Il Belgio a Women's EURO 2025: calendario, statistiche, Ct e biglietti

In che girone è stato inserito il Belgio a Women's EURO 2025?

Il Belgio è nel Gruppo B insieme a Spagna, Italia e Portogallo.

Calendario Belgio Gruppo B

Giovedì 3 luglio

Belgio - Italia (18:00, Sion)

Lunedì 7 luglio

Spagna - Belgio (18:00, Thun)

Venerdì 11 luglio

Portogallo - Belgio (21:00, Sion)

Orari s CET

Calendario Women's EURO 2025

Come si è qualificato il Belgio

Terzo posto Gruppo A2: 0-7 t vs Spagna, 2-4 t vs Danimarca, 2-1 t vs Cechia, 1-1 c vs Cechia, 0-3 c vs Danimarca, 0-2 t vs Spagna

Spareggi: 5-0 tot. vs Grecia (0-0 t, 5-0 c), 4-1 tot. vs Ucraina (2-0 t, 2-1 c)

Miglior marcatrice: Tessa Wullaert 5

Piazzamenti Belgio

Miglior piazzamento a Women's EURO: quarti di finale (2022)

Women's EURO 2022: quarti di finale

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: non qualificato

UEFA Women's Nations League 2023/24: terzo posto Gruppo A1

UEFA Women's Nations League 2025: terzo Gruppo A3

Statistica

Ha preceduto Islanda e Italia nel girone nel 2022, arrivando per la prima volta alla fase a eliminazione diretta di una competizione femminile maggiore, ma ha perso contro la Svezia con un gol nei minuti di recupero.

Ct Belgio: Elísabet Gunnarsdóttir

Statistiche Belgio a Women's EURO

Maggior numero di presenze alla fase finale

7 Janice Cayman, Tine De Caigny, Davina Philtjens, Tessa Wullaert

Maggior numero di gol alla fase finale

2 Janice Cayman

Biglietti per le partite del Belgio a Women's EURO 2025

