Quarti di finale Women's Europa Cup: le osservate speciali

L'edizione inaugurale della UEFA Women's Europa Cup è arrivata ai quarti di finale che prevedono gare d'andata e ritorno l'11 e il 18 febbraio. UEFA.com accende i riflettori su una calciatrice per squadra delle otto contendenti che potrebbe essere decisiva.

Austria Wien: Courtney Strode

Courtney Strode (a destra) festeggia il gol segnato contro l'Anderlecht negli ottavi di finale di Women's Europa Cup UEFA via Getty Images

L’Austria Wien punta a diventare la prima squadra austriaca a raggiungere una semifinale europea nel calcio femminile. Ambizione testimoniata dall’ingaggio dell’attaccante statunitense Courtney Strode.

La 27enne, figlia dell’ex finalista del doppio misto al Roland Garros, Charles Strode, è arrivata dallo Young Boys dopo due stagioni consecutive da capocannoniera del campionato svizzero. Con esperienze anche in Francia e Svezia, Strode è una punta centrale mobile che ha garantito continuità realizzativa all’Austria Wien, risultando decisiva sia con una doppietta nel secondo turno di qualificazione di Women’s Champions League contro il Minsk, sia nel cammino in Women’s Europa Cup fino ai quarti di finale.﻿

Breidablik: Agla María Albertsdóttir

Agla María Albertsdóttir in azione contro il Fortuna Hjørring UEFA via Getty Images

Durante la pausa invernale, il Breidablik, campione d’Islanda, ha perso diverse pedine chiave, ma la squadra che ha eliminato il Fortuna Hjørring con una clamorosa rimonta esterna agli ottavi conserva ancora molto talento, su tutte l’attaccante della nazionale islandese Agla María Albertsdóttir.

La 26enne, cresciuta nel club fin dall’esordio a 15 anni e con tre Women's EURO alle spalle, conosce bene anche l’Häcken, avversario nei quarti, avendovi giocato nel 2022 prima di tornare al Breidablik per la terza volta in carriera.

Eintracht Frankfurt: Elisa Senss

Elisa Senss (a sinistra) contro il PSV negli ottavi di Women's Europa Cup UEFA via Getty Images

All'età di 28 anni, Elisa Senss si è affermata come una delle migliori centrocampiste difensive d'Europa. Trasferitasi dal Bayer Leverkusen al Frankfurt nel 2024, è stata una presenza fissa della nazionale tedesca nella corsa verso le semifinali di UEFA Women's EURO 2025 e verso la finale di UEFA Women's Nations League.

Dotata di tecnica e di una grande mentalità difensiva, potrebbe essere decisiva anche in questa Women's Europa Cup.

Häcken: Felicia Schröder

Felicia Schröder ha segnato all'Atleti nelle qualificazioni di Women's Champions League prima del trasferimento dell'Häcken in Women's Europa Cup TT News Agency/AFP via Getty Images

Il talento di Felicia Schröder è esploso precocemente: a 16 anni ha segnato sia all'andata che al ritorno contro il Twente nelle sue prime due partite di Women’s Champions League 2023/24 con l’Häcken, trascinando il club fino ai quarti.

La scorsa stagione è entrata nel giro della nazionale maggiore svedese e ha chiuso da capocannoniera della Damallsvenskan con 30 gol e vinto il titolo nazionale. Schröder ha rinnovato il contratto con l’Häcken e potrebbe conquistare un trofeo UEFA poco dopo il 19° compleanno (13 aprile).

Hammarby: Alice Carlsson

Alice Carlsson (a sx) dell'Hammarby festeggia la vittoria sull'Ajax negli ottavi UEFA via Getty Images

Con le partenze di Julie Blakstad e Smilla Holmberg durante la pausa invernale svedese, sarà un Hammarby diverso quello che affronterà lo Sporting CP; ma al centro della difesa rimane un volto familiare, quello di Alice Carlsson.

Capitano dell'Hammarby dal suo approdo nella squadra nel 2020, quando militava nella seconda divisione svedese, Carlsson ha svolto un ruolo centrale nell'ascesa del club verso la vetta del calcio svedese ed europeo grazie alla sua leadership, alla sua abilità difensiva e alla sua autorevolezza in fase di possesso.

Nordsjælland: Anna Walter

Anna Walter (a dx) negli ottavi contro il Mura UEFA via Getty Images

Affrontare il Frankfurt non sarà facile per il Nordsjælland, alla sua seconda partecipazione alle competizioni UEFA, ma la sua squadra giovane è ricca di talento.

Tra queste c'è la 21enne attaccante Anna Walter, che ha segnato in cinque delle otto partite europee disputate in questa stagione, comprese entrambe le sfide di qualificazione alla Women's Champions League del Nordsjælland prima del trasferimento in Women's Europa Cup. Walter ha già raggiunto la doppia cifra nel campionato danese, mentre tra i momenti salienti del 2025 figurano il suo debutto nella nazionale maggiore danese e l'elezione a Talento dell'Anno del suo Paese.

Sparta Praha: Michaela Khýrová

Michaela Khýrová celebrates her heroics away to Young Boys UEFA via Getty Images

La calciatrice della nazionale ceca, Michaela Khýrová, è tornata allo Sparta Praha dallo Slavia nel 2024, cinque anni dopo essersi trasferita nella direzione opposta. Nel suo precedente club, la centrocampista ha dimostrato di avere un fiuto particolare per i gol importanti in Europa, avendo segnato il gol decisivo nella prima vittoria in assoluto dello Slavia nella fase a gironi della Women's Champions League contro il St. Pölten.

Con la maglia dello Sparta ha offerto una prestazione ancora migliore nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa Cup contro lo Young Boys, avendo segnato una tripletta nella vittoria per 4-0 in trasferta che ha ribaltato la sconfitta per 3-0 in casa.

Sporting CP: Telma Encarnação

Telma Encarnação in action against Glasgow City UEFA via Getty Images

Telma Encarnação è entrata nella storia nel 2023 avendo segnato il primo gol in assoluto del Portogallo nella fase finale della Coppa del Mondo femminile FIFA, contro il Vietnam. Dopo il trasferimento allo Sporting CP l'anno successivo, adesso Encarnação spera di lasciare un altro segno aiutando la sua squadra a diventare la prima semifinalista del suo Paese in competizioni femminili UEFA per club.

È stata fondamentale per la qualificazione dello Sporting ai quarti, segnando tre gol nelle due partite degli ottavi contro il Glasgow City, con una splendida prestazione individuale nella rimonta della partita di ritorno.