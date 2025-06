I Paesi Bassi a Women's EURO 2025: calendario, statistiche, allenatore e biglietti

In che girone sono i Paesi Bassi a Women's EURO 2025?

I Paesi Bassi sono nel Gruppo D con Francia, Inghilterra e Galles.

Calendario Gruppo D Paesi Bassi

Sabato 5 luglio

Gruppo D: Galles - Paesi Bassi (18:00, Lucerna)

Mercoledì 9 luglio

Gruppo D: Inghilterra - Paesi Bassi (18:00, Zurigo)

Domenica 13 luglio

Gruppo D: Paesi Bassi - Francia (21:00, Basilea)

Orari in CET

Calendario Women's EURO 2025

Come si sono qualificati i Paesi Bassi

Gruppo A1 secondo classificato: 0-2 t vs Italia, 1-0 c vs Norvegia, 1-0 c vs Finlandia, 1-1 t vs Finlandia, 0-0 c vs Italia, 1-1 t vs Norvegia

Migliore marcatrice: Lineth Beerensteyn 3

I gol dei Paesi Bassi a Women's EURO

Piazzamenti dei Paesi Bassi



Miglior piazzamento a Women's EURO: campione (2017)

Women's EURO 2022: quarti di finale

Coppa del Mondo femminile FIFA 2023: quarti di finale

UEFA Women's Nations League 2023/24: Finals, quarto posto

UEFA Women's Nations League 2025: secondo Gruppo A1

Women's EURO 2025: tutto quello che c'è da sapere

Ct Paesi Bassi: Andreas Jonker

Finale Women’s EURO 2017: Paesi Bassi - Danimarca 4-2

Statistiche Paesi Bassi a Women's EURO

Più presenze nelle fasi finali

13 Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk

Più gol nelle fasi finali

4 Vivianne Miedema

I biglietti dei Paesi Bassi a Women's EURO 2025

Clicca qui per le ultime notizie sui biglietti di UEFA Women's EURO 2025.

Scarica l'app di Women's EURO