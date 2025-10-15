Secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup: Inter, Sporting CP e Frankfurt agli ottavi

Gli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup iniziano a prendere forma: Inter, Sporting CP ed Eintracht Frankfurt sono tra le squadre che hanno prenotato un posto mercoledì, mentre le restanti sei partite sono in programma giovedì. Il giorno dopo si terrà il sorteggio.

Sorteggio fase a eliminazione diretta: venerdì

Già in vantaggio per 7-0 all'andata, l'Inter si qualifica battendo il Vllaznia per 5-0 in Albania e suggellando un trionfo complessivo per 12-0. Anche lo Sporting CP domina dopo il 3-0 sul Rosengård, faticando nella ripresa ma pareggiando 2-2 e avanzando con un 5-2 complessivo. L'Eintracht Frankfurt ha meno problemi in Repubblica Ceca, sconfiggendo lo Slovácko per 1-0 e portando a casa un 5-0 complessivo.

L'Austria Wien supera lo Slavia Praha ai rigori, l'Anderlecht vince contro il Braga ai supplementari e il Glasgow City segna due volte nel recupero per ribaltare la sfida contro l'HB Køge. Mercoledì passano il turno anche Breidablik, Fortuna Hjørring e Nordsjælland, mentre il Mura ha vinto domenica.

Le gare di ritorno di giovedì

Due squadre dei Paesi Bassi sperano di prenotare il posto al sorteggio di venerdì, con il PSV Eindhoven che affronta il Minsk e l'Ajax che affronta le svizzere del GC Frauenfussball dopo lo 0-0 della prima gara. Häcken, YB Frauen e Hammarby difenderanno il vantaggio dell'andata, mentre la sfida tra Ferencváros e Sparta Praha rimane in bilico dopo lo 0-0 della scorsa settimana.

Lo Sporting CP ha vinto 3-0 contro il Rosengård Getty Images

Le squadre qualificate finora Anderlecht (BEL)

Austria Wien (AUT)

Breidablik (ISL)

Eintracht Frankfurt (GER)

Fortuna Hjørring (DEN)

Glasgow City (SCO)

Inter (ITA)

Mura (SVN)

Nordsjælland (DEN)

Sporting CP (POR)

Secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup

Orari CET

Domenica 12 ottobre

Dinamo-BSUPC - Mura 2-1 (tot. 2-3)

Mercoledì 15 ottobre

Spartak Subotica - Breidablik 1-1 (tot. 1-5)

Vllaznia - Inter 0-5 (tot. 0-12)

Fortuna Hjørring - Vorskla Poltava 1-0 (tot. 2-1)

Nordsjælland - Gintra 5-0 (tot. 5-1)

Rosengård - Sporting CP 2-2 (tot. 2-5)

Slovácko - Eintracht Frankfurt 0-1 (tot. 0-5)

Austria Wien - Slavia Praha 2-1 (tot. 3-3dts, Austria Wien vince 5-3 dcr)

Glasgow City - HB Køge 5-3 (tot. 6-5)

Braga - Anderlecht 2-3 (tot. 3-4)

Giovedì 16 ottobre

PSV Eindhoven - FC Minsk (da conf.) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.

Ferencváros - Sparta Praha (14:00, andata 0-0)

Katowice - Häcken (18:00, andata 0-4)

SFK 2000 Sarajevo - YB Frauen (18:00, andata 0-2)

Brann - Hammarby (18:00, andata 1-4)

Ajax - GC Frauenfussball (19:30, andata 0-0)﻿

Mercoledì 8 ottobre

YB Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0

Slavia Praha - Austria Wien 2-1

Inter - Vllaznia 7-0

Mura - Dinamo-BSUPC 2-0

Vorskla Poltava - Fortuna Hjørring 1-1

HB Køge - Glasgow City 2-1

Sparta Praha - Ferencváros 0-0

GC Frauenfussball - Ajax 0-0

Eintracht Frankfurt - Slovácko 4-0

Anderlecht - Braga 1-1

Breidablik - Spartak Subotica 4-0

Martedì 7 ottobre

Gintra - Nordsjælland 1-0

Häcken - Katowice 4-0

Hammarby - Brann 4-1

Sporting CP - Rosengård 3-0

Guida alle squadre

Glasgow City, Inter, Nordsjælland e PSV Eindhoven sono state trasferite al primo turno di qualificazione dalla UEFA Women's Champions League, da dove le restanti 20 contendenti si trasferiscono in questa fase.

Il Frankfurt (in precedenza 1. FFC Frankfurt) ha vinto la UEFA Women's Cup/Women's Champions League quattro volte.

Il Fortuna Hjørring è arrivato secondo nella Women's Cup 2002/03. Ajax, Brann, Breidablik, Glasgow City, Häcken, Slavia e Sparta sono arrivate in passato ai quarti di Women's Champions League.

Ajax, Breidablik, Brann, Frankfurt, Häcken, Hammarby, HB Køge, Rosengård, Slavia e Vllaznia hanno partecipato alla fase a gironi di Women's Champions League nelle ultime quattro stagioni. Ginta e Minsk hanno raggiunto gli ottavi nel formato precedente.

GC Frauenfussball e Inter sono all'esordio in Europa.

L'SFK 2000 Sarajevo è alla 23esima partecipazione a competizioni europee.

Le date della UEFA Women's Europa Cup 2025/26

Ottavi di finale

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 11/12 novembre

Ritorno: 19/20 novembre

Quarti di finale

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 11/12 febbraio

Ritorno: 18/19 febbraio

Semifinali

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 24/25 marzo

Ritorno: 1/2 aprile

Finale (andata e ritorno)

Sorteggio (per decidere l'ordine delle sfide): 17 ottobre, Nyon

Andata: 25 o 26 aprile

Ritorno: 2 o 3 maggio