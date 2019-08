Lucy Bronze vince il premio UEFA Women's Player of the Year

Lucy Bronze, terzino destro del Lione e dell'Inghilterra, vince il premio UEFA Women's Player of the Year 2018/19.

Bronze, settima vincitrice diversa nei sette anni di storia del premio nonché primo difensore a conquistarlo, precede le compagne di squadra Ada Hegerberg e Amandine Henry nel sondaggio condotto tra allenatori e giornalisti specializzati. Bronze è una delle cinque vincitrici della UEFA Women's Champions League presenti nella top ten. In quinta posizione c'è Pernille Harder, vincitrice del premio nel 2017/18.

[VIDEO

src="2619141" size="mediumLandscape" align="Right" caption=" Lucy Bronze riceve il premio nel ritiro dell'Inghilterra in vista dell'amichevole contro il Belgio" ] La reazione di Lucy Bronze:

"Sono felice ed incredula di aver vinto questo premio precedendo due giocatrici straordinarie che militano insieme a me nel Lione, due ragazze davvero fantastiche. Voglio ringraziare le Leonesse della nazionale inglese per l'estate straordinaria che abbiamo vissuto, non credo che senza di loro avrei vinto questo premio. Ringrazio anche il Lione, abbiamo vissuto una stagione fantastica centrando il triplete. Credo che tutti i componenti della squadra avrebbero potuto essere qui a ricevere il premio".

Top ten

1 Lucy Bronze (Lione e Inghilterra) – 88 punti punti

2 Ada Hegerberg (Lione) – 56 punti

3 Amandine Henry (Lione e Francia) – 44 punti

4 Vivianne Miedema (Arsenal e Olanda) – 31 punti

5 Ellen White (Birmingham City, ora Manchester City e Inghilterra) – 22 punti

6 Pernille Harder (Wolfsburg e Danimarca) – 21 punti

7 Dzsenifer Marozsán (Lione e Germania) – 12 punti

8 Caroline Graham Hansen (Wolfsburg, ora Barcellona e Norvegia) – 10 punti

9= Lieke Martens (Barcellona e Olanda) – 9 punti

9= Wendie Renard (Lione e Francia) – 9 punti

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights

Il 2018/19 di Lucy Bronze

Lione

Vincitrice della UEFA Women's Champions League

Vincitrice del campionato francese

Vincitrice della Coppa di Francia

Squadra della Stagione in UEFA Women's Champions League

Inghilterra

Semifinali di Coppa del Mondo FIFA femminile

Pallone d'Argento in Coppa del Mondo FIFA femminile

Vincitrice della SheBelieves Cup



Piazzamenti precedenti: 5° posto (2018), 8° posto (2017)

Albo d'oro

2018/19 ─ Lucy Bronze (Lione e Inghilterra)

2017/18 ─ Pernille Harder (Wolfsburg e Danimarca)

2016/17 ─ Lieke Martens (Rosengård/Barcellona e Olanda)

2015/16 ─ Ada Hegerberg (Lione e Norvegia)

2014/15 ─ Célia Šašić (FFC Frankfurt e Germania)

2013/14 ─ Nadine Kessler (Wolfsburg e Germania)

2012/13 ─ Nadine Angerer (FFC Frankfurt e Germania)

Criteri di voto

Il premio UEFA Women's Player of the Year spetta alle migliori giocatrici (di qualsiasi nazionalità) che abbiano rappresentato un club di una federazione UEFA nella scorsa stagione. Le giocatrici sono valutate in base alle prestazioni con il proprio club e la nazionale.

L'elenco delle tre candidate finali è selezionato da una giuria composta dagli allenatori delle 12 nazionali femminili con il ranking UEFA più alto, tra cui le nove squadre europee che hanno partecipato alla recente Coppa del Mondo FIFA femminile, e dagli allenatori degli otto club che hanno raggiunto i quarti di UEFA Women's Champions League 2018/19. In giuria figurano anche 20 giornalisti specializzati in calcio femminile e selezionati dal gruppo ESM.

Gli allenatori e i giornalisti devono indicare tre giocatrici assegnando cinque punti, tre punti e un punto in ordine di preferenza. Il risultato finale si basa sul numero totale di voti raccolti. Gli allenatori non possono votare giocatrici della loro squadra.