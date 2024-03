Qualificazioni a Women's EURO 2025: guida ai gironi

Le qualificazioni europee femminili prendono il via venerdì 5 aprile, con 51 squadre che si sfidano in tre leghe per conquistare l'accesso diretto a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera oppure un posto agli spareggi, la promozione e la retrocessione in vista della prossima UEFA Nations League.

UEFA.com presenta i gironi della Lega A, che qualificano due squadre ciascuno alla finale, e le altre leghe, che mettono in palio un posto agli spareggi.

Gironi delle qualificazioni europee femminili Lega A Le prime due classificate di ogni girone si qualificano direttamente, le altre vanno agli spareggi. Gruppo A1: Paesi Bassi, Italia, Norvegia, Finlandia Gruppo A2: Spagna, Danimarca, Belgio, Cechia Gruppo A3: Francia, Inghilterra (campione in carica), Svezia, Repubblica d'Irlanda Gruppo A4: Germania, Austria, Islanda, Polonia Lega B Le prime tre classificate di ogni girone vanno agli spareggi (più la migliore quarta classificata se la Svizzera arriva tra le prime tre del girone). Gruppo B1: Svizzera (nazione ospitante fase finale), Ungheria, Turchia, Azerbaigian Gruppo B2: Scozia, Serbia, Slovacchia, Israele Gruppo B3: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Irlanda del Nord, Malta Gruppo B4: Galles, Croazia, Ucraina, Kosovo Lega C Le vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde vanno agli spareggi. Gruppo C1: Bielorussia, Lituania, Cipro, Georgia Gruppo C2: Slovenia, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldavia Gruppo C3: Grecia, Montenegro, Andorra, Isole Faroe Gruppo C4: Romania, Bulgaria, Kazakistan, Armenia Gruppo C5: Albania, Estonia, Lussemburgo

Calendario completo

Lega A

Gruppo A1

Dal 2009, quando la fase finale di Women's EURO è passata da otto a 12 squadre, solo una volta è mancata una delle quattro squadre del Gruppo A1, la Finlandia nel 2017. I Paesi Bassi hanno conquistato il titolo nello stesso anno e il loro arrivo alle finals di UEFA Women's Nations League ha dimostrato il continuo miglioramento sotto la guida di Andries Jonker, incaricato dopo l'uscita ai quarti di EURO 2022, anche se le sconfitte contro Spagna e Germania a febbraio sono costate il posto alle Olimpiadi.

L'Italia è stata eliminata nella fase a gironi di EURO 2022 e di Coppa del Mondo FIFA 2023, ma i suoi risultati in Nations League sono stati più che promettenti. Le azzurre hanno superato la Svezia, evitando gli spareggi retrocessione, e hanno centrato un memorabile 3-2 in Spagna, che non perdeva una partita ufficiale in casa da 15 anni.

Highlights EURO 2017: Paesi Bassi - Norvegia 1-0

La Norvegia, che ha sconfitto l'Italia nella finale di Women's EURO 1993, ha dovuto affrontare gli spareggi retrocessione ma ha evitato il passaggio diretto in Lega B grazie al 4-0 di dicembre sul Portogallo.

La Finlandia si è ritrovata in Lega B per la Nations League, ma è riuscita a conquistare la promozione e a febbraio ha anche vinto la Pinatar Cup. Non ha battuto nessuna delle tre avversarie del girone dopo il 2-1 contro i Paesi Bassi a Women's EURO 2009 a Helsinki, ma non è mai facile da battere e cerca la quinta qualificazione in sei edizioni.

Venerdì 5 aprile

Norvegia - Finlandia

Italia - Paesi Bassi

Martedì 9 aprile

Finlandia - Italia

Paesi Bassi - Norvegia

Gruppo A2

Venerdì 5 aprile

Belgio - Spagna

Cechia - Danimarca

Martedì 9 aprile

Danimarca - Belgio

Spagna - Cechia

Gruppo A3

Venerdì 5 aprile

Inghilterra - Svezia

Francia - Repubblica d'Irlanda

Martedì 9 aprile

Svezia - Francia

Repubblica d'Irlanda - Inghilterra

Gruppo A4

Venerdì 5 aprile

Austria - Germania

Islanda - Polonia

Martedì 9 aprile

Germania - Islanda

Polonia - Austria

Leghe B e C

Queste leghe non offrono la qualificazione diretta ma molti posti agli spareggi, oltre alla promozione per le vincitrici dei gironi. Una squadra che sicuramente non andrà agli spareggi è la Svizzera, che ospita la fase finale, ma il primo obiettivo della neo Ct Pia Sundhage è il ritorno in Lega A.

Altre due squadre che hanno partecipato a Women's EURO 2022, Portogallo e Irlanda del Nord, sono abbinate nel Gruppo B3 insieme alla Bosnia-Erzegovina, che ha quasi soffiato la promozione alla Cechia. Scozia e Ucraina sono altre ex partecipanti alla fase finale di Women's EURO che disputeranno la Lega B.

In Lega C, Romania (2017) e Slovenia (2009) hanno già preso parte agli spareggi per Women's EURO, ma in totale otto squadre avranno la possibilità di sfidare avversarie di Lega A al primo turno di ottobre.

Highlights EURO 2022: Portogallo - Svizzera 2-2

Come funzionano le qualificazioni

Fase a leghe

Nelle qualificazioni, come nella fase a gironi di Nations League, le nazionali competono in gruppi da quattro o tre squadre (Lega C) nell'arco di sei giornate, tra aprile e luglio. Ogni squadra gioca in casa e in trasferta contro tutte le altre avversarie del girone.

Per quanto riguarda la qualificazione vera e propria, le prime due squadre di ogni girone della Lega A guadagneranno un posto alla fase finale di luglio 2025 insieme alla Svizzera. Gli altri sette posti verranno decisi da due turni di spareggi a ottobre e novembre/dicembre.

Spareggi

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi. Nel primo percorso, le terze e quarte classificate della Lega A affronteranno le cinque prime classificate dei gironi e le tre migliori seconde della Lega C. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.

Nell'altro percorso del primo turno, le quattro prime classificate dei gironi e le due migliori seconde della Lega B verranno sorteggiate in sei confronti contro le altre due seconde classificate e le quattro terze classificate della Lega B. Le sei vincitrici accedono al secondo turno.

Al secondo turno, le squadre verranno sorteggiate in sette incontri: saranno teste di serie le sette nazioni con la migliore classifica secondo il ranking generale delle qualificazioni europee. Le sette vincitrici accedono alla fase finale.

I percorsi degli spareggi verranno adeguati secondo necessità per tenere conto dei risultati della Svizzera, che gareggerà in Lega B ma avrà un posto garantito alla fase finale.

Se la Svizzera arriva prima, seconda o terza in Lega B, la migliore quarta della Lega B completerà il tabellone degli spareggi al primo turno-percorso 2 e le teste di serie dei sei confronti saranno adeguate di conseguenza.

Promozioni e retrocessioni

Verranno decretate anche le promozioni e le retrocessioni della prossima UEFA Women's Nations League, che darà il via al ciclo 2025-27.

• Le vincitrici, le seconde e le terze classificate della Lega A restano in Lega A;

• Le seconde classificate e le tre migliori terze della Lega B restano in Lega B;

• Le seconde, le terze e le quarte classificate della Lega C restano in Lega C;

• Le vincitrici delle Leghe B e C vengono promosse nella lega superiore;

• Tutte le quarte classificate delle Leghe A e B e la peggiore terza della Lega B retrocedono nella lega inferiore.