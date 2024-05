Qualificazioni Europee Femminili, Giornata 3: pari Italia, la Francia batte l'Inghilterra

Nella maggior parte dei gironi, le partite di martedì sono il ritorno delle partite di oggi.

Mentre le squadre della Lega A competono per finire tra le prime due del proprio girone e accedere direttamente a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera (per il quale la squadra ospitante si è qualificata automaticamente), gli spareggi, la promozione e la retrocessione in vista della prossima UEFA Women's Nations League, sono in gioco in tutti i campionati.

Lega A

Gruppo A1

Norvegia - Italia 0-0



Ci sono state occasioni da entrambe le parti, ma la partita è finita a reti inviolate. L'Italia sfiora la vittoria nel finale quando Agnese Bonfantini manda un tiro deviato da Mathilde Harvniken sulla traversa.

Paesi Bassi - Finlandia 1-0

Lineth Beerensteyn segna il gol decisivo: si avventa su calcio d'angolo portando l'Olanda in vantaggio.

Prossime partite: martedì

Finlandia - Paesi Bassi

Italia - Norvegia



Gruppo A2

Danimarca - Spagna 0-2

Jenni Hermoso ha segnato di testa su corner di Alexia Putellas al 17' e prima della mezz'ora Mariona Caldeney ha segnato il 2-0 su rigore dopo un fallo subito da Salma Paralluelo.

Cechia - Belgio 1-2

Il Belgio si è portato a tre punti dalla Repubblica ceca e alla stessa distanza dalla Danimarca, seconda in classifica, dopo aver sfruttato al meglio un buon inizio a Praga. Dopo aver iniziato sotto una pioggia battente, il Belgio era in vantaggio al 12' grazie ad un bellissimo gol di Tessa Wullaert. Due minuti più tardi Tine De Caigny ha raddoppiato il vantaggio.

Kamila Dubcová ha accorciato le distanze con un rigore nel finale.

Prossime partite: martedì

Belgio - Cechia

Spagna - Danimarca



Gruppo A3

Inghilterra - Francia 1-2

L'Inghilterra ha subito un duro colpo a Newcastle quando il portiere Mary Earps è uscito per infortunio, ma alla mezz'ora Lauren Hemp ha trovato Beth Mead, che ha spostato la palla sul piede destro e ha segnato con calma. Tuttavia, Élisa de Almeida ha pareggiato prima dell'intervallo superando con un tiro al volo la sostituta di Earps Hannah Hampton.

Marie-Antoinette ha siglato il gol decisivo nel secondo tempo.

Repubblica d'Irlanda - Svezia 0-3

L'Irlanda parte bene ma poco prima della mezz'ora Kosovare Asllani serve Johanna Rytting Kaneryd per portare in vantaggio gli ospiti. Fridolina Rolfö raddoppia al 62' e nel finale Rytting Kaneryd si avventa su una ribattuta su un tiro parato di Matilda Vinberg per chiudere il discorso.



Prossime partite: martedì

Svezia - Repubblica d'Irlanda

Francia - Inghilterra



Gruppo A4

Germania - Polonia 4-1

Gli ospiti hanno avuto un inizio da sogno quando Natalia Padilla, che ha trascorso la stagione al Colonia in prestito dal Bayern, ha segnato dopo soli 28 secondi. Al 34' Wiktoria Zieniewicz ha deviato di testa un corner di Klara Bühl nella propria porta per il pari. Pajor ha colpito la traversa poco dopo l'ora di gioco, ma negli ultimi 13 minuti i padroni di casa hanno fatto sentire la pressione con Lea Schüller che ha portato in vantaggio la Germania e poi, dopo che il suo colpo di testa è stato bloccato, Giulia Gwinn si è avventata per il 3-1. Nel finale 4-1 su rigore.

Austria - Islanda 1-1

L'Austria è passata avanti con la rete del capitano Sara Puntigam. I padroni di casa sono rimasti in testa, ma a 14 minuti dalla fine Glódís Viggósdóttir ha pareggiato dopo un fallo di mano dell'Austria.

Prossime partite: martedì

Islanda - Austria

Polonia - Germania



Lega B

Gruppo B1

I risultati di venerdì

Türkiye - Azerbaijan 1-0

Svizzera - Ungheria 2-1

Prossime partite: martedì

Azerbaijan - Türkiye

Ungheria - Svizzera

Gruppo B2

I risultati di venerdì

Serbia - Slovacchia 2-1

Scozia - Israele 4-1

Prossime partite: martedì

Slovacchia - Serbia

Israele - Scozia

I risultati di venerdì

Malta - Bosnia ed Erzegovina 0-1

Portogallo - Irlanda del Nord 4-0

Prossime partite: martedì

Bosnia ed Erzegovina - Malta

Irlanda del Nord - Portogallo

Gruppo B4

I risultati di venerdì

Kosovo - Croazia 0-1

Galles - Ucraina 1-1



Prossime partite: martedì

Croazia - Kosovo

Ucraina - Galles

Lega C

Gruppo C1

I risultati di venerdì

Lituania - Bielorussia 0-3 (partita annullata, forfeit)

Cipro - Georgia 0-2

Prossime partite: martedì

Bielorussia - Lituania

Georgia - Cipro

Gruppo C2

I risultati di venerdì

Slovenia - Lettonia 6-0

Macedonia del Nord - Moldova 1-1

Prossime partite: martedì

Lettonia - Slovenia

Moldova - Macedonia del Nord

Gruppo C3

I risultati di venerdì

Isole Faore - Andorra 4-0

Grecia - Montenegro 2-2

Prossime partite: martedì

Andorra - Montenegro

Isole Faroe - Grecia

Gruppo C4

I risultati di venerdì

Romania - Bulgaria 1-0

Armenia - Kazakistan 2-1

Prossime partite: martedì

Bulgaria - Romania

Kazakistan - Armenia



Gruppo C5

I risultati di venerdì

Estonia - Albania 1-2

Prossime partite: martedì

Albania - Lussemburgo