La Svezia a Women's EURO 2025: calendario, statistiche, Ct e biglietti

In che girone è stata inserita la Svezia a Women's EURO 2025?

La Svezia è nel Gruppo C insieme a Germania, Danimarca e Polonia.

Calendario Svezia Gruppo C

Venerdì 4 luglio

Danimarca - Svezia (18:00, Ginevra)

Martedì 8 luglio

Polonia - Svezia (21:00, Lucerna)



Sabato 12 luglio

Svezia - Germania (21:00, Zurigo)

Orari CET

Calendario Women's EURO 2025

Come si è qualificata la Svezia

Terzo posto Gruppo A3: 1-1 t vs Inghilterra, 0-1 c vs Francia, 3-0 r vs Repubblica d'Irlanda, 1-0 c vs Repubblica d'Irlanda, 1-2 t vs Francia, 0-0 c vs Inghilterra

Spareggi: 12-0 tot. vs Lussemburgo (4-0 t, 8-0 c), 8-0 tot. vs Serbia (2-0 t, 6-0 c)

Migliori marcatrici: Filippa Angeldahl, Stina Blackstenius, Johanna Rytting Kaneryd 4

Women's EURO: grandi gol della Svezia

Piazzamenti Svezia

Miglior piazzamento a Women's EURO: campione (1984)

Women's EURO 2022: semifinale

Coppa del Mondo FIFA femminile 2023: terzo posto

UEFA Women's Nations League 2023/24: terzo posto Gruppo A4

Statistica

Vincitrice della prima edizione di EURO nel 1984 e seconda classificata nel 1987, 1995 e 2001, la Svezia è stata anche finalista in Coppa del Mondo nel 2003 e medaglia d'argento olimpica nel 2016 e 2021.

Women's EURO 2025: guida completa

Ct Svezia: Peter Gerhardsson

Statistiche Svezia a Women's EURO

Maggior numero di presenze alla fase finale

19 Caroline Seger

Maggior numero di gol alla fase finale

8 Lotta Schelin

Biglietti per le partite della Svezia a Women's EURO 2025

Clicca qui per tutte le informazioni sui biglietti per le partite della Svezia a UEFA Women's EURO 2025.

