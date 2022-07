Inghilterra - Germania, anteprima finale Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Inghilterra e Germania si affronteranno domenica 31 luglio allo stadio di Wembley per la finale di UEFA Women's EURO 2022.

Inghilterra - Germania in breve Quando: domenica 31 luglio, 18:00 CET

Dove: Wembley Stadium, Londra

Cosa: finale Women's EURO 2022

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta dell'evento

Dove guardare Inghilterra - Germania in TV

Scopri dove guardare la finale di UEFA Women's EURO 2022 in TV o streaming.

Guida alla partita

Con un'affluenza di pubblico da record attesa a Wembley per la finale Women's EURO, il torneo avrà l'epilogo che merita quando le padrone di casa dell'Inghilterra affronteranno la Germania, ovvero la nazionale più vincente nella storia della competizione. La Germania infatti ha vinto il titolo ben otto volte (di cui nel 2009 a Helsinki battendo l'Inghilterra 6-2). Inoltre la storia è decisamente a favore della nazionale tedesca che domina i precedenti contro l'Inghilterra con 21 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte.

Highlights: Inghilterra 2-6 Germania, Women's EURO 2009 final

La squadra di Martina Voss-Tecklenburg è passata quasi in sordina in questo torneo, ma il suo pressing alto e la sua freddezza sotto porta l'hanno riportata ai vertici del calcio europeo. L'Inghilterra dall'altro lato ha ottenuto alcuni risultati di grande impatto dimostrando da subito di poter ambire alla coppa. Il fattore campo potrebbe fare la differenza, ma la Germania giocherà per i tantissimi tifosi che l'hanno seguita da casa (oltre 12 milioni di spettatori per la semifinale contro la Francia).

Probabili formazioni

Inghilterra: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White

Germania: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Däbritz; Huth, Popp, Brand

L'opinione dei reporter

Lynsey Hooper, reporter Inghilterra

L'Inghilterra ha già disputato il suo miglior Women's EURO dal 2009 e, giocando in casa, ha aumentato esponenzialmente la sua visibilità. Battere la Germania a Wembley davanti a un tutto esaurito sarebbe un punto di svolta per il calcio femminile in Inghilterra, ma per ora Sarina Wiegman deve evitare grandi temi come questo. Deve rimanere concentrata sul calcio. La sua squadra ha dimostrato lucidità, talento e carattere nel momento del bisogno e dovrà rifarlo domenica.

Anna-Sophia Vollmerhausen, reporter Germania

Alex Popp, autrice di sei gol, è l'incarnazione perfetta di questa nazionale tedesca: come le sue compagne di squadra, vuole vincere a tutti i costi e dimostra ogni volta che gioca che farà di tutto per riuscirci. Per quanto il cammino della Germania sia stato agevole sulla carta (un solo gol subito), le tedesche hanno dimostrato di essere una spanna sopra gli avversari. Senza venire schiacciata dalla sua stessa storia, questa è una compagine che fa del gioco di squadra la sua arma migliore. E si vede.

Top Scorer: Alex Popp's six goals

Le parole dal campo

Martina Voss-Tecklenburg, Ct Germania: "Sarà una finale incredibile. Giocheremo a Wembley davanti a 80 o 90.000 persone, la maggior parte delle quali per l'Inghilterra e contro di noi, ma ne siamo consapevoli e accettiamo la sfida. L'Inghilterra è stata incredibile in questo torneo, in ogni singola partita, per il suo dinamismo, i suoi gol e l'incredibile sicurezza dimostrata in campo. Sarà una grande serata di calcio".

Beth Mead, attaccante Inghilterra: "Dobbiamo credere nelle nostre capacità e attenerci ai piani di gioco. Lo abbiamo fatto molto bene in questo torneo. Abbiamo avuto alcuni momenti difficili - questo è il calcio - ma abbiamo creduto nelle nostre capacità. Tutte e 23 le calciatrici sono state eccezionali".

Alex Popp, capitano Germania: "Nessuno si aspettava che arrivassimo qui, e invece siamo in finale a Wembley contro l'Inghilterra: non c'è niente di più bello".

Svenja Huth, centrocampista Germania: "Non vediamo l'ora innanzitutto di vedere il tutto esaurito a Wembley. Giocare contro l'Inghilterra in Inghilterra nella finale di Women's EURO è qualcosa che non sognavamo nemmeno".

Compagne di squadra a Women's EURO: Inghilterra

Stato di forma

Prima Gruppo A

Inghilterra - Austria 1-0 (Old Trafford)

Inghilterra - Norvegia 8-0 (Brighton & Hove)

Irlanda del Nord - Inghilterra 0-5 (Southampton)

Quarti di finale

Inghilterra - Spagna 2-1 (dts, Brighton & Hove)

Semifinale

Inghilterra - Svezia 4-0 (Sheffield)

Guarda i gol dell'Inghilterra a Women's EURO

Migliori piazzamento a Women's EURO: vice campione (1984, 2009)

Precedenti in finale a Women's EURO

12/05/1984: Svezia - Inghilterra 1-0 (Göteborg) 27/05/1984: Inghilterra - Svezia 1-0 (Luton, tot.: S1-1, 3-4 dcr)

10/09/2009: Inghilterra - Germania 2-6 (Helsinki)

Vincitrice Gruppo B

Germania - Danimarca 4-0 (Brentford)

Germania - Spagna 2-0 (Brentford)

Finlandia - Germania 0-3 (Milton Keynes)

Quarti di finale

Germania - Austria 2-0 (Brentford)

Semifinale

Germania - Francia 2-1 (Milton Keynes)

Guarda i gol della Germania a Women's EURO 2022

Miglior piazzamento Women's EURO: campione (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)

Precedenti nelle finali di Women's EURO

02/07/1989: Germania - Norvegia 4-1 (Osnabrück)

14/07/1991: Germania - Norvegia 3-1 (dts, Aalborg)

26/03/1995: Germania - Svezia 3-2 (Kaiserslautern)

12/07/1997: Germania - Italia 2-0 (Oslo)

07/07/2001: Germania - Svezia 1-0 (dts, golden goal, Ulm)

19/06/2005: Germania - Norvegia 3-1 (Blackburn)

10/09/2009: Inghilterra - Germania 2-6 (Helsinki)

28/07/2013: Germania - Norvegia 1-0 (Solna)