Inghilterra - Spagna, anteprima quarti di finale Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

L'Inghilterra affronterà la Spagna mercoledì 20 luglio al Brighton Community Stadium per i quarti di finale di Women's EURO 2022.

Inghilterra - Spagna in breve Quando: mercoledì 20 luglio, 21:00 CET

Dove: Brighton & Hove Community Stadium, Brighton

Cosa: primo quarto di finale Women's EURO

I 14 gol dell'Inghilterra, miglior attacco della fase a gironi

Probabili formazioni

Inghilterra: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Walsh, Stanway; Kirby; Hemp, White, Mead

Spagna: Paños; Batlle, Paredes, Mapi León, Ouahabi; Bonmatí, Guerrero, Guijarro; Caldentey, González, Cardona

View from the camps

Jorge Vilda, Ct Spagna: "L'Inghilterra è una chiara pretendente al titolo. Hanno velocità sulle fasce, hanno tante opzioni di gioco e in difesa sono molto solidi. Hanno grandi giocatrici in ogni ruolo. L'unica cosa che posso garantire è che daremo tutto per batterle".

Highlights 2017: Inghilterra 2-0 Spagna

Stato di forma

Prima Gruppo A

Inghilterra - Austria 1-0 (Old Trafford)

Inghilterra - Norvegia 8-0 (Brighton & Hove)

Irlanda del Nord - Inghilterra 0-5 (Southampton)

Miglior piazzamento Women's EURO: vice campione (1984, 2009)

Precedenti ai quarti di Women's EURO

03/09/2009: Finlandia - Inghilterra 2-3 (Turku)

30/07/2017: Inghilterra - Francia 1-0 (Deventer)

Women's EURO: tutti i gol della Spagna fino a ora

Seconda Gruppo B

Spagna - Finlandia 4-1 (Milton Keynes)

Germania - Spagna 2-0 (Londra)

Danimarca - Spagna 0-1 (Londra)

Miglior piazzamento Women's EURO: semifinale (1997)

Precedenti ai quarti di Women's EURO

22/07/2013: Norvegia - Spagna 3-1 (Kalmar)

30/07/2017: Austria - Spagna 0-0 (dts, vittoria Austria 5-3 dcr, Tilburg)