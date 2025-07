Inghilterra - Spagna 1-1 (dts, 3-1 dcr): le Leonesse difendono il titolo

L'Inghilterra difende il titolo dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Spagna nell'epica finale di UEFA Women's EURO 2025.

Dopo aver giocato per 120 minuti per la terza volta consecutiva, le inglesi prevalgono 3-1 ai tiri dal dischetto e suggellano il loro secondo trionfo consecutivo al Campionato Europeo femminile.

I momenti chiave 25' Mariona porta in vantaggio la Spagna

57' Russo pareggia

90+3' Vicky tira alto

105+2' Paralluelo sfiora il gol

Rigori Hampton ne para due

Rigori Kelly trasforma il rigore decisivo



La cronaca

In dubbio per infortunio prima della gara, Lauren James parte titolare per l'Inghilterra, mentre Jess Carter torna in difesa dopo aver lasciato il posto a Esme Morgan nella semifinale contro l'Italia. La Spagna ritrova Laia Aleixandri al centro della difesa dopo aver saltato la semifinale contro la Germania per squalifica, mentre in attacco Athenea del Castillo prende il posto di Clàudia Pina sulla fascia destra.

Insolitamente, l'Inghilterra schiera James a sinistra e Lauren Hemp a destra, con Ella Toone che a tratti affianca Alessia Russo in avanti. James sfiora il gol in apertura dopo un tiro di Russo respinto da Cata Coll, ma Ona Batlle è attenta. La Spagna non rimane a lungo sulla difensiva e impegna Hannah Hampton con un tiro di Esther González.

La partita minuto per minuto: Inghilterra - Spagna 1-1 dts (3-1 dcr)

Esther manda anche un pallonetto di poco a lato e Athenea vede respingersi una conclusione, ma sul fronte opposto Cata Coll è brava a fermare Hemp dalla corta distanza dopo aver sbagliato un passaggio. È comunque la Spagna a procurarsi la maggior parte delle occasioni, con Mariona Caldentey sempre pericolosa: la svolta arriva proprio grazie a lei dopo una tipica manovra collettiva.

Aitana Bonmatí e Athenea combinano sulla destra con Batlle, che crossa per l'incornata vincente di Mariona. L'Inghilterra si procura un paio di occasioni dopo il gol, ma la Spagna riprende subito il controllo.

La Spagna esulta dopo il gol dell'1-0

Verso la fine del primo tempo, James è costretta a uscire per infortunio e viene sostituita da Chloe Kelly, decisiva nelle precedenti gare a eliminazione diretta e autrice del gol della vittoria nella finale del 2022 partendo sempre dalla panchina. Prima dell'intervallo, però, la Spagna ha un'altra opportunità con Esther, che manda di testa a lato.

Nella ripresa l'Inghilterra passa al 4-3-3, ma rischia di subire il secondo gol con un'azione delle due giocatrici che avevano propiziato il primo: Batlle serve Mariona al limite dell'area, ma il suo tiro viene parato da Hampton.

Poco prima del quarto d'ora, però, Kelly è ancora una volta decisiva per l'Inghilterra, servendo un cross per il colpo di testa vincente di Russo. La stessa Kelly sfiora il gol creandosi uno spazio e costringendo Cata Coll a deviare a lato.

Alessia Russo esulta dopo il gol del pareggio con Lauren Hemp AFP via Getty Images

La Spagna inserisce Pina, mentre l'Inghilterra risponde mandando in campo Michelle Agyemang. Pina, autrice di una doppietta nel 2-1 contro le inglesi del mese scorso in UEFA Women's Nations League, mette subito alla prova Hampton, mentre l'altra subentrata Vicky López calcia alto di poco. Senza altri scossoni, la partita prosegue ai tempi supplementari.

Nell'extra time si vedono poche occasioni, con Salma Paralluelo che non riesce a deviare in rete il traversone basso di Batlle. Mentre l'Inghilterra perde Bronze per infortunio, la Spagna aumenta il forcing, obbligando Hampton a superarsi per neutralizzare egregiamente Paralluelo. Comincia a prevalere la stanchezza e la finale si appresta a concludersi ai calci di rigore: non capitava dal 1984.

Cata Coll inizia bene e parata il tiro dagli 11 metri di Beth Mead, ma dopo una trasformazione a testa Hampton risponde neutralizzando Mariona.

Niamh Charles, subentrata all'ultimo minuto, porta in vantaggio l'Inghilterra, poi sbagliano Aitana (parata di Hampton), Leah Williamson (parata di Cata Coll) e Paralluelo (fuori), lasciando Kelly il compito di trasformare il calcio di rigore decisivo per l'Inghilterra.

La giocatrice delle grandi occasioni non sbaglia e regala alla sua squadra il secondo titolo europeo consecutivo.

Player of the Match: Hannah Hampton (Inghilterra)



Hannah Hampton con il premio

"Oltre che per le due parate ai calci di rigore, il portiere inglese si è distinto per la sua bravura nel fermare le conclusioni avversarie e per i suoi passaggi nei tempi regolamentari e supplementari".

Osservatori tecnici UEFA

Storia della partita

Statistiche

Cinque delle sette partite a eliminazione diretta del torneo si sono concluse ai supplementari, due in più rispetto al record precedente. L'Inghilterra è la prima squadra ad andare ai supplementari ai quarti di finale, in semifinale e in finale nella stessa edizione.

Per la prima volta, tre partite della fase finale dell'Europeo femminile si sono concluse ai rigori. L'unica finale precedente terminata ai rigori risale al 1984, quando la Svezia ha sconfitto l'Inghilterra 4-3 a Luton dopo i rispettivi 1-0 nella doppia gara.

L'affluenza di 34.203 spettatori è la più alta di questo torneo e la quarta migliore di sempre. A Women's EURO è stato superato il record complessivo di affluenza con 657.291 spettatori in totale: questo significa che la media supera i 20.000 spettatori a partita per la prima volta in un Europeo femminile.

Il record di affluenza agli Europei femminili è stato incrementato dai 34.203 spettatori della finale Getty Images

Formazioni

Inghilterra: Hampton; Bronze (Charles 106'), Williamson, Carter, Greenwood; Walsh, Stanway (Clinton 115'), Walsh; Hemp, Toone (Mead 87'), James (Kelly 41'); Russo (Agyemang 71')

Spagna: Cata Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga (Ouahabi 106'); Bonmatí, Patri, Alexia (Pina 71'); Athenea (Paralluelo 89'), Esther González (Vicky López 89'), Mariona

Albo d'oro: tutte le finali di Women's EURO Campionato Europeo UEFA femminile

2025: Inghilterra-Spagna 1-1 (dts, 3-1 dcr); Basilea, Svizzera

2022: Inghilterra - Germania 2-1 (dts); Londra, Inghilterra

2017: Paesi Bassi - Danimarca 4-2; Enschede, Paesi Bassi

2013: Germania - Norvegia 1-0; Solna, Svezia

2009: Germania - Inghilterra 6-2; Helsinki, Finlandia

2005: Germania - Norvegia 3-1; Blackburn, Inghilterra

2001: Germania - Svezia 1-0 (dts, golden gol); Ulm, Germania

1997: Germania - Italia 2-0; Oslo, Norvegia

1995: Germania - Svezia 3-2; Kaiserslautern, Germania

1993: Norvegia - Italia 1-0; Cesena, Italia

1991: Germania - Norvegia 3-1 (dts); Aalborg, Danimarca

Competizioni Europee UEFA per nazionali femminili

1989: Germania Ovest - Norvegia 4-1; Osnabrück, Germania Ovest

1987: Norvegia - Svezia 2-1; Oslo, Norvegia

1984: Svezia - Inghilterra 1-1 (4-3 dcr); andata e ritorno, Göteborg e Luton

Lo spettacolo pirotecnico prima della partita UEFA via Getty Images