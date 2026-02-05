Anteprima quarti di finale di Women's Europa Cup

La UEFA Women's Europa Cup 2025/26 riprende con otto squadre ancora in lizza per il primo titolo.

Il torneo si concluderà con la finale, che si giocherà in due gare tra fine aprile e inizio maggio. Ecco un'anteprima dei quarti di finale in programma i prossimi due mercoledì, con la partecipazione di squadre provenienti da sette nazioni.

﻿Andata: mercoledì 11 febbraio﻿

Orari CET.

Sparta Praha - Austria Wien (12:00 CET)

Le padrone di casa non giocano un quarto di finale UEFA da 20 anni, mentre le loro avversarie hanno raggiunto per la prima volta le fasi calde di una competizione europea: entrambe, dunque, vorranno continuare a scrivere la storia.

Lo Sparta Praha è riuscito a rimontare e a vincere gli ottavi di finale contro lo Young Boys UEFA via Getty Images

Häcken - Breidablik (18:30 CET)

La spettacolare rimonta del Breidablik contro il Fortuna Hjørring agli ottavi ha concluso una delle partite più nelle della competizione, con il club islandese che ha ribaltato uno svantaggio di tre gol e si è imposto 4-3 sull’Anderlecht ai tempi supplementari. Le campionesse d’Islanda andranno a Göteborg per affrontare l'Häcken, che due stagioni fa ha raggiunto i quarti di finale di Women's Champions League.

L'Häcken di Anna Anvegård ha eliminato l'Inter e si è qualificato ai quarti UEFA via Getty Images

Eintracht Frankfurt - Nordsjælland (18:30 CET)

Tra le otto squadre ancora in lizza, l'Eintracht Francoforte è quella più esperta nelle competizioni UEFA, avendo vinto quattro Women's Champions League/UEFA Women's Cup. Sono però passate 11 stagioni dall'ultimo trionfo e le attuali giocatrici vogliono di lasciare il segno sulla scena europea. Il Nordsjælland, alla prima partita dopo la sosta invernale, gareggia in Europa solo per la seconda volta, ma nei tre turni precedenti ha vinto agevolmente 8-2, 5-1 e 5-0.

L'Eintracht ha vinto contro il PSV Eindhoven agli ottavi di finale. UEFA via Getty Images

Sporting CP - Hammarby (20.45 CET)

Lo Sporting CP ha regalato emozioni nel suo percorso verso i quarti di finale, eliminando il Glasgow City con un 4-2 complessivo ai supplementari agli ottavi. La squadra portoghese partecipa a questa fase di un torneo UEFA per la prima volta nella sua storia e affronta l'Hammarby, che ha esordito in Europa nella scorsa fase a gironi di Women's Champions League.

Lo Sporting CP ha battuto il Glasgow City e si è qualificato ai quarti di finale Getty Images

Ritorno: mercoledì 18 febbraio 2026

Orari CET

Nordsjælland - Eintracht Frankfurt (18:00)

Hammarby - Sporting CP (19:00)

Breidablik - Häcken (19:00)

Austria Wien - Sparta Praha (19:30)