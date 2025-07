Nuove vette per le allenatrici di Women's EURO 2025

Ben sette donne (record) sono alla guida delle loro squadre in Svizzera quest'estate, rispetto alle sei del 2022 e del 2017 e alle tre del 2013 e del 2009.

Molte di queste allenatrici hanno fatto carriera con l'aiuto delle iniziative UEFA pensate per abbattere le barriere e sostenere le donne in ogni fase del loro percorso da allenatrici.

La belga Elísabet Gunnarsdóttir e la spagnola Montserrat Tomé sono tra coloro che hanno beneficiato di tali programmi, mentre altre, come Wiegman e il portoghese Francisco Neto, uno dei nove allenatori uomini presenti al torneo, hanno assunto ruoli di tutoraggio per coltivare la prossima generazione di allenatrici d'élite.

Apprendimento reciproco

Delle cinque allenatrici presenti a Women's EURO 2025, cinque hanno beneficiato del programma Coach Mentor della UEFA.

Il programma abbina fa lavorare insieme allenatori e allenatrici con licenza UEFA A o Pro e colleghi/colleghe più esperte che lavorano ai massimi livelli del calcio europeo. In un processo incentrato sulle allieve, le collaborazioni sono adattate alle esigenze di ciascun allenatrice emergente, aiutandole a sviluppare il proprio stile di leadership.

Inoltre, il collegamento a una rete di allenatori talentuosi e ambiziosi favorisce un sentimento di fiducia e autostima.

È fondamentale che il programma porti benefici sia agli allievi che ai mentori, per i quali il viaggio di apprendimento non si ferma mai. Per esempio, Gemma Grainger, che ha partecipato al Coach Mentor Programme UEFA 2021-2023, è adesso l'allenatrice della Norvegia e da allora ha assunto lei stessa il ruolo di mentore, offrendo una guida alla ct dell'Uzbekistan, la lituana Kotryna Kulbytė.

Nina Patalon, allenatrice della Polonia, all'esordio a WEURO 2025, è un altro mentore dell'ultima edizione del programma.

Unstoppable Me: Nina Patalon

"Si ha la possibilità di conoscere e parlare con allenatori e mentori fantastici", ha detto Patalon, che sta offrendo consigli e supporto all'allenatrice dell'Under 19 femminile del Kosovo, Albina Rrahmani. "È la migliore università del calcio, perché tutti hanno una grande esperienza e conoscenza, che sono molto felici di condividere".

"Le allenatrici devono sostenersi a vicenda. In passato, qualcuno vi ha dato una mano e vi ha sollevato. Questo è il momento in cui potete fare esattamente la stessa cosa". Nina Patalon, ct Polonia

Un'altra mentore è Wiegman, che ha allenato le ultime due vincitrici di Women's EURO: l'Inghilterra nel 2022 e i Paesi Bassi nel 2017.

"Il programma mentoring è davvero ottimo. Riunisce persone - molte allenatrici donne, ma anche allenatori uomini che partecipano nel calcio femminile - e penso che sia positivo perché si possono condividere le esperienze e imparare gli uni dagli altri", ha detto.

"Mi piace molto. Si cerca di aiutare gli allievi, ma si impara anche da loro. Stando insieme e parlando di calcio, si impara sempre qualcosa l'uno dall'altro, cosa che mi piace molto, e ci si ispira a vicenda".

L'impatto dei programmi UEFA sugli allenatori di EURO 2025 Gemma Grainger, allenatrice della Norvegia: mentore per il Programma UEFA Coach Mentor 2024-2026, allieva dell'UEFA Coach Mentor 2021-2023

L'allenatrice del Belgio Elísabet Gunnarsdóttir: premiata con una borsa di studio del programma UEFA Coach Development Scholarship per la Licenza UEFA Pro 2018-2019

Montserrat Tomé, allenatore della Spagna: remiato con una borsa di studio UEFA Coach Development Programme per la licenza UEFA B 2016-2017, allievo del programma UEFA Coach Mentor 2018-2019.

L'allenatore del Portogallo Francisco Neto: mentore per il programma UEFA Coach Mentor 2024-2026

Nina Patalon, allenatrice della Polonia: premiata con una borsa di studio UEFA Coach Development Programme per la licenza UEFA Pro 2017-2018, mentore per il programma UEFA Coach Mentor 2024-2026.

L'allenatrice dell'Inghilterra Sarina Wiegman: mentore per il Programma UEFA Coach Mentor 2023-2024

Programmi per la crescita delle allenatrici

Il programma UEFA Coach Mentor fa parte del programma UEFA Coach Development for Women, che sostiene finanziariamente sia le allieve che ottengono le qualifiche sia le educatrici che li istruiscono.

Dal 2016, più di 2.400 donne hanno ottenuto una licenza di allenatore certificata UEFA attraverso il programma, comprese le allenatrici presenti a Women's EURO 2025 come Gunnarsdóttir, Tomé e Patalon.