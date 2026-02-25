Qualificazioni europee femminili alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027: anteprima giornata 1 e 2
mercoledì 25 febbraio 2026
Vi raccontiamo le prime due giornate delle qualificazioni europee femminili UEFA alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027.
La fase a leghe delle Qualificazioni Europee femminili iniziano martedì 3 marzo e proseguiranno quattro giorni dopo.
Quattro posti diretti per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 in Brasile saranno assegnati il 9 giugno al termine della Lega A, mentre altri 32 posti verranno decisi in autunno dagli spareggi di tutte e tre le leghe.
Le squadre si contenderanno anche la promozione e la retrocessione in vista della prossima edizione della UEFA Women's Nations League.
Gironi fase a leghe delle qualificazioni europee femminili
Orari CET
Lega A
Gruppo A1
Martedì 3 marzo
Danimarca - Serbia (18:00)
Italia - Svezia (18:15)
Sabato 7 marzo
Serbia - Svezia (16:00)
Italia - Danimarca (18:15)
Svezia, Italia e Danimarca hanno chiuso il girone di Women's Nations League 2025 con soli tre punti di distacco tra di loro e questo girone molto probabilmente sarà altrettanto equilibrato.
L'Italia ha conquistato solo un punto in totale in casa contro Danimarca e Svezia lo scorso anno in Women's Nations League, ma la successiva qualificazione alla semifinale di Women's EURO 2025 ha evidenziato il valore delle Azzurre. La Danimarca punta a qualificarsi per la seconda volta consecutiva alla Coppa del Mondo femminile dopo aver messo fine nel 2023 a un'assenza lunga 16 anni dalle fasi finali. Tuttavia le danesi inizieranno il cammino di qualificazione senza le infortunate Emma Snerle, Anna Walter e Karen Holmgaard.
La Serbia punta al debutto in una fase finale dopo aver conquistato la sua prima promozione nella Lega A. La prolifica Nina Matejić guida l'attacco della sua squadra che, nella seconda giornata, affronterà una difesa svedese rinnovata dopo il ritiro dalla nazionale di Magdalena Eriksson e Linda Sembrant. L'allenatore della Svezia, Tony Gustavsson, che dovrà fare a meno di Amanda Ilestedt e Nathalie Björn, ha dichiarato di voler dare spazio a un ampio ventaglio di giocatrici, dopo aver iniziato il suo mandato con un quarto posto nella fase finale della Women's Nations League lo scorso autunno.
Gruppo A2
Martedì 3 marzo
Polonia - Paesi Bassi (18:00)
Repubblica d'Irlanda - Francia (19:30)
Sabato 7 marzo
Paesi Bassi - Repubblica d'Irlanda (20:45)
Francia - Polonia (21:10)
Gruppo A3
Martedì 3 marzo
Ucraina - Inghilterra (18:00)
Spagna - Islanda (19:00)
Sabato 7 marzo
Inghilterra - Islanda (13:30)
Ucraina - Spagna (18:00)
Gruppo A4
Martedì 3 marzo
Germania - Slovenia (17:45)
Austria - Norvegia (18:00)
Sabato 7 marzo
Norvegia - Germania (18:00)
Slovenia - Austria (19:00)
Lega B
Gironi Lega B
Gruppo B1: Galles, Cechia, Albania, Montenegro
Gruppo B2: Svizzera, Irlanda del Nord, Turchia, Malta
Gruppo B3: Portogallo, Finlandia, Slovacchia, Lettonia
Gruppo B4: Belgio, Scozia, Israele, Lussemburgo
Lega C
Gironi Lega C
Gruppo C1: Bosnia-Erzegovina, Estonia, Lituania, Liechtenstein
Gruppo C2: Croazia, Kosovo, Bulgaria, Gibilterra
Gruppo C3: Ungheria, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Andorra
Gruppo C4: Grecia, Isole Faroe, Georgia
Gruppo C5: Romania, Cipro, Moldavia
Gruppo C6: Bielorussia, Kazakistan, Armenia
Sono disponibili otto posti negli spareggi per le sei vincitrici dei gironi e le due migliori seconde classificate. Le vincitrici dei gironi otterranno anche la promozione, con l'esempio della Slovenia che è passata dalla Lega C alla Lega A nel giro di due cicli come modello di riferimento.
Quando si giocano le partite della fase a leghe delle qualificazioni europee femminili?
Giornata 1: martedì 3 marzo
Giornata 2: sabato 7 marzo
Giornata 3: martedì 14 aprile
Giornata 4: sabato 18 aprile
Giornata 5: venerdì 5 giugno
Giornata 6: martedì 9 giugno
Come funzionano le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA?
Alla UEFA sono stati assegnati 11 posti nella Coppa del Mondo femminile FIFA 2027. Una squadra aggiuntiva potrà qualificarsi attraverso gli spareggi intercontinentali della FIFA.
Al termine della fase a leghe, la classifica dei gironi e la classifica generale determineranno:
Qualificazione diretta alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027
Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A.
Qualificazione e fasce per gli spareggi delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027
Il primo turno degli spareggi si disputerà in due percorsi come segue:
Percorso 1: le quattro squadre classificate al secondo posto e le quattro squadre classificate al terzo posto della Lega A giocheranno contro le sei squadre classificate al primo posto e le due squadre classificate al secondo posto con il miglior piazzamento della Lega C.
Percorso 2: le quattro squadre classificate al quarto posto della Lega A e le quattro squadre classificate al primo posto della Lega B giocheranno contro le quattro squadre classificate al secondo posto e le quattro squadre classificate al terzo posto della Lega B.
Nel primo turno degli spareggi, gli accoppiamenti saranno determinati tramite sorteggio.
Percorso 1: le otto squadre della Lega A saranno teste di serie e giocheranno le partite di ritorno in casa.
Percorso 2: le quattro squadre classificate al quarto posto nella Lega A e le quattro squadre classificate al primo posto nella Lega B saranno teste di serie e disputeranno le partite di ritorno in casa.
Le vincitrici del primo turno degli spareggi si qualificano al secondo turno degli spareggi.
Nel secondo turno degli spareggi, gli accoppiamenti saranno determinati tramite sorteggio. Gli accoppiamenti del percorso 1 del primo turno saranno testa di serie per il sorteggio del secondo turno e le vincitrici di tali accoppiamenti disputeranno la partita di ritorno del secondo turno in casa.
Le sette vincitrici del secondo turno degli spareggi meglio classificate secondo la classifica generale delle qualificazioni europee femminili 2026, si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027. L'unica vincitrice rimanente del secondo turno degli spareggi si qualificherà agli spareggi intercontinentali della Coppa del Mondo femminile FIFA.
Promozione e retrocessione automatiche per il prossimo ciclo di competizioni (2027-29)
Le quattro vincitrici dei gironi della Lega B e le sei vincitrici dei gironi della Lega C saranno promosse.
Le quattro squadre classificate al quarto posto nelle Leghe A e B, nonché le due squadre classificate al terzo posto nella Lega B con il punteggio più basso, ovvero quelle classificate dal 27° al 28° posto nella classifica generale, saranno retrocesse.