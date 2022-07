Anteprima Islanda - Francia, Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

L'Islanda affronta la Francia al New York Stadium nel Gruppo D di UEFA Women's EURO 2022 lunedì 18 luglio.

Islanda - Francia in breve Quando: lunedì 18 luglio, 21:00 CET

Dove: New York Stadium, Rotherham

Cosa: Gruppo D, terza giornata

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Islanda - Francia in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA Women's EURO 2022 nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Highlights Women's EURO: Italia - Islanda 1-1

La Francia ha già vinto matematicamente il Gruppo D, ma Corinne Diacre deve rimescolare l'attacco in assenza dell'infortunata Marie-Antoinette Katoto. L'Islanda ha perso contro le Bleues nelle fasi a gironi 2009 e 2017, ma con una vittoria vendicherebbe quelle sconfitte e conquisterebbe un posto ai quarti di finale. In base all'esito della sfida tra Italia e Belgio, potrebbe bastarle anche un pareggio (o addirittura una sconfitta). L'Islanda ha pareggiato le prime due partite dopo aver segnato per prima e ha dimostrato di avere il fuoco dentro; inoltre, la centrocampista Sara Björk Gunnarsdóttir dovrebbe conoscere bene le proprie avversarie perché ha giocato nel Lyon.

Probabili formazioni

Highlights Women's EURO: Francia - Belgio 2-1

Islanda: S. Sigurdardóttir; Atladóttir, Viggósdóttir, Arnardóttir, Gunnlaugsdóttir; Brynjarsdóttir, G. Jónsdóttir, Vilhjálmsdóttir; Albertsdóttir, Thorvaldsdóttir, S. Jónsdóttir

Francia: Peyraud-Magnin; Périsset, Renard, Mbock Bathy, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Matéo; Diani, Sarr, Cascarino

L'opinione dei reporter

Andri Valsson, reporter Islanda

L'obiettivo principale dell'Islanda era vincere una partita, ma nonostante sia andata in vantaggio nelle prime due gare non ci è ancora riuscita. La Francia potrebbe togliere il piede dall'acceleratore, essendo già qualificata, ma l'Islanda non si aspetta favori. Sarà fondamentale rimanere ben organizzate in difesa e, dopo un'inconsueta prestazione in attacco contro l'Italia, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir dovrebbe tornare a centrocampo per dare più creatività. Se l'Islanda porta a termine la missione e vince, si qualificherà.

Vanessa Tomaszewski, reporter Francia

Contro l'Italia, le Bleues hanno offerto una prestazione quasi perfetta, segnando cinque gol prima dell'intervallo; contro il Belgio sono state più ordinarie, vincendo 2-1 e assicurandosi il primo posto nel girone. L'infortunio di Marie-Antoinette Katoto ha sconvolto la squadra e potrebbe avere conseguenze a lungo termine. Tuttavia, la Francia non è sotto pressione contro l'Islanda, quindi potrà giocare con una certa libertà.

Statistiche

Compagne a Women's EURO 2022: Islanda

Islanda

Ultime sei partite: PPVVVS (dalla più recente)

Ultima partita: Italia - Islanda 1-1, 14/07

Women's EURO 2017: quarto posto nel Gruppo C (V0 P0 S3)

Francia

Ultime sei partite: VVVVVV (dalla più recente)

Ultima partita: Francia - Belgio 2-1, 14/07

Women's EURO 2017: quarti di finale (S 1-0 contro Inghilterra)

L'opinione dal campo

Compagne a Women's EURO: Francia

Dagný Brynjarsdóttir, centrocampista Islanda: "Ovviamente sarà molto dura, ma è il calcio: tutto può succedere, quindi dobbiamo giocare al meglio per riuscire a tirarne fuori qualcosa. Non abbiamo ancora vinto una partita e quello rimane l'obiettivo".

Corinne Diacre, allenatore Francia: "Dobbiamo sfruttare al meglio questi momenti di allegria quando si presentano. È raro superare un girone con una partita d'anticipo. Abbiamo altre avversarie davanti a noi. Non segniamo facilmente e più andiamo avanti nella competizione, più sarà difficile. Se vi aspettate di vedere la Francia segnare tre o quattro gol ogni volta, vi posso assicurare che non sarà così".