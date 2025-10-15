Secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup: Inter, Sporting CP e Frankfurt agli ottavi
mercoledì 15 ottobre 2025
Intro articolo
Inter, Sporting CP ed Eintracht Frankfurt sono tra le prime squadre ad accedere agli ottavi di finale della prima edizione della UEFA Women's Europa Cup.
Contenuti top media
Corpo articolo
Gli ottavi di finale di UEFA Women's Europa Cup iniziano a prendere forma: Inter, Sporting CP ed Eintracht Frankfurt sono tra le squadre che hanno prenotato un posto mercoledì, mentre le restanti sei partite sono in programma giovedì. Il giorno dopo si terrà il sorteggio.
Già in vantaggio per 7-0 all'andata, l'Inter si qualifica battendo il Vllaznia per 5-0 in Albania e suggellando un trionfo complessivo per 12-0. Anche lo Sporting CP domina dopo il 3-0 sul Rosengård, faticando nella ripresa ma pareggiando 2-2 e avanzando con un 5-2 complessivo. L'Eintracht Frankfurt ha meno problemi in Repubblica Ceca, sconfiggendo lo Slovácko per 1-0 e portando a casa un 5-0 complessivo.
L'Austria Wien supera lo Slavia Praha ai rigori, l'Anderlecht vince contro il Braga ai supplementari e il Glasgow City segna due volte nel recupero per ribaltare la sfida contro l'HB Køge. Mercoledì passano il turno anche Breidablik, Fortuna Hjørring e Nordsjælland, mentre il Mura ha vinto domenica.
Le gare di ritorno di giovedì
Due squadre dei Paesi Bassi sperano di prenotare il posto al sorteggio di venerdì, con il PSV Eindhoven che affronta il Minsk e l'Ajax che affronta le svizzere del GC Frauenfussball dopo lo 0-0 della prima gara. Häcken, YB Frauen e Hammarby difenderanno il vantaggio dell'andata, mentre la sfida tra Ferencváros e Sparta Praha rimane in bilico dopo lo 0-0 della scorsa settimana.
Le squadre qualificate finora
Anderlecht (BEL)
Austria Wien (AUT)
Breidablik (ISL)
Eintracht Frankfurt (GER)
Fortuna Hjørring (DEN)
Glasgow City (SCO)
Inter (ITA)
Mura (SVN)
Nordsjælland (DEN)
Sporting CP (POR)
Secondo turno di qualificazione Women's Europa Cup
Orari CET
Ritorno
Domenica 12 ottobre
Dinamo-BSUPC - Mura 2-1 (tot. 2-3)
Mercoledì 15 ottobre
Spartak Subotica - Breidablik 1-1 (tot. 1-5)
Vllaznia - Inter 0-5 (tot. 0-12)
Fortuna Hjørring - Vorskla Poltava 1-0 (tot. 2-1)
Nordsjælland - Gintra 5-0 (tot. 5-1)
Rosengård - Sporting CP 2-2 (tot. 2-5)
Slovácko - Eintracht Frankfurt 0-1 (tot. 0-5)
Austria Wien - Slavia Praha 2-1 (tot. 3-3dts, Austria Wien vince 5-3 dcr)
Glasgow City - HB Køge 5-3 (tot. 6-5)
Braga - Anderlecht 2-3 (tot. 3-4)
Giovedì 16 ottobre
PSV Eindhoven - FC Minsk (da conf.) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.
Ferencváros - Sparta Praha (14:00, andata 0-0)
Katowice - Häcken (18:00, andata 0-4)
SFK 2000 Sarajevo - YB Frauen (18:00, andata 0-2)
Brann - Hammarby (18:00, andata 1-4)
Ajax - GC Frauenfussball (19:30, andata 0-0)
Andata
Mercoledì 8 ottobre
YB Frauen - SFK 2000 Sarajevo 2-0
Slavia Praha - Austria Wien 2-1
Inter - Vllaznia 7-0
Mura - Dinamo-BSUPC 2-0
Vorskla Poltava - Fortuna Hjørring 1-1
HB Køge - Glasgow City 2-1
Sparta Praha - Ferencváros 0-0
GC Frauenfussball - Ajax 0-0
Eintracht Frankfurt - Slovácko 4-0
Anderlecht - Braga 1-1
Breidablik - Spartak Subotica 4-0
Martedì 7 ottobre
Gintra - Nordsjælland 1-0
Häcken - Katowice 4-0
Hammarby - Brann 4-1
Sporting CP - Rosengård 3-0
Guida alle squadre
- Glasgow City, Inter, Nordsjælland e PSV Eindhoven sono state trasferite al primo turno di qualificazione dalla UEFA Women's Champions League, da dove le restanti 20 contendenti si trasferiscono in questa fase.
- Il Frankfurt (in precedenza 1. FFC Frankfurt) ha vinto la UEFA Women's Cup/Women's Champions League quattro volte.
- Il Fortuna Hjørring è arrivato secondo nella Women's Cup 2002/03. Ajax, Brann, Breidablik, Glasgow City, Häcken, Slavia e Sparta sono arrivate in passato ai quarti di Women's Champions League.
- Ajax, Breidablik, Brann, Frankfurt, Häcken, Hammarby, HB Køge, Rosengård, Slavia e Vllaznia hanno partecipato alla fase a gironi di Women's Champions League nelle ultime quattro stagioni. Ginta e Minsk hanno raggiunto gli ottavi nel formato precedente.
- GC Frauenfussball e Inter sono all'esordio in Europa.
- L'SFK 2000 Sarajevo è alla 23esima partecipazione a competizioni europee.
Le date della UEFA Women's Europa Cup 2025/26
Ottavi di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
Quarti di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Semifinali
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Finale (andata e ritorno)
Sorteggio (per decidere l'ordine delle sfide): 17 ottobre, Nyon
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio