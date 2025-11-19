Ritorno degli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup: il riepilogo
mercoledì 19 novembre 2025
Intro articolo
Sparta Praha e Breidablik passano il turno con una rimonta sorprendente, guadagnando i quarti insieme ad Austria Vienna, Häcken, Nordsjælland e Sporting CP.
Contenuti top media
Corpo articolo
Gli ottavi di finale della nuova UEFA Women's Europa Cup si avviano alla conclusione con qualche sorpresa, come la rimonta dello Sparta Praha contro lo Young Boys dopo la sconfitta per 3-0 della scorsa settimana nella gara di andata. Anche il Breidablik rimonta dopo aver perso 1-0 contro il Fortuna Hjørring, vincendo 4-2 ai supplementari.
Qualificate anche Sporting, Häcken (che elimina l'Inter con uno 0-0 dopo aver vinto 1-0 all'andata), Austria Vienna e Nordsjælland.
Le altre due partite si decideranno giovedì. Ogni turno della nuova competizione si svolge con gare di andata e ritorno, inclusa la finale in programma per il 25/26 aprile e 2/3 maggio.
Women's Europa Cup, ottavi di finale, ritorno
Mercoledì 19 novembre
Young Boys - Sparta Praha 0-4 (tot. 3-4)
Fortuna Hjørring - Breidablik 2-4 (dts, tot. 3-4)
Mura - Nordsjælland 0-4 (tot. 0-5)
Inter - Häcken 0-0 (tot. 0-1)
Austria Wien - Anderlecht 2-1 (tot. 3-1)
Sporting CP - Glasgow City 3-1 (dts, tot. 4-2)
Giovedì 20 novembre
Eintracht Frankfurt - PSV Eindhoven (18:30, andata 2-1)
Hammarby - Ajax (19:00, andata 3-1)
Orari CET
Il tabellone della Women's Europa Cup
Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)
Sparta Praha - Austria Wien
Sporting CP - Ajax / Hammarby
PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Nordsjælland
Häcken - Breidablik
Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Sparta Praha / Austria Wien - Sporting CP / Ajax / Hammarby
2: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt / Nordsjælland - Häcken / Breidablik
Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2
La squadra indicata per prima gioca la gara di andata in casa.