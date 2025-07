Germania - Spagna 0-1 (dts), semifinale UEFA Women's EURO 2025: Aitana Bonmatí manda la Roja in finale

Il rasoterra di Aitana Bonmatí da posizione defilata regala la vittoria alla Spagna nei tempi supplementari della semifinale di UEFA Women's EURO 2025 contro una Germania generosa ma falcidiata dagli infortuni.

La Spagna, alla sua prima semifinale dopo 28 anni, non aveva mai raggiunto una finale di Women's EURO. Ma le campionesse in carica della Coppa del Mondo FIFA e della UEFA Women's Nations League hanno fatto valere la loro superiorità a Zurigo dopo l'ultima epica sfida di questa fase finale.

Momenti chiave 21' Berger effettua una grande parata su Esther

41' il colpo di testa di Paredes finisce sul palo

45'+1' Berger salva prima su Esther poi su Pina

90'+4' la doppia parata di Cata Coll manda la sfida ai supplementari

113' Bonmatì segna il gol della vittoria

La cronaca

Con Sjoeke Nüsken e Kathrin Hendrich squalificate e con Sarai Linder infortunata, l'acquisto estivo del Real Madrid e veterana della squadra campione d'Europa del 2013, Sara Däbritz, viene schierata a centrocampo. A centrocampo, Janina Minge lascia la difesa a quattro e viene schierata sulla mediana (proprio come all'inizio della partita contro la Francia), mentre in difesa partono titolari Sophia Kleinherne e Carlotta Wamser dopo aver saltato i quarti di finale per squalifica. Nella Spagna invece in difesa María Méndez prende il posto della squalificata Laia Aleixandri.

La cronaca di Germania-Spagna 0-1 (dts)

A inizio gara, Ann-Katrin Berger, l'eroina della Germania contro la Francia, effettua un quasi assist per Klara Bühl con un lancio perfetto dalla propria porta, ma la centrocampista tedesca calcia di poco a lato da distanza ravvicinata. Poco dopo Berger effettua una grande parata sulla mezza rovesciata della compagna di club del Gotham FC, Esther González.

La Spagna, però, prende gradualmente il pieno controllo del possesso e del territorio, spingendo in profondità la difesa della Germania che da questo momento si affida ai contropiedi, come puntualmente avviene dopo un dribbling di Jule Brand che apre un varco per Giovanna Hoffmann (preferita ancora una volta in attacco a Lea Schüller). La sua conclusione però si spegne mestamente sulla linea di fondo.

La Spagna continua ad attaccare con intensità e sfiora il gol prima con Alexia Putellas, poi con Irene Paredes. La numero 4 colpisce anche un palo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pina. Sulla respinta, Esther prova la conclusione al volo, ma il suo tiro termina fuori.

Esther Gonzàlez tenta il gol spettacolare contro la Germania Getty Images

Sul finire del primo tempo, Berger para una conclusione potente di Mariona Caldentey. E nell'unico minuto di recupero, il portiere tedesco prima sventa una conclusione di Esther a tu per tu, poi respinge un tiro di Pina.

Berger è ancora protagonista dopo l'intervallo con un intervento tanto coraggioso quanto efficace su Ona Batlle. Aitana Bonmatí raccoglie il pallone in area e fa un numero dei suoi, ma questa volta è Sophia Kleinherne ad ostacolarla.

Nel cambiamento di fronte, Cata Coll para il tiro di Klara Bühl, dopo un assist millimetrico di Hoffmann. La Spagna fa entrare Salma Paralluelo al 68' e Athenea del Castillo al 77' ma il copione rimane lo stesso, con la Spagna che attacca e la Germania che si difende.

Sul finire della gara, la Germania dà ai propri tifosi l'illusione del gol con una punizione a giro di Bühl che esce di poco a lato, rimbalza sui cartelloni pubblicitari e sbatte sul retro della rete facendo sobbalzare i tanti supporter tedeschi presenti a Zurigo. All'inizio dei minuti di recupero, Paralluelo tenta un colpo di tacco in acrobazia su un cross di Olga Carmona, ma il suo tiro viene parato.

La Spagna continua a spingere con la speranza di chiudere la partita nei minuti regolamentari, ma si trova per due volte sulla propria strada i guantoni sicuri di Cata Coll, che prima respinge il tiro deviato di Bühl, e poi para la conclusione successiva di Wamser. La sfida va ai tempi supplementari, dove entrambe hanno l'occasione per sbloccare il risultato a nei primi minuti.

Quando la partita sembrava sui binari dei calci di rigore, la Spagna trova la rete che manda in visibilio i tanti tifosi accorsi a Zurigo: dopo una manovra insistita della Spagna, Athenea verticalizza un pallone sulla destra per Bonmatí che si coordina e calcia un rasoterra potente che sorprende Berger sul primo palo.

A questo punto entra in campo Schüller, che con un tiro dalla distanza costringe Cata Coll a una parata in tuffo. L'arbitro fischia la fine della partita mandando a casa la Germania e in finale la Spagna. Le spagnole adesso sperano di ripetere la vittoria contro l'Inghilterra della finale della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023.

Player of the Match: Aitana Bonmatí (Spagna)



Aitana Bonmatí AFP via Getty Images

"Bonmatí ha mostrato tutta la sua classe con il suo gol: una finta secca e un tiro improvviso che ha trascinato la Spagna alla sua prima finale di Women's EURO".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

UEFA via Getty Images

Germania: Berger; Wamser, Kleinherne (Lohmann 97'), Knaak, Kett; Senss (Schüller 114'), Däbritz (Dallmann 64'), Minge; Brand, Hoffmann (Cerci 86'), Bühl

Spagna: Cata Coll; Batlle, Paredes, Méndez, Olga; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Mariona (Martin-Prieto 103'), Esther González (Paralluelo 68'), Pina (Athenea 77')