Dove guardare la semifinali di Women's Europa Cup

L'edizione inaugurale della UEFA Women's Europa Cup è giunta alle semifinali che si giocheranno con gare d'andata e ritorno mercoledì 25 marzo e giovedì 2 aprile.

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Andata: 25 marzo 2026

Sparta Praha - Hammarby (18:00 CET)

Eintracht Frankfurt - Häcken (18:30 CET)

Ritorno: 2 aprile 2026

Häcken - Eintracht Frankfurt (18:30 CET)

Hammarby - Sparta Praha (19:00 CET)

*solo CZE

**Non disponibile in Svezia

Calendario e risultati