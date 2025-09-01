Svelata la brand identity della UEFA Women's Europa Cup

Il sorteggio del primo turno di qualificazione si è svolto domenica presso la sede centrale UEFA, dando il via alla UEFA Women’s Europa Cup, la più recente competizione per club della UEFA. In questa occasione è stata anche svelata la brand identity del torneo, ispirata alla mission principale della competizione: dare la possibilità ad un numero sempre maggiore di squadre e tifosi di vivere il palcoscenico europeo.

La grafica illustra il percorso della squadra vincitrice della competizione, che avanza attraverso i turni ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno, fino a sollevare il trofeo al termine della stagione.

La brand identity offre uno sfondo audace e pieno di energia al trofeo che verrà sollevato dalla squadra vincitrice. Il trofeo ufficiale verrà presentato più avanti nella stagione.

Guida completa: Women's Europa Cup 2025/26