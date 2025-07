Belgio - Italia 0-1: Caruso regala i primi tre punti alle Azzurre

L'Italia conquista i primi tre punti del Gruppo B di UEFA Women's EURO 2025 grazie a una conclusione potente da appena dentro l'area di rigore di Arianna Caruso che regala la vittoria contro il Belgio allo Stade de Tourbillon di Sion.

I momenti chiave 41': la conclusione di Wullaert non centra la porta

44': Caruso porta l'Italia in vantaggio

64': Lichtfus para d'istinto il tacco di Girelli

79': il tiro di Cambiaghi esce di poco

89': Lichtfus respinge sul fondo il tiro di Cambiaghi



La cronaca

Dopo una prima fase di studio, la partita si accende sul finire del primo tempo. Le Fiamme Rosse sfiorano il vantaggio con una conclusione di Tessa Wullaert che esce di poco a lato, ma sono le Azzurre a sbloccare il risultato tre minuti più tardi con un tiro potente di Arianna Caruso dopo una verticalizzazione perfetta di Lucia Di Guglielmo.

L'esultanza di Arianna Caruso dopo il vantaggio dell'Italia UEFA via Getty Images

Nella ripresa il Belgio fatica ad esprimersi al meglio delle sue possibilità e arriva a un passo dal tracollo quando lo splendido colpo di tacco di Cristiana Girelli viene parato d'istinto da Lisa Lichtfus.

Le ragazze di Andrea Soncin invece continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con una conclusione dal limite dell'area di Michela Cambiaghi. Col Belgio che prova un assalto finale, le Azzurre si affidano alla sua retroguardia che difende con attenzione permettendo all'Italia di portare a casa i primi tre punti del girone.

La partita minuto per minuto: Belgio - Italia 0-1

Player of the Match: Arianna Caruso (Italia)

"Tra le prime due nella classifica dei recuperi palla e tackle, Caruso ha dominato il centrocampo sia in fase di possesso che non possesso, segnando anche il gol della vittoria".

Il gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA

Belgio-Italia: storia della partita

Reazioni a caldo

Un'istantanea del gol di Arianna Caruso Getty Images

Statistiche della partita

Statistiche

L'Italia ha mantenuto la porta inviolata per la quarta volta in 36 partite della fase finale di Women's EURO.

Prima di questa partita le Azzurre avevano vinto solo una delle ultime otto partite della fase finale di Women's EURO (P1 S6): 3-2 contro la Svezia nella terza giornata dell'edizione 2017.

Il Belgio ha vinto due delle ultime otto partite della fase finale (P1 S5)

A 36 anni e 264 giorni, Janice Caymen è diventata la belga più anziana a essere scesa in campo in una fase finale di Women’s EURO.

Il bilancio delle Fiamme Rosse nelle gare d'apertura delle fasi finali è di P1 S2. Entrambe le sconfitte sono state per 1-0 (contro la Danimarca nel 2017 e contro l'Italia in questa edizione).

Post-match stats graphic from Azzuu

L'opinione dei reporter

Alyssa Saliou, reporter Belgio

Il Belgio sapeva che questa prima partita era cruciale e che non perdere era importante quasi quanto vincere. Le belghe iniziano bene, con Mariam Toloba e Wullaert subito pericolose, ma difettano nella finalizzazione. L'Italia si difende in maniera ordinata e passa in vantaggio poco prima dell'intervallo con Caruso facendo una doccia gelata alle belghe. Nonostante gli sforzi del Belgio nel secondo tempo, la difesa delle Azzurre resiste. L'Italia si aggiudica meritatamente i tre punti e adesso il Belgio non può più sbagliare se vuole raggiungere la fase a eliminazione diretta.

Francesco Corda, reporter Italia

Grazie a un piano di gioco perfetto, l'Italia conquista la sua prima vittoria e i suoi primi punti nel Gruppo B, aumentando le speranze di fare bene a UEFA Women's EURO 2025. Le Azzurre di Andrea Soncin hanno saputo soffrire quando era necessario e hanno colpito alla prima occasione, trovando la rete con Caruso. Nella ripresa, poi, è andata più vicino al raddoppio l'Italia che al gol il Belgio. Una giornata perfetta per una squadra che adesso può continuare a sognare.

Chi ha raccolto più punti Fantasy

Formazioni

Belgio: Lichtfus; Janssens (Wijnants 66'), Tysiak, Kees, Cayman, Deloose (Van Kerkhoven 87'); Toloba (Detruyer 66'), Vanhaevermaet (De Caigny 87'), Teulings, Eurlings (Dhont 75'); Wullaert

Italia: Giuliani; Lenzini (Piga 72'), Salvai, Linari, Di Guglielmo (Oliviero 53'); Cantore (Cambiaghi 72'), Giugliano (Greggi 53'), Severini, Boattin; Caruso; Girelli