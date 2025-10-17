Gli accoppiamenti di ottavi, quarti e semifinali di UEFA Women's Europa Cup
venerdì 17 ottobre 2025
Intro articolo
Il sorteggio ha definito il tabellone della fase a eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il sorteggio della UEFA Women's Europa Cup ha definito il tabellone della fase a eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale.
Al sorteggio hanno preso parte le 16 squadre che hanno vinto il secondo turno di qualificazione, conclusosi ieri. Ogni turno della nuova competizione si giocherà con partite di andata e ritorno a eliminazione diretta, finale compresa in programma il 25/26 aprile e 2/3 maggio.
Accoppiamenti ottavi di finale (11/12 e 19/20 novembre)
Ajax - Hammarby
Glasgow City - Sporting CP
Anderlecht - Austria Wien
Sparta Praha - Young Boys
Häcken - Inter
Breidablik - Fortuna Hjørring
Nordsjælland - Mura
PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt
Partite l'11/12 e 19/20 novembre
Le squadre elencate per prime giocano l'andata in casa
Guida alle squadre
- Il Frankfurt ha vinto quattro volte la UEFA Women's Cup/Champions League.
- Il Fortuna Hjørring è arrivato in finale nel 2002/03 e ha battuto il Briedablik per 9-0 nel girone di qualificazione. Ajax, Breidablik, Glasgow City, Häcken e Sparta sono arrivate in passato sino ai quarti di finale.
- Ajax, Breidablik, Frankfurt, Häcken e Hammarby hanno partecipato alla fase a gironi di Women's Champions League nelle ultime quattro stagioni.
- L'Inter è all'esordio in Europa.
- Anderlecht, Austria, Mura, Nordsjælland, PSV, Sporting e Young Boys sono alla prima partecipazione a un ottavo di una competizione femminile UEFA.
Il tabellone della fase a eliminazione diretta di Women's Europa Cup
Quarti di finale (11/12 e 18/19 febbraio)
1: Glasgow City / Sporting CP - Ajax / Hammarby
2: Sparta Praha / YB Frauen - Anderlecht / Austria Wien
3: Häcken / Inter - Breidablik / Fortuna Hjørring
4: PSV Eindhoven / Eintracht Frankfurt - Nordsjælland / Mura
Semifinali (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Vincente quarto di finale 2 - Vincente quarto di finale 1
2: Vincente quarto di finale 4 - Winner quarter-final 3
Finale (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2
Le squadre elencate per prime giocano l'andata in casa