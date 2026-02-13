Quarti di finale UEFA Women's Europa: l'anteprima delle gare di ritorno

I quarti di finale di UEFA Women's Europa Cup giungono al termine con le gare di ritorno in programma mercoledì.

Häcken e Eintracht Frankfurt difendono un vantaggio importante rispettivamente contro Breidablik e Nordsjælland: le vincenti si queste due sfide si affronteranno in semifinale.

L'Hammarby è chiamato a difendere un 1-0 ottenuto in trasferta contro lo Sporting CP, mentre la sfida tra Austria Wien e Sparta Praha si è conclusa senza gol.

Orari CET

Nordsjælland - Eintracht Frankurt (18:00, andata: 0-4)

Il Frankfurt, quattro volte campione d’Europa, ha vinto nettamente in casa e punta a conquistare per la prima volta la nuova competizione UEFA per club femminili, dopo il titolo del 2001/2002.

Nella gara di andata, le protagoniste sono state Rebecka Blomqvist (doppietta) e Nicole Anyomi (un gol e due assist), mentre il Nordsjælland, alla sua seconda stagione europea e al debutto ai quarti, dovrà cercare l'impresa.

Hammarby - Sporting CP (19:00, andata: 1-0)

L’Hammarby dovrà difendere un esiguo vantaggio: la vittoria a Lisbona, grazie alla rete firmata da Emilie Joramo nel secondo tempo, è stata una vera sorpresa, considerando che la squadra svedese è ancora nella sosta del campionato e ha perso diverse giocatrici importanti.

Lo Sporting, alla prima presenza in questa fase di una competizione UEFA, crede nella rimonta, forte anche dell’esperienza acquisita eliminando il Glasgow City agli ottavi dopo i supplementari.

Häcken travolgente nella gara di andata UEFA via Getty Images

Breidablik - Häcken (19:00, andata: 0-7)

Servirebbe una rimonta senza precedenti per impedire all’Häcken di raggiungere la sua prima semifinale europea dopo la prestazione dominante dell’andata.

La prima gara ha segnato anche l’esordio ufficiale in panchina dell’allenatrice Elena Sadiku, arrivata dal Celtic. Il Breidablik, invece, ha iniziato un nuovo capitolo con il tecnico Ian Jeffs, che ora spera in un debutto casalingo da ricordare.

Austria Wien - Sparta Praha (19:30, andata: 0-0)

Una delle due squadre diventerà la prima del proprio Paese a raggiungere la semifinale di una competizione UEFA femminile. L’andata è finita 0-0, lasciando il confronto completamente aperto.

La capitana dell’Austria Wien, Carina Wenninger, ha definito il risultato a Praga “positivo in vista del ritorno”. Lo Sparta, dal canto suo, sa di aver già superato due turni senza segnare in casa all’andata.