Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027: sorteggio fase a leghe

Il sorteggio della fase a leghe delle qualificazioni europee femminili si terrà martedì 4 novembre. La procedura del sorteggio sarà comunicata prima della cerimonia.

Il sorteggio stabilirà i gironi delle tre leghe che si giocheranno tra febbraio e giugno 2026. I gironi decreteranno anche le quattro qualificate appartenenti UEFA alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 in Brasile, e determineranno anche le 32 squadre che accederanno agli spareggi in programma tra ottobre e dicembre 2026, che assegneranno altri sette posti alla fase finale più un posto negli spareggi interconfederali. In palio ci saranno anche le promozioni e le retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League.

Qualificazioni europee femminili: regolamento

La fase a leghe delle Qualificazioni Europee si gioca con lo stesso format della UEFA Women's Nations League, con le squadre divise in tre leghe: Lega A con 16 squadre, Lega B con 16 squadre e Lega C con 20 squadre. La composizione delle leghe sarà definitiva al termine degli spareggi promozione/retrocessione della UEFA Women's Nations League che si giocheranno venerdì 24 e martedì 28 ottobre.

Qualificazioni europee alla Coppa del Mondo femminile 2027 Posti riservati alle nazioni UEFA nella fase finale: 11

Posti riservati alle nazioni UEFA negli spareggi interconfederali: 1 Qualificate dirette dalla fase a leghe delle Qualificazioni Europee femminili: 4 (le vincitrici dei gironi della Lega A)

Vincitrici degli spareggi delle Qualificazioni Europee femminili: 8 (7 qualificate dirette, 1 squadra agli spareggi interconfederali) Slot per confederazione

AFC: 6

CAF: 4

CONCACAF: 4

CONMEBOL: 3 (compresi i padroni di casa del Brasile)

OFC: 1

UEFA: 11

Spareggi interconfederali: 3 Slot negli spareggi interconfederali per confederazione

AFC: 2

CAF: 2

CONCACAF: 2

CONMEBOL: 3

OFC: 1

UEFA: 1

Entrambe le partecipanti della CONCACAF, la migliore classificata della CONMEBOL e la partecipante della UEFA accederanno alla seconda delle due fasi.

Chi è in quale lega in questo momento?

Lega A

Vincitrici gironi Lega A

Francia

Germania

Spagna

Svezia

Seconde Lega A

Paesi Bassi

Inghilterra

Italia

Norvegia

Promosse dalla Lega B (vincitrici gironi)

Polonia

Slovenia

Serbia

Ucraina

Lega A o Lega B: spareggi

Terzo posto Lega A

Irlanda del Nord - Islanda

Finlandia - Danimarca

Repubblica d'Irlanda - Belgio

Cechia - AustriaLe seconde della Lega B giocano in casa contro le terze della Lega A nelle gare d'andata

Lega B

Retrocesse dalla Lega A (quarte)

Portogallo

Galles

Svizzera

Scozia

Promosse dalla Lega C (vincitrici gironi)

Slovacchia

Israele

Lussemburgo

Malta

Montenegro

Lettonia

Lega B o Lega C: spareggi

Cipro - Albania

Kosovo - Turchia

Le due migliori seconde della Lega C in casa all'andata contro le due migliori terze della Lega A

Lega C

Retrocesse dalla Lega B (quarto posto e due terze col ranking più basso)

Bosnia-Erzegovina*

Ungheria*

Romania

Bielorussia

Croazia

Grecia

*Terza e quarta migliore terza

Seconde Lega C (oltre alle due migliori seconde classificate)

Azerbaigian

Isole Faroe

Kazakistan

Estonia

Terzo e quarto posto Lega C

Lituania

Armenia

Bulgaria

Moldova

Macedonia del Nord

Georgia

Andorra

Liechtenstein

Gibilterra