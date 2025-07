L'Asturia Quartet eseguirà gli inni nazionali delle finaliste di UEFA Women's EURO 2025, che si sfideranno domenica 27 luglio al St. Jakob-Park di Basilea.

La cerimonia di chiusura si basa sui temi di quella di apertura – unità, successo e festa – e trasformerà lo stadio nella sede di uno spettacolo energico e interattivo. Lo show celebrerà la Svizzera padrona di casa, onorerà le due finaliste e saluterà il torneo in modo memorabile ed elegante.

Dati della cerimonia di chiusura 150 partecipanti

29.000 bastoncini gonfiabili distribuiti al pubblico

Gli artisti

Asturia Quartet – Interpreti degli inni nazionale

L'Asturia Quartet è un ensemble d'archi tutto al femminile noto per la sua raffinato talento, la precisione tecnica e l'eleganza contemporanea. Provenienti da prestigiosi conservatori europei, le musiciste fondono la maestria classica con la sensibilità moderna e sono ormai una presenza di spicco sui palcoscenici internazionali.

Nel tempo, il quartetto è diventato un partner musicale di fiducia della UEFA, essendosi esibito in eventi importanti come la finale di UEFA Champions League, UEFA EURO 2020 e la Supercoppa UEFA. Le sue esibizioni offrono costantemente profondità emotiva e dignità ai più momenti cerimoniali più toccanti, in particolare gli inni nazionali e i tributi nazionali, allineandosi perfettamente alla volontà della UEFA di unire le culture attraverso lo sport e la musica.

Per la cerimonia di chiusura di UEFA Women's EURO 2025, l'Asturia Quartet eseguirà gli inni nazionali delle due finaliste, proclamandone l'eccellenza e valorizzando il momento con bellezza, rispetto e pathos.