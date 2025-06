La Germania a Women's EURO 2025: calendario, statistiche, allenatore, biglietti

In che girone è stata inserita la Germania a Women's EURO 2025?

La Germania è nel Gruppo C insieme a Danimarca, Svezia e Polonia.

Calendario Germania nel Gruppo C

Venerdì 4 luglio

Germania - Polonia (21:00, San Gallo)

Martedì 8 luglio

Germania - Danimarca (18:00, Basilea)

Sabato 12 luglio

Svezia - Germania (21:00, Zurigo)

Orari di inizio CET

Calendario Women's EURO 2025

Come si è qualificata la Germania

Vincitrice del Gruppo A4: 3-2 t vs Austria, 3-1 c vs Islanda, 4-1 c vs Polonia, 3-1 t vs Polonia, 0-3 t vs Islanda, 4-0 c vs Austria

Capocannoniere: Lea Schüller 6

I grandi gol della Germania a Women's EURO

Il pedigree della Germania



Miglior risultato Women's EURO: vincitrici x 8 (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)

Women's EURO 2022: finale

Coppa del Mondo femminile FIFA 2023: Fase a gironi

UEFA Women's Nations League 2023/24: Finals, terzo posto

Olimpiadi 2024: Terzo posto

UEFA Women's Nations League 2025: prima Gruppo A1 (alla fase finale)

La statistica

La Germania ha vinto in rimonta tre volte su cinque nelle qualificazioni.

Women's EURO 2025: tutto quello che devi sapere

Allenatore della Germania: Christian Wück

Il golden goal della Germania nella finale del 2001 contro la Svezia

Statistiche Women's EURO della Germania

Maggior numero di presenze nelle fasi finali del torneo

23 Birgit Prinz (record)

Maggior numero di gol segnati nella fase finale del torneo

10 Inka Grings, Birgit Prinz (record condiviso)

