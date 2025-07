WEURO Replay Simulator arriva su Roblox

Per gli appassionati di videogiochi, la magia di UEFA Women's EURO 2025 prosegue anche dopo il fischio finale con il lancio di WEURO Replay Simulator, una nuova esperienza Roblox che invita i tifosi a rivivere i momenti più importanti del torneo entrando direttamente in azione.

In WEURO Replay Simulator, i tifosi possono mettere in pausa, riavvolgere, avanzare velocemente o ripetere al rallentatore i momenti più esaltanti del torneo. Con il procedere dell'azione, i token UEFA vengono generati dal pallone, pronti per essere raccolti in un ambiente dinamico e interattivo.

L'ambiente di simulazione è una dichiarazione d'amore al paese ospitante. Situato in cima a una montagna delle Alpi svizzere, il campo virtuale è circondato da cascate, ponti e chalet tra le nuvole, con un design magico in puro stile Roblox.

Sviluppata in collaborazione con Beyond Sports, società del gruppo Sony e pioniera nella tecnologia sportiva immersiva, l'esperienza utilizza i dati di tracciamento ottico di Hawk-Eye Innovations per trasformare i momenti della partita vera in un gameplay interattivo. La particolare struttura e integrazione è resa possibile dal motore di ricreazione virtuale, che reinterpreta gli highlights tramite vivaci animazioni.

I token UEFA alimentano un sistema di progressione integrato. I giocatori possono sbloccare nuovi pacchetti di contenuti, potenziare abilità come velocità e raggio del magnete e avanzare attraverso un Battle Pass ricco di ricompense, che spaziano da potenziamenti di gioco a oggetti UGC esclusivi. In questo mondo il coinvolgimento è massimo: più i tifosi giocano, più l’esperienza si espande.

Per dare vita a questa esperienza su tutte le piattaforme digitali, la UEFA ha collaborato con un gruppo di influenti creator in aree come il calcio, il gaming e il lifestyle, per ottimizzare la simulazione e condividerla con un nuovo pubblico in tutto il mondo.

Perché a volte, nel calcio, i momenti migliori nel calcio non accadono in campo, ma in replay.

WEURO Replay Simulator è disponibile gratuitamente su Roblox ed è compatibile con la maggior parte dei dispositivi, come console, Windows e Mac, dispositivi iOS e Android, tablet e cuffie VR.