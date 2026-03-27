Anteprima ritorno semifinali UEFA Women's Europa Cup: Häcken-Frankfurt, Hammarby-Sparta

Le due squadre che accederanno alla prima finale di UEFA Women's Europa Cup si decideranno giovedì 2 aprile al termine delle semifinali.

Entrambe le squadre svedesi difenderanno il vantaggio in casa dopo le vittorie ottenute nelle gare d'andata di mercoledì. L'Häcken ha vinto 3-0 contro l'Eintracht Frankfurt, mentre l'Hammarby si è imposto per 3-2 contro lo Sparta Praha. Vi raccontiamo gli spunti più interessanti del ritorno delle semifinali.

Dal trasferimento in Women's Europa Cup dopo l'eliminazione per mano del Real Madrid nelle qualificazioni di Women's Champions League, il Frankfurt è subito sembrato una tra le più accreditate alla vittoria del titolo. Come club, vanta una tradizione di successo in Europa, avendo vinto la prima edizione della UEFA Women's Cup nella stagione 2001/02 ed essendosi aggiudicato in seguito altri tre titoli UEFA.

Ma la serie di sei vittorie consecutive della squadra tedesca in Women's Europa Cup è stata bruscamente interrotta quando l'Häcken ha vinto 3-0 in trasferta nella partita di andata di questo turno. La giovane attaccante Felicia Schröder ha segnato una doppietta in una prestazione dominante della squadra di Göteborg, che si è qualificata per la prima volta alle semifinali di una competizione europea.

L'esultanza di Felicia Schröder con l'Häcken nell'andata UEFA via Getty Images

Ora il Frankfurt, che ha vinto sei delle ultime otto semifinali europee disputate, deve eguagliare la più grande rimonta in trasferta nella storia delle competizioni UEFA femminili per andare in finale. Tuttavia, l'Häcken, sotto la guida della nuova allenatrice Elena Sadiku, si è dimostrato molto prolifico sia in campionato che in Women's Europa Cup quest'anno, e si trova in una posizione di forza per raggiungere la sua prima finale UEFA in assoluto.

Frankfurt's Nadine Riesen and Häcken's Monica Jusu Bah during the first leg UEFA via Getty Images

Dove guardare le semifinali di Women's Europa Cup

Non c'è mai stata una finale tutta svedese in una competizione UEFA femminile, ma ora questa eventualità è più che mai concreta dopo che l'Hammarby si è assicurato la vittoria per 3-2 nella partita di andata a Praga. Lo Sparta Praha era riuscito a rimontare e a portarsi in vantaggio a sette minuti dalla fine, ma Sofia Reidy ha pareggiato i conti prima che la sedicenne Fanny Peterson segnasse il gol della vittoria nei minuti di recupero per la squadra di Stoccolma.

L'Hammarby è stato battuto dall'Häcken nella corsa al titolo svedese lo scorso anno, ma sta vivendo una stagione europea emozionante alla sua seconda partecipazione.

Elin Sørum ha segnato il primo gol per l'Hammarby nella partita di andata UEFA via Getty Images

Nonostante sia in svantaggio nella doppia sfida, lo Sparta può trarre fiducia dal fatto di aver vinto tutte e tre le partite di ritorno in trasferta disputate in questa competizione. Dopo non essere riuscito a segnare in casa contro Ferencváros, Young Boys e Austria Wien, il club ceco ha segnato 12 gol in trasferta nelle partite di ritorno di quei tre turni, ribaltando uno svantaggio di 3-0 dell'andata e battendo lo Young Boys per 4-3 complessivamente negli ottavi di finale.

È necessaria un'altra rimonta epica se lo Sparta vuole diventare il primo club della Cechia a raggiungere una finale in una competizione UEFA.

Michaela Khyrova ha portato lo Sparta in vantaggio per 2-1 all'83° minuto della partita di andata, prima della rimonta dell'Hammarby nel finale UEFA via Getty Images

Finale Women's Europa Cup