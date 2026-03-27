Anteprima ritorno semifinali UEFA Women's Europa Cup: Häcken-Frankfurt, Hammarby-Sparta
venerdì 27 marzo 2026
Intro articolo
Le partite di ritorno delle semifinali della UEFA Women's Europa Cup si disputeranno entrambe in Svezia giovedì: l'Häcken difenderà il vantaggio di 3-0 contro l'Eintracht Frankfurt, mentre l'Hammarby è in vantaggio per 3-2 sullo Sparta Praha.
Contenuti top media
Corpo articolo
Le due squadre che accederanno alla prima finale di UEFA Women's Europa Cup si decideranno giovedì 2 aprile al termine delle semifinali.
Entrambe le squadre svedesi difenderanno il vantaggio in casa dopo le vittorie ottenute nelle gare d'andata di mercoledì. L'Häcken ha vinto 3-0 contro l'Eintracht Frankfurt, mentre l'Hammarby si è imposto per 3-2 contro lo Sparta Praha. Vi raccontiamo gli spunti più interessanti del ritorno delle semifinali.
Calendario Women's Europa Cup
Ritorno semifinali
Giovedì 2 aprile
Häcken - Eintracht Frankfurt (18:30 CET, andata: 3-0)
Hammarby - Sparta Praha (19:00 CET, andata: 3-2)
Finale (25/26 April and 2/3 May)
Sparta Praha / Hammarby - Eintracht Frankfurt / Häcken
Sparta o Hammarby giocheranno in casa nella partita di andata
Häcken - Eintracht Frankfurt (andata: 3-0)
Dal trasferimento in Women's Europa Cup dopo l'eliminazione per mano del Real Madrid nelle qualificazioni di Women's Champions League, il Frankfurt è subito sembrato una tra le più accreditate alla vittoria del titolo. Come club, vanta una tradizione di successo in Europa, avendo vinto la prima edizione della UEFA Women's Cup nella stagione 2001/02 ed essendosi aggiudicato in seguito altri tre titoli UEFA.
Ma la serie di sei vittorie consecutive della squadra tedesca in Women's Europa Cup è stata bruscamente interrotta quando l'Häcken ha vinto 3-0 in trasferta nella partita di andata di questo turno. La giovane attaccante Felicia Schröder ha segnato una doppietta in una prestazione dominante della squadra di Göteborg, che si è qualificata per la prima volta alle semifinali di una competizione europea.
Ora il Frankfurt, che ha vinto sei delle ultime otto semifinali europee disputate, deve eguagliare la più grande rimonta in trasferta nella storia delle competizioni UEFA femminili per andare in finale. Tuttavia, l'Häcken, sotto la guida della nuova allenatrice Elena Sadiku, si è dimostrato molto prolifico sia in campionato che in Women's Europa Cup quest'anno, e si trova in una posizione di forza per raggiungere la sua prima finale UEFA in assoluto.
Hammarby - Sparta Praha (andata: 3-2)
Non c'è mai stata una finale tutta svedese in una competizione UEFA femminile, ma ora questa eventualità è più che mai concreta dopo che l'Hammarby si è assicurato la vittoria per 3-2 nella partita di andata a Praga. Lo Sparta Praha era riuscito a rimontare e a portarsi in vantaggio a sette minuti dalla fine, ma Sofia Reidy ha pareggiato i conti prima che la sedicenne Fanny Peterson segnasse il gol della vittoria nei minuti di recupero per la squadra di Stoccolma.
L'Hammarby è stato battuto dall'Häcken nella corsa al titolo svedese lo scorso anno, ma sta vivendo una stagione europea emozionante alla sua seconda partecipazione.
Nonostante sia in svantaggio nella doppia sfida, lo Sparta può trarre fiducia dal fatto di aver vinto tutte e tre le partite di ritorno in trasferta disputate in questa competizione. Dopo non essere riuscito a segnare in casa contro Ferencváros, Young Boys e Austria Wien, il club ceco ha segnato 12 gol in trasferta nelle partite di ritorno di quei tre turni, ribaltando uno svantaggio di 3-0 dell'andata e battendo lo Young Boys per 4-3 complessivamente negli ottavi di finale.
È necessaria un'altra rimonta epica se lo Sparta vuole diventare il primo club della Cechia a raggiungere una finale in una competizione UEFA.