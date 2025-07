Miedema a un passo dai 100 gol con la nazionale

L'attaccante dei Paesi Bassi, Vivianne Miedema, è a un solo gol dalle 100 reti con la nazionale. Alla vigilia della gara d'apertura dei Paesi Bassi a UEFA Women's EURO 2025 contro il Galles, il nostro reporter dei Paesi Bassi, Derek Brookman, ci racconta il lungo viaggio della calciatrice Orange.

I traguardi di Miedema Miedema ha aperto il suo conto con la nazionale con una tripletta contro il Portogallo nell'ottobre 2013. In quella partita è rimasta in campo appena 15 minuti.

Dieci gol sono stati segnati nelle Olimpiadi di Tokyo (record della competizione).

Nell'aprile 2022 ha segnato ben sei gol contro Cipro (record personale).

Dal gol numero 95 a quello 96 sono passati 22 mesi a causa di un lungo infortunio.

Nessun gol è stato segnato su calcio di rigore.

Già dalla sua seconda presenza con le Oranjeleeuwinnen, nell'ottobre 2013, Miedema è entrata al 75° minuto della sfida contro il Portogallo e ha subito segnato una tripletta.

Un anno dopo, appena compiuti i 18 anni, ha aiutato i Paesi Bassi a vincere il Campionato Europeo UEFA Femminile Under 19 segnando sei gol nella fase finale, il triplo di chiunque altro.

Vivianne Miedema nella finale di Women's EURO Under 19 del 2014

Da allora la storia è sempre stata simile. L'attaccante del Manchester City, ex Arsenal, Bayern e Heerenveen, non ha mai smesso di segnare. A soli 22 anni ha realizzato il suo 60° gol con la nazionale stabilendo un nuovo record. Tra i gol in nazionale spiccano quattro triplette, un poker e sei gol in una singola gara. Inoltre detiene ancora il record di marcature (dieci) ai Giochi Olimpici.

Miedema ha segnato il 98° e il 99° gol per il suo Paese nell'ultima partita dei Paesi Bassi prima della fase finale in Svizzera: una vittoria per 2-1 contro la Finlandia a Leeuwarden.