I possibili scenari per la qualificazione ai quarti di finale di Women's EURO 2025: facciamo i calcoli

Germania, Norvegia, Spagna e Svezia sono matematicamente ai quarti di finale di UEFA Women's EURO 2025, con una giornata d'anticipo, ma chi può unirsi a loro? Vi spieghiamo quali risultati servono a ciascuna squadra nelle prossime partite per assicurarsi un posto ai quarti di finale o restare in corsa.

Il tabellone di Women's EURO 2025 Quarti di finale Mercoledì 16 luglio

QF1: Norvegia - Seconda classificata Gruppo B (Ginevra, 21:00)

Giovedì 17 luglio

QF3: Vincitrice Gruppo C - Seconda classificata Gruppo D (Zurigo, 21:00)

Venerdì 18 luglio

QF2: Vincitrice Gruppo B - Seconda classificata Gruppo A (Berna, 21:00)

Sabato 19 luglio

QF4: Vincitrice Gruppo D - Seconda classificata Gruppo C (Basilea, 21:00) Semifinali Martedì 22 luglio

SF1: Vincitrice QF3 - Vincitrice QF1 (Ginevra, 21:00)

Mercoledì 23 luglio

SF2: Vincitrice QF4 - Vincitrice QF2 (Zurigo, 21:00) Finale Domenica 27 luglio

Vincitrice SF1 - Vincitrice SF2 (Basilea, 18:00) Tutti gli orari CET

Ultimo aggiornamento: 8 luglio

Gruppo A: Norvegia (6 punti), Svizzera (3), Finlandia (3), Islanda (0)

10 luglio: Finlandia - Svizzera, Norvegia - Islanda

La Norvegia si è qualificata ai quarti come prima del girone.

La Svizzera si qualificherà ai quarti di finale se eviterà la sconfitta contro la Finlandia.

La Finlandia si qualificherà ai quarti di finale se batterà la Svizzera.

L'Islanda non potrà più raggiungere i quarti di finale.

Gruppo B: Spagna (6), Italia (4), Portogallo (1), Belgio (0)

11 luglio: Italia - Spagna, Portogallo - Belgio

La Spagna è matematicamente ai quarti di finale. Arriverà prima se evita la sconfitta contro l'Italia.

L'Italia andrà ai quarti di finale se evita la sconfitta contro la Spagna o se il Portogallo non batte il Belgio. Se l'Italia perde e il Portogallo vince, le due squadre saranno divise in base alla differenza reti complessiva, quindi ai gol segnati, alle sanzioni disciplinari (la squadra che ne ha meno sarà seconda) e alla posizione nella classifica delle Qualificazioni Europee. L'Italia arriverà prima se vince.

Il Portogallo non potrà andare ai quarti di finale se non batte il Belgio e l'Italia non perde contro la Spagna. In tal caso, Portogallo e Italia si spartirebbero il secondo e il terzo posto in base ai criteri sopra indicati.

Il Belgio è matematicamente eliminato.

Gruppo C: Svezia (6), Germania (6), Danimarca (0), Polonia (0)

12 luglio: Svezia - Germania, Polonia - Danimarca

La Svezia è matematicamente ai quarti di finale e passerà come prima se eviterà la sconfitta contro la Germania

La Germania è matematicamente ai quarti di finale e passerà come prima con una vittoria contro la Svezia.

Danimarca e Polonia non possono più raggiungere i quarti di finale.

Gruppo D: Paesi Bassi (3), Francia (3), Inghilterra (0), Galles (0)

9 luglio: Inghilterra - Paesi Bassi, Francia - Galles

13 luglio: Paesi Bassi - Francia, Inghilterra - Galles

I Paesi Bassi accedono ai quarti di finale se battono l'Inghilterra e il Galles non batte la Francia.

La Francia accede ai quarti di finale se batte il Galles e l'Inghilterra non batte i Paesi Bassi.

L'Inghilterra non potrà più raggiungere i quarti di finale se perde contro i Paesi Bassi e la Francia evita la sconfitta contro il Galles.

Il Galles non potrà più raggiungere i quarti di finale se perde contro la Francia e i Paesi Bassi evitano la sconfitta contro l'Inghilterra.