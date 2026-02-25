Qualificazioni europee femminili alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027: anteprima giornata 1 e 2

La fase a leghe delle Qualificazioni Europee femminili iniziano martedì 3 marzo e proseguiranno quattro giorni dopo.

Quattro posti diretti per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 in Brasile saranno assegnati il 9 giugno al termine della Lega A, mentre altri 32 posti verranno decisi in autunno dagli spareggi di tutte e tre le leghe.

Le squadre si contenderanno anche la promozione e la retrocessione in vista della prossima edizione della UEFA Women's Nations League.

Calendario e risultati fasi a leghe

Gironi fase a leghe delle qualificazioni europee femminili

Orari CET

Lega A

Gruppo A1

Martedì 3 marzo

Danimarca - Serbia (18:00)

Italia - Svezia (18:15)

Sabato 7 marzo

Serbia - Svezia (16:00)

Italia - Danimarca (18:15)

Svezia, Italia e Danimarca hanno chiuso il girone di Women's Nations League 2025 con soli tre punti di distacco tra di loro e questo girone molto probabilmente sarà altrettanto equilibrato.

L'Italia ha conquistato solo un punto in totale in casa contro Danimarca e Svezia lo scorso anno in Women's Nations League, ma la successiva qualificazione alla semifinale di Women's EURO 2025 ha evidenziato il valore delle Azzurre. La Danimarca punta a qualificarsi per la seconda volta consecutiva alla Coppa del Mondo femminile dopo aver messo fine nel 2023 a un'assenza lunga 16 anni dalle fasi finali. Tuttavia le danesi inizieranno il cammino di qualificazione senza le infortunate Emma Snerle, Anna Walter e Karen Holmgaard.

La Serbia punta al debutto in una fase finale dopo aver conquistato la sua prima promozione nella Lega A. La prolifica Nina Matejić guida l'attacco della sua squadra che, nella seconda giornata, affronterà una difesa svedese rinnovata dopo il ritiro dalla nazionale di Magdalena Eriksson e Linda Sembrant. L'allenatore della Svezia, Tony Gustavsson, che dovrà fare a meno di Amanda Ilestedt e Nathalie Björn, ha dichiarato di voler dare spazio a un ampio ventaglio di giocatrici, dopo aver iniziato il suo mandato con un quarto posto nella fase finale della Women's Nations League lo scorso autunno.

L'Italia di Cristiana Girelli spera di continuare sulla scia che ha portato le Azzurre sino alla semifinale di Women's EURO 2025 Getty Images

Gruppo A2

Martedì 3 marzo

Polonia - Paesi Bassi (18:00)

Repubblica d'Irlanda - Francia (19:30)

Sabato 7 marzo

Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda (20:45)

Francia - Polonia (21:10)

Francia e Repubblica d'Irlanda si sono affrontate l'ultima volta nelle qualificazioni a Women's EURO 2025 Corbis via Getty Images

Gruppo A3

Martedì 3 marzo

Ucraina - Inghilterra (18:00)

Spagna - Islanda (19:00)

Sabato 7 marzo

Inghilterra - Islanda (13:30)

Ucraina - Spagna (18:00)

Finale Women's EURO 2025: l'Inghilerra batte la Spagna

Gruppo A4

Martedì 3 marzo

Germania - Slovenia (17:45)

Austria - Norvegia (18:00)

Sabato 7 marzo

Norvegia - Germania (18:00)

Slovenia - Austria (19:00)

La Germania di Klara ﻿Bühl ha raggiunto la finale di Women's Nations League 2025 dove ha perso con la Spagna Getty Images

Lega B

Gironi Lega B Gruppo B1: Galles, Cechia, Albania, Montenegro Gruppo B2: Svizzera, Irlanda del Nord, Turchia, Malta Gruppo B3: Portogallo, Finlandia, Slovacchia, Lettonia Gruppo B4: Belgio, Scozia, Israele, Lussemburgo

Lega C

Gironi Lega C Gruppo C1: Bosnia-Erzegovina, Estonia, Lituania, Liechtenstein Gruppo C2: Croazia, Kosovo, Bulgaria, Gibilterra Gruppo C3: Ungheria, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Andorra Gruppo C4: Grecia, Isole Faroe, Georgia Gruppo C5: Romania, Cipro, Moldavia Gruppo C6: Bielorussia, Kazakistan, Armenia

Sono disponibili otto posti negli spareggi per le sei vincitrici dei gironi e le due migliori seconde classificate. Le vincitrici dei gironi otterranno anche la promozione, con l'esempio della Slovenia che è passata dalla Lega C alla Lega A nel giro di due cicli come modello di riferimento.

Come funzionano le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA?

Alla UEFA sono stati assegnati 11 posti nella Coppa del Mondo femminile FIFA 2027. Una squadra aggiuntiva potrà qualificarsi attraverso gli spareggi intercontinentali della FIFA.

Al termine della fase a leghe, la classifica dei gironi e la classifica generale determineranno:

Qualificazione diretta alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A.

Qualificazione e fasce per gli spareggi delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027

Il primo turno degli spareggi si disputerà in due percorsi come segue:

Percorso 1: le quattro squadre classificate al secondo posto e le quattro squadre classificate al terzo posto della Lega A giocheranno contro le sei squadre classificate al primo posto e le due squadre classificate al secondo posto con il miglior piazzamento della Lega C.

Percorso 2: le quattro squadre classificate al quarto posto della Lega A e le quattro squadre classificate al primo posto della Lega B giocheranno contro le quattro squadre classificate al secondo posto e le quattro squadre classificate al terzo posto della Lega B.

Nel primo turno degli spareggi, gli accoppiamenti saranno determinati tramite sorteggio.

Percorso 1: le otto squadre della Lega A saranno teste di serie e giocheranno le partite di ritorno in casa.

Percorso 2: le quattro squadre classificate al quarto posto nella Lega A e le quattro squadre classificate al primo posto nella Lega B saranno teste di serie e disputeranno le partite di ritorno in casa.

Le vincitrici del primo turno degli spareggi si qualificano al secondo turno degli spareggi.

Nel secondo turno degli spareggi, gli accoppiamenti saranno determinati tramite sorteggio. Gli accoppiamenti del percorso 1 del primo turno saranno testa di serie per il sorteggio del secondo turno e le vincitrici di tali accoppiamenti disputeranno la partita di ritorno del secondo turno in casa.

Le sette vincitrici del secondo turno degli spareggi meglio classificate secondo la classifica generale delle qualificazioni europee femminili 2026, si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027. L'unica vincitrice rimanente del secondo turno degli spareggi si qualificherà agli spareggi intercontinentali della Coppa del Mondo femminile FIFA.