seconde classificate e le quattro terze della Lega A giocano contro le sei prime classificate e le due migliori seconde della Lega C.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime della Lega B giocano contro le quattro seconde e le quattro terze della Lega B.

Al primo turno, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio.

Percorso 1: le otto squadre della Lega A sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Percorso 2: le quattro quarte classificate della Lega A e le quattro prime classificate della Lega B sono teste di serie e giocano le partite di ritorno in casa.

Le vincitrici del primo turno di spareggio si qualificano al secondo turno di spareggio.

Al secondo turno di spareggio, gli incontri vengono determinati tramite sorteggio. Le squadre del percorso 1 del primo turno sono teste di serie al sorteggio e le vincenti di questi incontri giocano le gare di ritorno del secondo turno in casa.

Le sette migliori vincitrici del secondo turno di spareggio, in base alla classifica generale delle Qualificazioni Europee femminili del 2026, si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo 2027. L'ultima vincitrice del secondo turno si qualifica per gli spareggi intercontinentali.