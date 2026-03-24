Dove guardare la semifinali di Women's Europa Cup
martedì 24 marzo 2026
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Scopri dove guardare le semifinali della UEFA Women's Europa Cup 2025/26: Sparta Praha-Hammarby e Frankfurt-Häcken.
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L'edizione inaugurale della UEFA Women's Europa Cup è giunta alle semifinali che si giocheranno con gare d'andata e ritorno mercoledì 25 marzo e giovedì 2 aprile.
Scopri come seguire la competizione in TV nella tua nazione.
Andata: 25 marzo 2026
Sparta Praha - Hammarby (18:00 CET)
Eintracht Frankfurt - Häcken (18:30 CET)
Ritorno: 2 aprile 2026
Häcken - Eintracht Frankfurt (18:30 CET)
Hammarby - Sparta Praha (19:00 CET)
*solo CZE
**Non disponibile in Svezia