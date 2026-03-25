Riepilogo andata semifinali Women's Europa Cup: vittorie per Hammarby e Häcken

La Svezia si gode una serata da protagonista dopo le vittorie in trasferta nell'andata delle semifinali di UEFA Women's Europa Cup dell'Hammarby contro Sparta Praha e dell'Häcken contro l'Eintracht Frankfurt.

UEFA riepiloga le semifinali di andata.

Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto.

Sparta Praha - Hammarby 2-3

La sedicenne Fanny Peterson segna il gol della vittoria al 92', consentendo alle ospiti di portare da Praga un vantaggio di un gol da difendere nel ritorno in casa. Lo Sparta arriva vicinissimo alla vittoria quando a sette minuti dalla fine, Michaela Khýrová completa la rimonta segnando la rete del momentaneo 2-1, ma l'Hammarby è di tutt'altro avviso.

La squadra svedese domina il primo tempo e passa in vantaggio nei minuti di recupero grazie al gol di Elin Sørum, ma nella ripresa lo Sparta cambia marcia. Prima trova il pari verso l'ora di gioco con Antonie Stárová, e poi passa in vantaggio all'83' con Khýrová. Dopo soli tre minuti, l'Hammarby segna il pareggio con la terzina destra Sofia Reidy, e infine nei minuti di recupero del secondo tempo, Peterson segna l'insperato gol della vittoria.

L'esultanza di Fanny Peterson a fine gara UEFA via Getty Images

Formazioni

Sparta: Harantová; Retkesová, Khýrová, Pochmanová, Bartoňová (Bridges 72'); Kotrčová, Černá, Stárová; Ospeck, Bergford (Rancová 64'), Sonntagová

Hammarby: Loeck; Reidy, Bragstad, Carlsson, Arnardóttir; Sørum, Koivisto, Joramo; Lennartsson (Janzen 78'), Rehnberg (Sjödahl 89'), Hasund (Peterson 62')

Finale di Women's Europa Cup

Eintracht Frankfurt - Häcken 0-3

Due splendidi gol di Felicia Schröder nel secondo tempo consentono all'Häcken di conquistare una vittoria netta a Francoforte. Le ospiti passano in vantaggio al 16': Alva Selerud raccoglie un pallone vagante appena fuori dall'area e fa partire un potente tiro al volo che supera la portiera Lina Altenburg.

Dopo l'intervallo l'Häcken raddoppia il vantaggio con un tiro improvviso di Schröder che nota Altenburg fuori posizione e la scavalca con una conclusione perfetta. A sei minuti dalla fine l'attaccante sigla il 3-0 con un potente tiro sul primo palo, consentendo alla sua squadra di compiere un grande passo avanti verso la prima finale di sempre in una competizione UEFA.

L'esultanza dell'Häcken per il vantaggio di Alva Selerud in Germania UEFA via Getty Images

Formazioni

Frankfurt: Altenburg; Riesen, Doorsoun, Østenstad, Lührssen; Reuteler, Senss (Teulings 87'), Memeti; Anyomi (Gräwe 76'), Blomqvist, Freigang

Häcken: Birkisdóttir; Akgün, Östlund, Luik, Sandbech; Tindell, Selerud; Pálmadóttir (Nyström 88'), Anvegård (Matriano 88'), Jusu Bah (Karlsson 88'); Schröder