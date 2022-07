Una fase a gironi da record prepara la strada al miglior Women's EURO di sempre

La fase a gironi di Women's EURO 2022 si è conclusa con una serie di record dentro e fuori dal campo: record di presenze sugli spalti, record di gol segnati, record di ricerche sul web e molto altro ancora.

I 14 gol dell'Inghilterra in tre partite della fase a gironi rappresentano un record assoluto della competizione, mentre Beth Mead, giocatrice della nazionale padrona di casa, è diventata la prima a segnare cinque gol in una fase a gironi e, insieme alla tedesca Alexandra Popp, la prima donna ad andare in gol in tutte e tre le partite della fase a gironi. La nordirlandese Julie Nelson, invece, è diventata la giocatrice più anziana a segnare a un Women's EURO, andando in gol contro la Norvegia all'età di 37 anni e 33 giorni.

Highlights Women's EURO: Inghilterra - Norvegia 8-0

Tuttavia, se i numeri in campo sono stati impressionanti, quelli fuori dal campo lo sono stati ancora di più. Già prima dell'inizio del torneo era stato stabilito il record di biglietti venduti con 500.000 tagliandi (più del doppio del precedente record di 240.055 stabilito per Women's EURO 2017 nei Paesi Bassi). Inoltre, con 68.871 spettatori presenti per la partita inaugurale nella quale le padrone di casa dell'Inghilterra hanno battuto l'Austria per 1-0, è stato superato il precedente record di 41.301 stabilito nella finale del 2013 a Solna. È molto probabile che questo record venga nuovamente battuto nella finale di Wembley.

In totale 369.314 tifosi hanno acquistato i biglietti per le partite della fase a gironi, con una media di oltre 15.300 spettatori per tutte le 24 partite. Il record di 240.055 spettatori complessivi stabilito a Women's EURO 2017 è stato battuto nella 16esima partita della fase finale che comprende 31 partite in totale! Il record di presenze per una partita della fase a gironi che non coinvolge i padroni di casa è stato battuto tre volte: la prima volta con 16.819 spettatori per la partita della Spagna contro la Finlandia, poi con 21.342 spettatori per la sfida tra Paesi Bassi e Svezia e infine con 22.596 spettatori per il 4-1 tra le campionesse in carica e la Svizzera a Sheffield che è valsa la qualificazione ai quarti ai Paesi Bassi.

I tifosi della Svezia nel tragitto verso lo stadio di Sheffield Nigel Roddis Photography Ltd

L'entusiasmo per il torneo si è riflesso anche nelle 90.000 presenze registrate ai Fan Party prima delle partite della fase finale, negli oltre 100.000 striscioni distribuiti negli stadi e negli oltre 10.000 tifosi che hanno partecipato alle colorate Fan Walks verso gli stadi prima delle partite. Le autorità locali di Sheffield hanno riferito che l'affluenza nel centro città è aumentata del 22% il 9 luglio, giorno in cui i Paesi Bassi hanno incontrato la Svezia a Bramall Lane.

Queste cifre sono fantastiche per le città ospitanti, ma anche i partner del torneo stanno beneficiando dell'interesse globale per la competizione. Con tutte le statistiche ufficiali e le informazioni sulle partite, gli highlights ogni sera e i dettagli su dove vedere le partite in TV, il sito ufficiale di UEFA Women's EURO 2022 e l'app per dispositivi mobili sono diventati il punto di riferimento per i tifosi e la stampa, ricevendo oltre 5,25 milioni di visite (e quasi 20 milioni di pagine visitate) finora: più del doppio rispetto alla stessa fase dell'edizione 2017. Circa il 30% di questo traffico proviene dal Regno Unito, con i tifosi locali desiderosi di accaparrarsi i biglietti per le partite e di seguire le prestazioni delle squadre nelle sempre più popolari dirette dei MatchCentre.

Women's EURO: tutti i record battuti fino a ora Più gol in una singola fase a gironi di Women's EURO: 14 (Inghilterra)

Record di presenze sugli spalti nella fase a gironi: 369.314

Record visite sul sito e app ufficiale: 5,25mln

Anche i canali social stanno registrando numeri da record: dall'inizio di Women's EURO sono più che quadruplicati i follower sui canali ufficiali di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat rispetto alla fase equivalente dell'evento del 2017. Le visualizzazioni e l'engagement dei video sono aumentati di dieci volte rispetto alla precedente fase finale, con TikTok, la piattaforma di intrattenimento ufficiale della competizione, che ha guidato la crescita e l'engagement regalando ai tifosi dei contenuti inediti, come i dietro le quinte delle partite, e un palinsesto completo sul più grande Women's EURO di sempre.

I tifosi dei Paesi Bassi in cammino verso Sheffield

"Questo Women's EURO è esattamente ciò che tutti noi ci aspettavamo e speravamo", ha detto Nadine Kessler, responsabile UEFA per il calcio femminile. È un record dall'inizio alla fine e alza l'asticella a un livello mai visto prima in ogni aspetto, sia a livello sportivo che organizzativo".

"Abbiamo lavorato con grande impegno e dedizione alla preparazione di questo torneo e adesso vederlo realizzato è un qualcosa di fantastico. Abbiamo investito come non mai, ed è una cosa che giocatrici, squadre, tifosi negli stadi e a casa, ma anche i nostri partner possono vedere e sentire. Stiamo entrando nella fase caldissima del torneo e vedremo cadere ancora altri record. Sono molto emozionata per l'arrivo della fase a eliminazione dirett, che vedrà andare in scena alcune partite fantastiche. Siamo tutti pronti a lasciare un'eredità straordinaria quando il trofeo verrà consegnato alle campionesse a Wembley il 31 luglio".