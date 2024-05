Qualificazioni a UEFA Women's EURO 2025: anteprima terza e quarta giornata

Le qualificazioni europee a UEFA Women's EURO 2025 proseguono il 31 maggio e il 4 giugno con i doppi confronti che segneranno il giro di boa dei gironi.

Le prime due di ogni girone della Lega A raggiungeranno la Svizzera nella fase finale, mentre altre 28 squadre si qualificheranno agli spareggi in programma in autunno. Ecco una breve guida alle prossime due partite che porteranno alla fase finale in Svizzera.

Gruppo A1

Lega A

Le quattro vittorie casalinghe di aprile hanno reso questo girone molto equilibrato. Né la Norvegia né l'Italia hanno fallito la qualificazione da quando è stata introdotta la fase a gironi nel 1997, anche se questo è il loro primo incontro in partite ufficiali dal 2006. Infatti, l'unico precedente negli ultimi 16 anni risale all'Algarve Cup del 2022, quando l'Italia si impose 2-1.

La Finlandia non ha ancora battuto Paesi Bassi dal 2-1 di Helsinki che ha portato le padrone di casa di EURO 2009 ai quarti di finale (le olandesi sarebbero uscite al girone). La vittoria per 1-0 dei Paesi Bassi contro la Norvegia alla seconda giornata è stata fondamentale per rimetterle in corsa dopo aver perso entrambe le partite della fase finale di UEFA Women's Nations League di febbraio – perdendo la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi – e poi venendo sconfitte per 2-0 dall'Italia in trasferta alla prima giornata delle qualificazioni.

Venerdì 31 maggio

Norvegia - Italia (18:00)

Paesi Bassi - Finlandia (20:45)



Martedì 4 giugno

Finlandia - Paesi Bassi (18:00)

Italia - Norvegia (18:15)

Orari calcio d'inizio in CET

Gruppo A2

Venerdì 31 maggio

Cechia - Belgio (18:30)

Danimarca - Spagna (19:00)



Martedì 4 giugno

Belgio - Cechia (20:00)

Spagna - Danimarca (21:30)

Orario calcio d'inizio in CET

Gruppo A3

Venerdì 31 maggio

Repubblica d'Irlanda - Svezia (20:30)

Inghilterra - Francia (21:00)

Martedì 4 giugno

Svezia - Repubblica d'Irlanda (18:30)

Francia - Inghilterra (21:00)

Orario calcio d'inizio in CET

Gruppo A4

Venerdì 31 maggio

Austria - Islanda (18:00)

Germania - Polonia (20:30)

Martedì 5 giugno

Polonia - Germania (18:00)

Islanda - Austria (21:30)



Orario calcio d'inizio in CET

Leghe B e C

Venerdì 31 maggio

Gruppo B1

Turchia - Azerbaigian (19:00)

Svizzera - Ungheria (20:00)

Gruppo B2

Serbia - Slovacchia (18:00)

Scozia - Israele (20:05)

Gruppo B3

Malta - Bosnia-Erzegovina (19:30)

Portogallo - Irlanda del Nord (21:45)

Gruppo B4

Kosovo - Croazia (17:00)

Galles - Ucraina (20:15)

Gruppo C1

Cipro - Georgia (18:00)

Lituania - Bielorussia - partita annullata

Gruppo C2

Macedonia del Nord - Moldavia (17:00)

Slovenia - Lettonia (18:00)

Gruppo C3

Grecia - Montenegro (17:00)

Isole Faroe - Andorra (17:45)



Gruppo C4

Armenia - Kazakistan (15:00)

Romania - Bulgaria (18:00)



Gruppo C5

Estonia - Albania (17:00)

Martedì 4 giugno

Gruppo B1

Azerbaigian - Turchia (17:00)

Ungheria - Svizzera (17:30)

Gruppo B2

Israele - Scozia (16:00)

Slovacchia - Serbia (18:00)

Gruppo B3

Bosnia-Erzegovina - Malta (16:00)

Irlanda del Nord - Portogallo (20:00)

Gruppo B4

Croazia - Kosovo (20:00)

Ucraina - Galles (20:00)

Gruppo C1

Georgia - Cipro (18:00)

Bielorussia - Lituania - partita annullata

Gruppo C2

Lettonia - Slovenia (17:00)

Moldavia - Macedonia del Nord (18:00)

Gruppo C3

Isole Faroe - Grecia (17:45)

Andorra - Montenegro (19:00)

Gruppo C4

Kazakistan - Armenia (16:00)

Bulgaria - Romania (18:00)

Gruppo C5

Albania - Lussemburgo (18:00)

Orario calcio d'inizio in CET

Come funzionano le qualificazioni

Fase a leghe

Nelle qualificazioni, come nella fase a gironi di Nations League, le nazionali competono in gruppi da quattro o tre squadre (Lega C) nell'arco di sei giornate, tra aprile e luglio. Ogni squadra gioca in casa e in trasferta contro tutte le altre avversarie del girone.

Per quanto riguarda la qualificazione vera e propria, le prime due squadre di ogni girone della Lega A guadagneranno un posto alla fase finale di luglio 2025 insieme alla Svizzera. Gli altri sette posti verranno decisi da due turni di spareggi a ottobre e novembre/dicembre.

Spareggi

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi. Nel primo percorso, le terze e quarte classificate della Lega A affronteranno le cinque prime classificate dei gironi e le tre migliori seconde della Lega C. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.

Nell'altro percorso del primo turno, le quattro prime classificate dei gironi e le due migliori seconde della Lega B verranno sorteggiate in sei confronti contro le altre due seconde classificate e le quattro terze classificate della Lega B. Le sei vincitrici accedono al secondo turno.

Al secondo turno, le squadre verranno sorteggiate in sette incontri: saranno teste di serie le sette nazioni con la migliore classifica secondo il ranking generale delle qualificazioni europee. Le sette vincitrici accedono alla fase finale.

I percorsi degli spareggi verranno adeguati secondo necessità per tenere conto dei risultati della Svizzera, che gareggerà in Lega B ma avrà un posto garantito alla fase finale.

Se la Svizzera arriva prima, seconda o terza in Lega B, la migliore quarta della Lega B completerà il tabellone degli spareggi al primo turno-percorso 2 e le teste di serie dei sei confronti saranno adeguate di conseguenza.

Promozioni e retrocessioni

Verranno decretate anche le promozioni e le retrocessioni della prossima UEFA Women's Nations League, che darà il via al ciclo 2025-27.

• Le vincitrici, le seconde e le terze classificate della Lega A restano in Lega A;

• Le seconde classificate e le tre migliori terze della Lega B restano in Lega B;

• Le seconde, le terze e le quarte classificate della Lega C restano in Lega C;

• Le vincitrici delle Leghe B e C vengono promosse nella lega superiore;

• Tutte le quarte classificate delle Leghe A e B e la peggiore terza della Lega B retrocedono nella lega inferiore.