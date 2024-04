Prima giornata Qualificazioni Europee femminili: vincono Italia, Spagna e Germania

Il cammino per un posto a UEFA Women's EURO 2025 è iniziato venerdì con delle sfide cariche di emozioni.

Mentre le squadre della Lega A competono per i primi due posti nel girone per accedere direttamente a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera (automaticamente qualificata in quanto Paese ospitante), in tutte le altre leghe si decidono anche gli spareggi, le promozioni e le retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League.

La Spagna ha vinto per 7-0 in Belgio, la Danimarca si è assicurata una vittoria in trasferta nel Gruppo A2, la Germania ha vinto in trasferta per 3-2 in Austria, l'Islanda è in testa al Gruppo A4 dopo aver battuto la Polonia 3-0.

L'Inghilterra, che cerca di difendere il titolo del 2022, è stata fermata per 1-1 a Wembley dalla Svezia, la Francia ha sconfitto 1-0 la Repubblica d'Irlanda, l'Italia ha battuto i Paesi Bassi per 2-0 nel Gruppo A1 e la Norvegia ha vinto per 4-0 contro la Finlandia.

Nella Lega B, dove sono in palio 12 posti per gli spareggi, la Svizzera ha battuto la Turchia per 3-1, in una delle sedi della fase finale, lo Stadion Letzigrund di Zurigo. Nel Gruppo B2 la Serbia ha pareggiato per 0-0 contro la Scozia, stesso risultato della sfida tra Malta e Irlanda del Nord. Vittorie per Slovacchia, Ucraina e Galles.

Bielorussia, Bulgaria, Grecia, Lussemburgo, Montenegro, Macedonia del Nord, Romania e Slovenia hanno iniziato con una vittoria il loro cammino nella Lega C, che attribuirà otto posti per gli spareggi.

Come funziona la qualificazione

Lega A

Gruppo A1

Italia - Paesi Bassi 2-0

L'Italia si è qualificata ad ogni edizione di EURO da quando è stata introdotta la fase a gironi nel 1997. Ha iniziato bene il suo cammino, dopo aver sconfitto la squadra vincitrice del 2017. Dopo appena quattro minuti, Valentina Giacinti aggancia una palla profonda della compagna della Roma Manuela Giugliano e apre le marcature.

Con assenze importanti, come quelle di Vivianne Miedema, Jackie Groenen, Lieke Martens, Jill Roord e Daphne van Domselaar, i Paesi Bassi non riescono a mettere sotto pressione l'Italia. Poco prima del quarto d'ora della ripresa il raddoppio dell'Italia: un cross di Michela Cambiaghi, in campo da soli due minuti, viene deviato in rete da Agnese Bonfantini.

L'Italia festeggia la vittoria Getty Images

Norvegia - Finlandia 4-0

La Norvegia non perde una Coppa del Mondo femminile FIFA o un EURO dall'edizione inaugurale del 1984. Sulla neve dell'Ullevaal Stadion mette in campo una grandissima prestazione nonostante le assenze di Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Maren Mjelde e Frida Maanum.

Celin Bizet Ildhusøy segna l'1-0 al 24' e Sophie Roman Haug trova il raddoppio poco prima dell'intervallo. Thea Bjelde realizza il suo primo gol in nazionale maggiore a 12 minuti dalla fine e, poco dopo, Elisabeth Terland chiude definitivamente la partita.

Prossime partite: martedì

Finlandia - Italia (18:15)

Paesi Bassi - Norvegia (20:45)

Gruppo A2

Belgio - Spagna 0-7

La Spagna punta ad aggiungere il primo titolo EURO ai trofei della Coppa del Mondo e della Nations League conquistati negli ultimi otto mesi. Salma Paralluelo trova il vantaggio dopo 8', e Jenni Hermoso segna il 2-0 otto minuti più tardi dal limite dell'area.

Alla mezz'ora un colpo di tacco di Alexia Putellas mette Paralluelo di fronte la porta e le permette di segnare il suo secondo gol della serata; è ancora Paralluelo al 47° minuto a finalizzare un'azione corale della squadra, realizzando la sua tripletta personale. Esther González, subentrata al posto di Paralluelo, trova subito il gol. Sheila García segna il suo primo gol in nazionale a cinque minuti dalla fine con un colpo di testa e Esther realizza il settimo gol per la squadra ospite.

La Danimarca batte la Cechia AFP via Getty Images

Cechia - Danimarca 1-3

La Danimarca, ha partecipato a tutte le fasi finali di EURO dal 1997. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Amalie Vangsgaard, Andrea Stašková trova il pari poco prima dell'intervallo.

A metà del secondo tempo ancora sull'1-1, prima Stine Ballisager, poi Josefine Hasbo, trovano due reti in cinque minuti e chiudono la partita sul risultato finale di 1-3.

Prossime partite: martedì

Danimarca - Belgio (18:00)

Spagna - Cechia (19:00)

Gruppo A3

Inghilterra - Svezia 1-1

Con un pubblico da record di 63.428 spettatori nelle qualificazioni a Wembley, la Svezia trova il pari in rimonta e conquista un punto. Alessia Russo, che aveva segnato un gran gol con un colpo di tacco nella semifinale di Women's EURO 2022, vinta 4-0 dall'Inghilterra contro la Svezia, realizza l'1-0 al 24' con un colpo di testa su cross di Lauren James.

Poco dopo l'ora di gioco, Rosa Kafafi si libera e crossa per Fridolina Rolfö che trova il pareggio per la Svezia.

L'esultanza di Fridolina Rolfo PA Images via Getty Images

Francia - Repubblica d'Irlanda 1-0

La Francia sblocca la partita dopo solo 6' con la rete di Marie-Antoinette Katoto.

La squadra di casa ha continuato a dominare nel secondo tempo, con Eugénie Le Sommer che colpisce la traversa con una conclusione pericola. L'Irlanda dimostra solidità difensiva e di poter essere pericolosa nel girone, mentre si prepara ad accogliere l'Inghilterra martedì alla Dublin Arena.

Prossime partite: martedì

Svezia - Francia (19:00)

Repubblica d'Irlanda - Inghilterra (20:30)

Gruppo A4

Islanda - Polonia 3-0

La Polonia punta all'esordio in un torneo importante dopo la promozione della Nations League, ma subisce una sconfitta nella prima partita delle qualificazioni in Islanda.

L'autogol dalla polacca Małgorzata Mesjasz e la rete di Diljá Zomers negli ultimi minuti del primo tempo portano la squadra di casa in vantaggio. Jónsdóttir firma il tris, regalando alle islandesi una vittoria convincente.

Giulia Gwinn trova la rete vincente per la Germania AFP via Getty Images

Austria - Germania 2-3

La Germania, dopo aver perso la gara d'esordio della Nations League in Danimarca ha conquistato il terzo posto nella competizione e il pass per le Olimpiadi. Le tedesche sembrano subito in difficoltà in questo girone, sotto per 2-0 a Linz dopo soli 17 minuti grazie alla doppietta di Eileen Campbell.

La Germania, grazie a Klara Bühl, che realizza due gol a cavallo dell'intervallo, porta la sfida in parità. Giulia Gwinn, al 63', spiazza il portiere dal dischetto e completa la rimonta tedesca.

Prossime partite: martedì

Polonia - Austria (18:00)

Germania - Islanda (18:10)

Lega B

Gruppo B1

Risultati di venerdì

Ungheria - Azerbaigian 1-1

Svizzera - Turchia 3-1

Le partite di martedì

Azerbaigian - Svizzera (14:00)

Turchia - Ungheria (19:00)

Gruppo B2

Risultati di venerdì

Slovacchia - Israele 2-0

Serbia - Scozia 0-0

Le partite di martedì

Israele - Serbia (16:00)

Scozia - Slovacchia (20:35)

Gruppo B3

Risultati di venerdì

Irlanda del Nord - Malta 0-0

Portogallo - Bosnia ed Erzegovina (21:45)

Le partite di martedì

Bosnia ed Erzegovina - Irlanda del Nord (15:30)

Malta - Portogallo (18:30)

Gruppo B4

Risultati di venerdì

Ucraina - Kosovo 2-0

Galles - Croazia 4-0

Le partite di martedì

Kosovo - Galles (14:00)

Croazia - Ucraina (16:00)

Lega C

Gruppo C1

Risultati di venerdì

Georgia - Lituania 2-2

Cipro - Bielorussia 0-3

Le partite di martedì

Lituania - Cipro (18:30)

Bielorussia - Georgia (19:00)

Gruppo C2

Risultati di venerdì

Slovenia - Moldavia 2-0

Lettonia - Macedonia del Nord 4-3

Le partite di martedì

Macedonia del Nord - Slovenia (15:00)

Moldavia - Lettonia (17:00)

Gruppo C3

Risultati di venerdì

Montenegro - Andorra 6-1

Grecia - Isole Faroe 1-0

Le partite di martedì

Montenegro - Isole Faroe (16:30)

Andorra - Grecia (19:00)

Gruppo C4

Risultati di venerdì

Kazakistan - Bulgaria 0-1

Armenia - Romania 0-5

Le partite di martedì

Bulgaria - Armenia (17:00)

Romania - Kazakistan (18:00)

Gruppo C5

Risultati di venerdì

Lussemburgo - Albania 2-1

Le partite di martedì

Albania - Estonia (20:00)