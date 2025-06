La Svizzera a Women's EURO 2025: calendario, statistiche, Ct e biglietti

In che girone è stata inserita la Svizzera a Women's EURO 2025?

La Svizzera è nel Gruppo A insieme a Islanda, Norvegia e Finlandia.

Calendario Svizzera Gruppo A

Mercoledì 2 luglio

Svizzera - Norvegia (21:00, Basilea)

Domenica 6 luglio

Svizzera - Islanda (21:00, Berna)



Giovedì 10 luglio

Finlandia - Svizzera (21:00, Ginevra)

Orari CET

Calendario Women's EURO 2025

Come si è qualificata la Svizzera

Qualificata direttamente come nazione ospitante

Primo posto Gruppo B1 (promossa): 3-1 c vs Turchia, 4-0 t vs Azerbaigian, 2-1 c vs Ungheria, 0-1 t vs Ungheria, 2-0 t vs Turchia, 3-0 c vs Azerbaigian

Migliore marcatrice: Viola Calligaris 3

Women's EURO: grandi gol della Svizzera

Piazzamenti Svizzera



Miglior piazzamento a Women's EURO: fase a gironi (2017, 2022)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: ottavi di finale

UEFA Women's Nations League 2023/24: Gruppo A4, quarto posto

UEFA Women's Nations League 2025: quarto Gruppo A2 (retrocesso)

Statistica

Ai Mondiali del 2023, la Svizzera ha dominato il girone davanti alla Norvegia e alla Nuova Zelanda padrona di casa, che ha eliminato con uno 0-0 alla terza giornata.

Women's EURO 2025: guida completa

Ct Svizzera: Pia Sundhage

Statistiche Svizzera a Women's EURO

Maggior numero di presenze alla fase finale

6 Eseosa Aigbogun, Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorčević, Noelle Maritz, Gaëlle Thalmann, Lia Wälti

Maggior numero di gol alla fase finale

2 Ramona Bachmann

Biglietti per le partite della Svizzera a Women's EURO 2025

Clicca qui per tutte le informazioni sui biglietti per le partite della Svizzera a UEFA Women's EURO 2025.

