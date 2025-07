Conosciamo le finaliste di UEFA Women's EURO 2025: Inghilterra e Spagna

La finale di UEFA Women's EURO 2025, in programma domenica a Basilea, sarà la rivincita della Coppa del Mondo femminile 2023: l’Inghilterra, campionessa d’Europa in carica, affronterà la Spagna, attuale detentrice del titolo mondiale.

Vi presentiamo le due squadre che sognano di vincere la 14esima finale del Campionato Europeo Femminile UEFA.

Inghilterra - Spagna

Bilancio complessivo

Partite 19

Vittorie: Inghilterra 8 | Spagna 5

Pareggi: 6

Gol: Inghilterra 24 | Spagna 19

Le due squadre si sono già affrontate due volte nel 2025 in UEFA Women's Nations League. A febbraio, l’Inghilterra ha vinto 1-0 a Wembley grazie a un gol di Jess Park. A giugno, la Spagna era sotto all’intervallo dopo una rete di Alessia Russo, ma ha ribaltato il risultato a Barcellona con una doppietta di Claudia Pina, soffiando così il posto alle Lionesses alla fase finale.

L’incontro più recente prima di quelli del 2025 risale alla finale della Coppa del Mondo femminile 2023 a Sydney, dove un gol di Olga Carmona ha regalato alla Spagna la vittoria per 1-0. È la prima volta che una finale del Mondiale femminile viene riproposta nell’Europeo successivo. In passato era accaduto il contrario: la Germania aveva battuto la Svezia sia nella finale di UEFA Women’s EURO 2001 sia in quella del Mondiale 2003, in entrambi i casi con un golden gol.

Le due squadre si sono affrontate due volte nelle fasi finali di Women's EURO. Nel girone del 2013, la Spagna ha vinto 3-2 grazie al primo gol in nazionale di Alexia Putellas, segnato nei minuti di recupero alla sua prima presenza in una competizione ufficiale. Nel 2017, sempre nella fase a gironi, l’Inghilterra si è imposta 2-0.

Qualificazioni

Seconda nel Gruppo A3: P1-1c contro Svezia, V2-0t contro Repubblica d'Irlanda, S1-2c contro Francia, V2-1a contro Francia, V2-1c contro Repubblica d'Irlanda, P0-0t contro Svezia

Miglior marcatrice: Alessia Russo 3

Seconda nel Gruppo D

Francia - Inghilterra 2-1 (Zurigo) – Katoto 36', Baltimore 39'; Walsh 87'

Inghilterra - Paesi Bassi 4-0 (Zurigo) – James 22', 60', Stanway 45+2', Toone 67'

Inghilterra - Galles 6-1 (San Gallo) – Stanway 13' rig, Toone 21', Hemp 40', Russo 44', Mead 72', Beever-Jones 89'; Cain 76'

Quarti di finale

Svezia - Inghilterra 2-2, dts, 2-3rig (Zurigo) – Asllani 3', Blackstenius 25'; Bronze 79', Agyemang 81'

Semifinale

Inghilterra - Italia 2-1, dts (Ginevra) – Agyemang 90+6', Kelly 119'; Bonansea 33'

Women's EURO 2025: tutti i gol dell'Inghilterra

Finali precedenti

Women's EURO: V1 S2

2022: Inghilterra - Germania 2-1dts (Wembley)

2009: Inghilterra - Germania 2-6 (Helsinki)

1984: Svezia - Inghilterra 1-1tot, 4-3rig. (Svezia - Inghilterra 1-0, Inghilterra - Svezia 1-0)

Coppa del Mondo femminile: V0 S1

2023: Spagna - Inghilterra 1-0 (Sydney)

Precedenti Inghilterra Miglior piazzamento a Women's EURO: campionesse (2022)

Women's EURO 2022: campionesse (paese ospitante)

Coppa del Mondo femminile FIFA 2023: seconde

Ct: Sarina Wiegman

Curiosità

Wiegman ha collezionato 16 panchine alla fase finale di Women's EURO (record), vincendo gli ultimi due tornei: con i Paesi Bassi nel 2017 e con l’Inghilterra nel 2022, in entrambe le occasioni da padrona di casa e senza perdere o pareggiare neanche una partita. In cinque partecipazioni complessive tra Europei e Mondiali con le due nazionali, la sua squadra ha sempre raggiunto la finale.

Qualificazioni

Prima nel Gruppo A2: V7-0t contro Belgio, W3-1c contro Cechia, V2-0t contro Danimarca, V3-2c contro Danimarca, S1-2t contro Cechia, V2-0c contro Belgio

Migliori marcatrici: Jenni Hermoso, Salma Paralluelo 3

Prima nel Gruppo B

Spagna - Portogallo 5-0 (Berna) – Esther González 2', 43', Vicky 7', Alexia 41', Martin-Prieto 90+3'

Spagna - Belgio 6-2 (Thun) – Alexia 22', 86', Paredes 39', Esther González 52', Mariona 61', Pina 81'; Vanhaevermaet 24', Eurlings 50'

Italia - Spagna 1-3 (Berna) – Oliviero 10'; Athenea 14', Patri 49', Esther González 90+1'

Quarti di finale

Spagna - Svizzera 2-0 (Berna) – Athenea 66', Pina 71'

Semifinale

Germania - Spagna 0-1, dts (Zurigo) – Bonmatí 113'

Finali precedenti

Coppa del Mondo femminile: V1 S0

2023: Spagna - Inghilterra 1-0 (Sydney)

Women's Nations League: V1 S0

2023/24: Spagna - Francia 2-0 (Siviglia)

Precedenti Spagna Miglior piazzamento a Women's EURO: finale (2025)

Women's EURO 2022: quarti di finale

Coppa del Mondo femminile FIFA 2023: campionesse

UEFA Women's Nations League 2023/24: campionesse

Ct: Montse Tomé

Curiosità

La Spagna non aveva mai raggiunto una finale in una competizione femminile maggiore prima del 2023, ma ora punta al terzo titolo consecutivo dopo la Coppa del Mondo e la Nations League. In caso di vittoria, diventerebbe la prima nazione a conquistare tutte le competizioni per nazionali attualmente organizzate dalla UEFA – maschili e femminili, maggiori e giovanili, di calcio e di futsal: EURO, Women's EURO, Futsal EURO, Women's Futsal EURO, Nations League, Women's Nations League, EURO Under 21, EURO Under 19, Women's EURO Under 19, Futsal EURO Under 19, EURO Under 17, Women's EURO Under 17).