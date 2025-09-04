Mercoledì inizia il primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup
giovedì 4 settembre 2025
Intro articolo
La nuova competizione avrà inizio mercoledì e giovedì con le gare di apertura del primo turno di qualificazione.
Contenuti top media
Corpo articolo
Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup darà il via alla nuova competizione il 10/11 e il 17/18 settembre.
Tutti i turni della competizione sono a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. Undici club accedono direttamente alla UEFA Women's Europa Cup da questa fase, mentre altri 11 provengono dal secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League.
Le vincitrici del primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup accedono al secondo turno di qualificazione, dove raggiungeranno l'altra squadra qualificata direttamente, lo Slovácko, e altri 20 club provenienti dalla Women's Champions League (inclusi i nove sconfitti al terzo turno di qualificazione, giocato nelle stesse settimane del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup). Il sorteggio si terrà venerdì 19 settembre alle 15:00 CET.
Partite del primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup
Orari CET
Andata
Mercoledì 10 settembre
Partizani - Spartak Subotica (15:00)
HB Køge - Farul Constanța (16:00)
Nordsjælland - KuPS Kuopio (18:00)
Rosenborg - PSV Eindhoven (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - ABB Fomget (18:00)
GC Frauenfussball - BIIK-Shymkent (19:00)
Inter - Hibernian (20:00)
Glasgow City - Athlone Town (20:35)
Giovedì 11 settembre
Aris Limassol - Anderlecht (18:00)
Vllaznia - Kolos Kovalivka (18:00)
Ajax - Sturm Graz (19:30)
Ritorno
Mercoledì 17 settembre
Farul Constanța - HB Køge (15:00)
KuPS Kuopio - Nordsjælland (17:00)
Kolos Kovalivka - Vllaznia (18:00)
Spartak Subotica - Partizani (18:00)
Anderlecht - Aris Limassol (19:00)
PSV Eindhoven - Rosenborg (19:00)
Hibernian - Inter (20:00)
Athlone Town - Glasgow City (20:30)
Giovedì 18 settembre
BIIK-Shymkent - GC Frauenfussball (08:00)
ABB Fomget - SFK 2000 Sarajevo (18:00)
Data/ora da stabilire
Sturm Graz - Ajax
Guida alle squadre
- ABB Fomget, Athlone Town, BIIK-Shymkent, Farul Constanța, Glasgow City, Hibernian, Inter, Nordsjælland, PSV, Sarajevo e Vllaznia partecipano in virtù del terzo posto nei gironi del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League; le altre 11 squadre partecipano direttamente.
- Ajax e Glasgow City hanno già raggiunto i quarti di finale della UEFA Women's Champions League. Il Rosenborg ha raggiunto la semifinale 2004/05 e due quarti di finale di UEFA Women's Cup come Trondheims-Ørn.
- Ajax, HB Køge e Vllaznia hanno giocato la vecchia fase a gironi di UEFA Women's Champions League.
- L'SFK 2000 Sarajevo è alla 23a stagione nelle competizioni UEFA femminili per club, record.
- Aris, GC Frauenfussball e Partizani debuttano in questa fase delle competizioni UEFA femminili per club. Anche ABB Fomget, Athlone e Inter sono alla prima stagione di una competizione femminile per club.
Le squadre partecipanti al secondo turno di qualificazione finora
Slavia Praha
Rosengård
Sparta Praha
Mura
Minsk
Gintra
Breidablik
Hammarby
Dinamo-BSUPC
Braga
Slovácko
YB Frauen
Lo Slovácko entra direttamente a questo turno. Verrà raggiunto dalle 11 squadre terze classificate nei gironi del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League. Gli ultimi nove posti saranno occupati dalle squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione di Women's Champions League, che si concluderà il 18 settembre.
Date della UEFA Women's Europa 2025/26
Primo turno di qualificazione
Sorteggio: 13:00 CET, 31 agosto, Nyon
Andata: 10/11 settembre
Ritorno: 17/18 settembre
Secondo turno di qualificazione
Sorteggio: 19 settembre, Nyon
Andata: 7/8 ottobre
Ritorno: 15/16 ottobre
Ottavi di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
Quarti di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Semifinali
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Finale (andata e ritorno)
Sorteggio (per decidere l'ordine delle partite): 17 ottobre, Nyon
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio