Gli accoppiamenti di ottavi, quarti e semifinali di UEFA Women's Europa Cup

Il sorteggio della UEFA Women's Europa Cup ha definito il tabellone della fase a eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale.

Al sorteggio hanno preso parte le 16 squadre che hanno vinto il secondo turno di qualificazione, conclusosi ieri. Ogni turno della nuova competizione si giocherà con partite di andata e ritorno a eliminazione diretta, finale compresa in programma il 25/26 aprile e 2/3 maggio.

Accoppiamenti ottavi di finale (11/12 e 19/20 novembre)

Ajax - Hammarby

Glasgow City - Sporting CP

Anderlecht - Austria Wien

Sparta Praha - Young Boys

Häcken - Inter

Breidablik - Fortuna Hjørring

Nordsjælland - Mura

PSV Eindhoven - Eintracht Frankfurt



Partite l'11/12 e 19/20 novembre

Le squadre elencate per prime giocano l'andata in casa

Guida alle squadre

Il Frankfurt ha vinto quattro volte la UEFA Women's Cup/Champions League.

Il Fortuna Hjørring è arrivato in finale nel 2002/03 e ha battuto il Briedablik per 9-0 nel girone di qualificazione. Ajax, Breidablik, Glasgow City, Häcken e Sparta sono arrivate in passato sino ai quarti di finale.

Ajax, Breidablik, Frankfurt, Häcken e Hammarby hanno partecipato alla fase a gironi di Women's Champions League nelle ultime quattro stagioni.

L'Inter è all'esordio in Europa.

Anderlecht, Austria, Mura, Nordsjælland, PSV, Sporting e Young Boys sono alla prima partecipazione a un ottavo di una competizione femminile UEFA.