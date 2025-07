Women's EURO 2025: la Ct Gemma Grainger incita i tifosi della Norvegia

Vice Ct dell'Inghilterra a UEFA Women's EURO 2017, Gemma Grainger sarà al comando della Norvegia a Women's EURO 2025, avendone accettato la panchina a gennaio 2024 dopo un periodo alla guida del Galles.

Nata a Middlesbrough, Grainger allena già da oltre 20 anni. Poiché la Norvegia non è riuscita a superare la fase a gironi dell'ultimo Campionato Europeo, uno dei suoi obiettivi è formare una squadra di cui i tifosi vadano fieri.

La panchina della Norvegia

È stato un bel percorso per me. Il mio lavoro è quello di ottenere il meglio da queste giocatrici. Ce ne sono molte di livello mondiale e il tempo che passo con loro è il momento più importante. Per avere un impatto, penso principalmente a come sfruttarne al meglio le qualità: questo è stato l'obiettivo degli ultimi 12 mesi, su cui si è basata la preparazione per EURO.

Fuori dal campo, abbiamo lavorato molto sulla mentalità e su ciò che vuol dire rappresentare il proprio paese. Abbiamo lavorato su queste due parti sia dentro che fuori dal campo, insieme.

Women's EURO: grandi gol della Norvegia

La fascia da capitano ad Ada Hegerberg

La leadership in squadra e il modo in cui viene rappresentata dal punto di vista dei giocatori è la cosa più importante. Mi sono presa il mio tempo per arrivare a questa decisione. Maren Mjelde [il precedente capitano] è quasi a fine carriera, dunque era importante che fosse ancora in squadra quando siamo passati al capitano successivo.

Ada Hegerberg: "Non ho dubbi che il mister guiderà questa squadra verso il successo" Getty Images

Le aspettative per Women's EURO 2025

Ogni tifoso vuole che vinciamo ogni partita e lo sappiamo. Per quanto ci riguarda, quest'estate vogliamo avere il massimo successo possibile. Cosa significa? Significa prima di tutto superare la fase a gironi, non si può mai guardare troppo lontano.

Dal punto di vista dei tifosi, la squadra ha l'enorme responsabilità di comportarsi come pretendono. Questa è la mia aspettativa: che quando giochiamo, i tifosi possano guardarci ed essere fieri di noi.

Islanda - Norvegia: guarda il gol della vittoria di Cecilie Pedersen nel 2009

La gara di apertura contro la Svizzera padrona di casa

Giocare la partita di apertura contro la nazione ospitante è davvero emozionante dal mio punto di vista. È un vero onore giocare nello stadio che ospiterà la finale. Entrambe le squadre saranno sotto pressione. Storicamente, la squadra di casa fa bene ai Campionati Europei, quindi ne sarà consapevole e vorrà fare bene. Per quanto riguarda noi, dobbiamo giocare bene in uno stadio che sarà pesantemente dominato dai tifosi svizzeri, il che è una sfida.