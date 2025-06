La Norvegia a Women's EURO 2025: calendario, statistiche, allenatore e biglietti

In che girone è la Norvegia a Women's EURO 2025?

La Norvegia è nel Gruppo A con Svizzera, Islanda e Finlandia.

Calendario Norvegia nel Gruppo A

Mercoledì 2 luglio

Svizzera - Norvegia (21:00, Basilea)

Domenica 6 luglio

Norvegia - Finlandia (18:00, Sion)

Giovedì 10 luglio

Norvegia - Islanda (21:00, Thun)

Orari in CET

Calendario Women's EURO 2025

Come si è qualificata la Norvegia

Gruppo A1 terzo posto: 4-0 c vs Finlandia, 0-1 t vs Paesi Bassi, 0-0 c vs Italia, 1-1 t vs Italia, 1-1 t vs Finlandia, 1-1 c vs Paesi BassiOlanda

Spareggi: 14-0 tot. vs Albania (5-0 t, 9-0 c), 7-0 tot. vs Irlanda del Nord (4-0 t, 3-0 c)

Capocannoniere: Frida Maanum 7

I grandi gol della Norvegia a Women's EURO

Piazzamenti Norvegia

Miglior piazzamento Women's EURO: campione x 2 (1987, 1993)

Women's EURO 2022: fase a gironi

Coppa del Mondo femminile FIFA 2023: ottavi di finale

UEFA Women's Nations League 2023/24: terzo posto Gruppo A2

UEFA Women's Nations League 2025: secondo posto Gruppo A2

Women's EURO 2025: tutto quello che c'è da sapere

Ct Norvegia: Gemma Grainger

Statistiche Norvegia a Women's EURO

Più presenze nelle fasi finali

20 Solveig Gulbrandsen

Più gol nelle fasi finali

5 Solveig Gulbrandsen

I biglietti della Norvegia a Women's EURO 2025

Clicca qui per tutte le informazioni sui biglietti di UEFA Women's EURO 2025.

Scarica l'app di Women's EURO