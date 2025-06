Women's EURO 2025, le osservate speciali della prima giornata: Bühl, Putellas, Schertenleib, Williamson

UEFA Women's EURO 2025 inizia mercoledì con 16 squadre che si contenderanno il titolo in Svizzera.

Abbiamo scelto una giocatrice da tenere d'occhio per ciascuno dei quattro gironi: da chi sa cosa significa sollevare il trofeo a chi aveva 15 anni quando si è giocata l'ultima finale (nel 2022 a Wembley).

Klara Bühl (Germania)

La Germania ha giocato la finale del 2022 a Wembley, ma non è riuscita a riconquistare il titolo che aveva detenuto tra il 1995 e il 2017, perdendo solo ai tempi supplementari contro l'Inghilterra. Gran parte di quella squadra è presente anche in questa edizione, compresa l'ala sinistra Bühl, nominata nella Squadra del Torneo nonostante sia stata assente per COVID in semifinale e finale.

Oggi 24enne, la tedesca è stata un pilastro del Bayern München che ha dominato la Bundesliga e ha ottenuto il bronzo olimpico nel 2024. Insieme a Lea Schüller, Jule Brand e Linda Dallmann, fa parte dell'attacco della Germania che si presenta alla fase finale in forma smagliante.

Guarda il gol di Klara Bühl contro l'Austria nel 2024

Alexia Putellas (Spagna)

Alexia era pronta a sottolineare il suo status di miglior giocatrice del mondo a Women's EURO 2022, quando è stata esclusa alla vigilia del torneo per un infortunio al crociato anteriore. La convalescenza è stata lunga per la centrocampista del Barcelona che in questa stagione è tornata ai suoi livelli con club e nazionale.

Questa è una delle poche competizioni che la Spagna non ha mai vinto, ma Alexia ha assaporato la gloria dell'EURO a livello Under 17 nel 2010 e nel 2011. Quindici anni e più di 130 presenze con la nazionale dopo, Alexia è pronta a mostrare quella classe che è mancata all'Europeo del 2022.

Women's EURO: guarda il gol della vittoria di Alexia nel 2013 contro l'Inghilterra

Sydney Schertenleib (Svizzera)

Schertenleib è venuta alla ribalta europea a EURO WU17, quando con la Svizzera ha raggiunto la semifinale in Estonia battendo a sorpresa le campionesse in carica della Germania. Diverse giocatrici di quella squadra hanno fatto il salto in prima squadra venendo convocate da Pia Sundhage a Women's EURO 2025 che si giocherà in casa. Adesso nonostante i soli 18 anni, Schertenleib si sente già un pilastro della nazionale.

Centrocampista offensivo versatile, Schertenleib ha aiutato lo Zurigo a vincere la Blue Stars/FIFA Youth Cup U19 contro il Lyon nel 2022 ed è stata presto inserita in prima squadra. Dopo un periodo al Grasshopper-Club, nel 2024 è passata al Barcelona e in questa stagione ha collezionato 22 presenze di cui tre in Europa. A febbraio ha segnato il suo secondo gol con la nazionale: contro la Norvegia che la Svizzera affronterà mercoledì nell'esordio a Basilea.

Just two years ago, Sydney Schertenleib was playing for Switzerland in the Women's U17 EURO UEFA via Getty Images

Leah Williamson (Inghilterra)

È stata Williamson a sollevare il trofeo a Wembley nel 2022 davanti a uno stadio esaurito in ogni ordine di posto. Come Alexia, dopo essersi ripresa dalla rottura del legamento crociato anteriore, ha riassaporato la gloria continentale in questa stagione in UEFA Women's Champions League, vincendo la competizione con l'Arsenal.

Il recupero dall'infortunio è stato lungo è l'ha tenuta fuori dalla Coppa del Mondo, ma adesso Williamson è tornata quella presenza rassicurante nella retroguardia inglese che ha raccolto tanti elogi nel 2022, come dimostra anche il successo dell'Arsenal sul Barcelona in finale di Women's Champions League. Data l'assenza della sua partner difensiva abituale Millie Bright, a Women's EURO la sua presenza sarà ancora più importante per le campionesse in carica.