Live streaming: la UEFA comunicherà oggi la nazione ospitante di Women’s EURO 2029

mercoledì 3 dicembre 2025

Il paese ospitante di Women's EURO 2029 sarà annunciato ufficialmente mercoledì 3 dicembre.

Durante la riunione di mercoledì a Nyon (in Svizzera), il Comitato Esecutivo UEFA sceglierà la o le federazioni ospitanti della fase finale di UEFA Women's EURO 2029.

Dopo la presentazione delle tre candidature – Danimarca e Svezia (congiuntamente), Germania e Polonia – il Comitato Esecutivo procederà a una votazione per determinare a chi assegnare l'organizzazione del torneo.

Segui in diretta la cerimonia dell'annuncio ufficiale in questa pagina a partire dalle 16:30 CET.

